Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-chpden-ayrilanlarla-sakin-ola-ki-bir-tartismaya-girmeyin-1108235766.html
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: CHP'den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: CHP'den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin
Sputnik Türkiye
Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'deki sorunların çözüm adresinin CHP olduğunu"... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T16:13+0300
2026-08-25T16:13+0300
poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
chp
özgür özel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/19/1108235609_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11f919a221b8154f46f34442af501e8b.jpg
CHP'nin temel bir kuralı bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, partisine her türlü suçlamanın yapıldığı ama ahlaki üstünlükleriyle ilgili kimsenin olumsuz konuşmadığı görüşünü dile getirdi.Kılıçdaroğlu, milyonlarca insan için mücadele etmek zorunda olduklarını ifade ederek, "CHP, bir makamın, bir dönemin ya da bir kadronun değil, milletin ortak geleceğine kilitlenmiş bir partidir. Biz millet için, vatandaş için çalışan bir kadroyuz. Siyaset, zenginleşme aracı değildir, bunu her yerde söyleyin." diye konuştu.Partisinin ahlaki üstünlüğünün temelinin bu olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Siyaseti kişisel hesaplaşmaya indirgersek vatandaşa güven vermeyiz'Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ihtiyacının, güvenilir siyaset olduğunu, vatandaşın sorunları çözen güvenilir siyaset aradığını söyledi.Siyasetin, kişisel hesaplardan arınmak zorunda olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin olağan kurultayından önce bir toplantı yapacaklarını anlatarak, "Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz." açıklamasında bulundu.Kurultayı yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, kamuoyunda "Çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a da değindi.Bu kanunla ilgili ilk ve en önemli söylemi CHP'nin dile getirdiği değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin huzurunu, barışını istiyoruz. Bu ülkenin kendi coğrafyasında ve komşu coğrafyalarda büyümesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/19/1108235609_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_55b3bec643e9c915ac7d3599bee60ce9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, chp, özgür özel
kemal kılıçdaroğlu, chp, özgür özel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: CHP'den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin

16:13 25.08.2026
© Abdullah GüçlüKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© Abdullah Güçlü
Abone ol
Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'deki sorunların çözüm adresinin CHP olduğunu" söyledi.
CHP'nin temel bir kuralı bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, partisine her türlü suçlamanın yapıldığı ama ahlaki üstünlükleriyle ilgili kimsenin olumsuz konuşmadığı görüşünü dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, milyonlarca insan için mücadele etmek zorunda olduklarını ifade ederek, "CHP, bir makamın, bir dönemin ya da bir kadronun değil, milletin ortak geleceğine kilitlenmiş bir partidir. Biz millet için, vatandaş için çalışan bir kadroyuz. Siyaset, zenginleşme aracı değildir, bunu her yerde söyleyin." diye konuştu.
Partisinin ahlaki üstünlüğünün temelinin bu olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Kim siyaset yapıp zenginleşiyorsa, bilin ki vatandaşın cebindeki parayı çalıyordur. Biz, beytülmale el uzatan bir gelenekten gelmiyoruz. Tek düşüncemiz, vatandaşın varlıklı olmasıdır. Evinde huzur içinde yaşaması, elektriğinin kapatılmaması, suyunun kesilmemesi, evine ekmek götürmesi, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi, her evde huzurun ve bereketin olmasıdır. Bizim temel amacımız, temel felsefemiz budur."

'Siyaseti kişisel hesaplaşmaya indirgersek vatandaşa güven vermeyiz'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ihtiyacının, güvenilir siyaset olduğunu, vatandaşın sorunları çözen güvenilir siyaset aradığını söyledi.
Siyasetin, kişisel hesaplardan arınmak zorunda olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Eğer siyaseti kişisel hesaplaşmaya indirgersek vatandaşa güven vermeyiz. Biz neyi yapacağız, onu anlatacağız. CHP'den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Biz, kısır tartışmaları değil, ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Memleketin bu kadar sorunu varken biz bu sorunları çözmeye çalışacağız."
Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin olağan kurultayından önce bir toplantı yapacaklarını anlatarak, "Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz." açıklamasında bulundu.
Kurultayı yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"CHP'yi tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız. Sizler, CHP'yi yeniden ahlaki kodlara kavuşturacak olan il başkanlarısınız. O nedenle gittiğiniz her yerde ahlaktan, erdemden, bilgelikten, güzellikten söz edeceksiniz. Bunu yaptığımız zaman güveni oluştururuz. İkna edemeyeceğimiz kimse yoktur. 30 kişiyi mi ikna edemiyorsunuz, 100 kişiyi mi ikna edemiyorsunuz, hemen bana telefon açacaksınız, onlarla konuşacağım ve tamamını ikna edeceğim."
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, kamuoyunda "Çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a da değindi.
Bu kanunla ilgili ilk ve en önemli söylemi CHP'nin dile getirdiği değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin huzurunu, barışını istiyoruz. Bu ülkenin kendi coğrafyasında ve komşu coğrafyalarda büyümesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала