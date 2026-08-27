https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/nepal-cin-sinirinda-yasanan-sel-felaketinde-olu-sayisi-160i-asti-yuzlerce-kayip-bildirildi-1108279272.html

Nepal-Çin sınırında yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 160'ı aştı, yüzlerce kayıp bildirildi

Nepal-Çin sınırında yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 160'ı aştı, yüzlerce kayıp bildirildi

Sputnik Türkiye

Nepal-Tibet sınırında meydana gelen ani sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 162'ye yükselirken yüzlerce yabancı turist kayboldu. Nepal ordusu 2 bin... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T07:00+0300

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Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınır hattı, şiddetli yağışların tetiklediği ani sel ve toprak kayması felaketiyle sarsıldı. Nepal Polisi tarafından bu sabah yapılan resmi açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye yükseldiği bildirildi.Arama kurtarma ekipleri cansız bedenlerin 64'üne taşkından ağır etkilenen Chitwan bölgesinde, 26'sına ise Nawalparasi Doğu kesiminde ulaştı. Kaybolan yüzlerce kişi arasında en az 28 polis memurunun da bulunduğu teyit edildi.Nepal ordusu 2 bin askerle arama kurtarma başlattıFelaketin boyutlarının büyümesi üzerine Nepal ordusu, havadan ve karadan yürütülen operasyonlar için 2.000 askeri personeli sahaya sürdü. Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Rajaram Basnet, BBC'ye yaptığı değerlendirmede çalışmaların afetten en çok zarar gören Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinde yoğunlaştırıldığını aktardı.Askeri birlikler, polis ve silahlı polis güçlerinin ortak operasyonlarında şimdiye kadar 97 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında sular altında kalan Trishuli A hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 3 işçinin de yer aldığı duyuruldu.Tibet tarafında yüzlerce turist aranıyorSınırın Çin tarafında yer alan Gyirong ilçesinde de durum ciddiyetini koruyor. Çin devlet televizyonu CCTV, sınır hattındaki heyelanın ardından kayıp sayısının 558'e ulaştığını, bu kişilerden 260'ının yabancı uyruklu turist olduğunu duyurdu. Çin tarafındaki resmi can kaybı ise 3 olarak açıklandı.Turizm ve insan geçişinin ana arteri olan Gyirong sınır kapısı çevresinde arama faaliyetleri güçlükle sürdürülüyor. Popüler safari merkezi Chitwan başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinde sel sularının çekilmemesi nedeniyle nehir kıyılarında alarm seviyesi en üst düzeyde tutuluyor.

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