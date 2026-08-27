https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/borcu-olanlar-dikkat-kredilerde-onemli-degisiklik-35-milyon-lira-veriliyor-1108281182.html

Borcu olanlar dikkat, kredilerde önemli değişiklik: 3.5 milyon lira veriliyor

Borcu olanlar dikkat, kredilerde önemli değişiklik: 3.5 milyon lira veriliyor

Sputnik Türkiye

Borcu olduğu için kredi kullanamayan esnaf ve sanatkarlara özel yatırım finansmanı kredilerinde önemli değişiklikler yapıldı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T09:07+0300

2026-08-27T09:07+0300

2026-08-27T09:10+0300

ekonomi̇

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

hazine

sgk

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Esnaf ve sanatkarlara verilen hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin usullerde değişikliğe gidildi.İşletme kredilerinde usul değiştiYapılan değişiklikle birlikte vergi borcu, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar da belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek.Şartlar neler?Yeni yapılan düzenlemeyle birlikle, kredi kullanacak olanların, kredi kullanımından en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle, vergi dairesine ve SGK’ya vadesi geçmiş borç bulunmadığının veya mevcut borcun yapılandırılmış/taksitlendirilmiş ve yapılandırmanın bozulmamış olduğunu belgelemesi gerekiyor. Bu şart sağlanamıyorsa kredi kullanımı tamamen engellenmiyor.300 bin lira sınırıEsnafın vergi veya SGK borcunun, Hazine faiz destekli kredinin azami yüzde 25’ine kadar olan kısmı, öncelikle banka tarafından ilgili kurumlara ödenebilecek.Bu kapsamda banka tarafından tahsil edilecek tutar, kredi tutarı ne olursa olsun bir yıl içinde toplam 300 bin lirayı aşamayacak.Borcun faizine ilişkin olarak Hazine tarafından yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Borç ödendikten sonra kalan kredi esnaf ve sanatkâra kullandırılacak.Faiz desteği oranları düşürüldüVergi veya SGK borcu bulunan esnaf ve sanatkârların bu yöntemle kredi kullanması hâlinde sağlanan faiz desteğinin oranı düşürülecek.Düzenlemeye göre daha önce yüzde 50 olarak uygulanan faiz indirimi yüzde 40’a gerileyecek.Yüzde 100 olan faiz indirimi yüzde 80’e, yüzde 60 olarak uygulanan faiz indirimi ise yüzde 48’e düşürülecek.Böylece vergi veya SGK borcunun kredi aracılığıyla ödenmesi hâlinde, esnaf ve sanatkâra sağlanan faiz desteği daha düşük oranlar üzerinden uygulanacak.Başvuru süresi uzatıldıEsnaf ve sanatkârların söz konusu kredilerden yararlanabilmesi için uygulanan süre sınırında da değişiklik yapıldı.Daha önce 31 Aralık 2026 olarak belirlenen süre, yeni düzenlemeyle bir yıl uzatıldı.Buna göre esnaf ve sanatkârlar, gerekli şartları sağlamaları hâlinde 31 Aralık 2027 tarihine kadar Hazine faiz destekli kredilerden yararlanabilecek.Kredi tutarı ne kadar olacak?Düzenleme kapsamında esnaf ve sanatkârlara 3.5 milyon liraya kadar kredi kullandırılabilecek. Vergi veya SGK borcu bulunanların da belirlenen şartları yerine getirmeleri hâlinde bu kredilere erişim sağlamasının önü açılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/evlilik-kredisinde-sartlar-sil-bastan-hesaplarina-250-bin-lira-yatiyor-1108112143.html

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sosyal güvenlik kurumu (sgk), hazine, sgk