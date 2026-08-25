https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-chpden-ayrilanlarla-sakin-ola-ki-bir-tartismaya-girmeyin-1108235766.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: CHP'den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: CHP'den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin

Sputnik Türkiye

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'deki sorunların çözüm adresinin CHP olduğunu"... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T16:13+0300

2026-08-25T16:13+0300

2026-08-25T16:13+0300

poli̇ti̇ka

kemal kılıçdaroğlu

chp

özgür özel

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CHP'nin temel bir kuralı bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, partisine her türlü suçlamanın yapıldığı ama ahlaki üstünlükleriyle ilgili kimsenin olumsuz konuşmadığı görüşünü dile getirdi.Kılıçdaroğlu, milyonlarca insan için mücadele etmek zorunda olduklarını ifade ederek, "CHP, bir makamın, bir dönemin ya da bir kadronun değil, milletin ortak geleceğine kilitlenmiş bir partidir. Biz millet için, vatandaş için çalışan bir kadroyuz. Siyaset, zenginleşme aracı değildir, bunu her yerde söyleyin." diye konuştu.Partisinin ahlaki üstünlüğünün temelinin bu olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Siyaseti kişisel hesaplaşmaya indirgersek vatandaşa güven vermeyiz'Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ihtiyacının, güvenilir siyaset olduğunu, vatandaşın sorunları çözen güvenilir siyaset aradığını söyledi.Siyasetin, kişisel hesaplardan arınmak zorunda olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin olağan kurultayından önce bir toplantı yapacaklarını anlatarak, "Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz." açıklamasında bulundu.Kurultayı yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, kamuoyunda "Çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a da değindi.Bu kanunla ilgili ilk ve en önemli söylemi CHP'nin dile getirdiği değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin huzurunu, barışını istiyoruz. Bu ülkenin kendi coğrafyasında ve komşu coğrafyalarda büyümesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, özgür özel