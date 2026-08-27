https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/cezayirde-alevler-can-aldi-orman-yanginlarinda-aci-bilanco-1108280321.html
Cezayir'de alevler can aldı: Orman yangınlarında acı bilanço
Cezayir'de alevler can aldı: Orman yangınlarında acı bilanço
Sputnik Türkiye
Cezayir'in doğusunu etkisi altına alan şiddetli orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Sıcak hava dalgasının tetiklediği... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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Cezayir'in doğu vilayetlerinde aşırı sıcaklıkların etkisiyle başlayan orman yangınları büyük bir faciaya dönüştü. Resmi makamlar tarafından yapılan ilk açıklamalarda, alevlerin yerleşim yerlerini ve ormanlık alanları kuşatması sonucu en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.İçişleri Bakanlığı açıkladı: Can Kaybı 3 vilayete dağıldıCezayir basınına yansıyan bilgilere göre İçişleri Bakanı Said Sayut, ülkenin doğu kesiminde etkili olan yangın felaketine ilişkin geçici bilançoyu kamuoyuyla paylaştı.Sayut, doğrulanmış verilere göre Cezayir orman yangınları nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin vilayetlere göre dağılımını şu şekilde aktardı:Yetkililer, bölgede süren tahliye ve müdahale çalışmaları nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.Sıcak hava dalgası 58 ayrı yangını tetiklediYangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgeyi etkisi altına alan rekor sıcak hava dalgası nedeniyle toplam 58 orman yangını çıktığı kaydedildi.Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangınlardan 21'inin kontrol altına alındığı, kritik noktalardaki 37 yangına ise müdahalenin aralıksız sürdüğü belirtildi.Kuzey Afrika genelinde etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklar bölgedeki yangın riskini tırmandırırken, Cezayir'de geçtiğimiz ay meydana gelen orman yangınlarında da 6 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/nepal-cin-sinirinda-yasanan-sel-felaketinde-olu-sayisi-160i-asti-yuzlerce-kayip-bildirildi-1108279272.html
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i̇çişleri bakanlığı, cezayir, cicel, kuzey afrika
i̇çişleri bakanlığı, cezayir, cicel, kuzey afrika
Cezayir'de alevler can aldı: Orman yangınlarında acı bilanço
Cezayir'in doğusunu etkisi altına alan şiddetli orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Sıcak hava dalgasının tetiklediği alevlerle mücadele aralıksız sürerken İçişleri Bakanlığı, can kayıplarının Bicaye, Cicel ve Tizi Vuzu vilayetlerinde yoğunlaştığını duyurdu.
Cezayir'in doğu vilayetlerinde aşırı sıcaklıkların etkisiyle başlayan orman yangınları büyük bir faciaya dönüştü. Resmi makamlar tarafından yapılan ilk açıklamalarda, alevlerin yerleşim yerlerini ve ormanlık alanları kuşatması sonucu en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Can Kaybı 3 vilayete dağıldı
Cezayir basınına yansıyan bilgilere göre İçişleri Bakanı Said Sayut, ülkenin doğu kesiminde etkili olan yangın felaketine ilişkin geçici bilançoyu kamuoyuyla paylaştı.
Sayut, doğrulanmış verilere göre Cezayir orman yangınları nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin vilayetlere göre dağılımını şu şekilde aktardı:
Yetkililer, bölgede süren tahliye ve müdahale çalışmaları nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.
Sıcak hava dalgası 58 ayrı yangını tetikledi
Yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgeyi etkisi altına alan rekor sıcak hava dalgası nedeniyle toplam 58 orman yangını çıktığı kaydedildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangınlardan 21'inin kontrol altına alındığı, kritik noktalardaki 37 yangına ise müdahalenin aralıksız sürdüğü belirtildi.
Kuzey Afrika genelinde etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklar bölgedeki yangın riskini tırmandırırken, Cezayir'de geçtiğimiz ay meydana gelen orman yangınlarında da 6 kişi hayatını kaybetmişti.