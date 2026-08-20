https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/evlilik-kredisinde-sartlar-sil-bastan-hesaplarina-250-bin-lira-yatiyor-1108112143.html

Evlilik kredisinde şartlar sil baştan: Hesaplarına 250 bin lira yatıyor

Evlilik kredisinde şartlar sil baştan: Hesaplarına 250 bin lira yatıyor

Sputnik Türkiye

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere sağlanan faizsiz evlilik kredisi kapsamı genişletildi. Yeni düzenlemeyle birlikte çiftlere yaş aralığına... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T09:29+0300

2026-08-20T09:29+0300

2026-08-20T09:29+0300

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evlilik

evlilik kredisi

evlilik masrafları

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Aile ve Gençlik Fonu üzerinden evlenecek gençlere sunulan faizsiz kredi desteğinin kapsamı, yeni dönemde önemli avantajlarla genişletildi. Çocuk sahibi olanlara ayrıcalıkGenç çiftlere yaş aralığına göre 250 bin liraya kadar finansman imkânı sağlanırken, geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan ailelere yönelik özel erteleme ve hibe fırsatları hayata geçirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılından bu yana fonda biriken toplam kaynak 21,9 milyar liraya ulaşarak bugüne dek 185 binden fazla gencin yuva kurmasına destek oldu. Bu devasa kaynağın 12,1 milyar lirası maden gelirlerinden elde edilirken, 9,8 milyar liralık kısmı petrol ve doğal gaz üretiminden karşılandı.Yaş kriterine göre kredi tutarları belirlendi2026 yılı itibarıyla güncellenen sistemde, çiftlere sağlanacak faizsiz kredi tutarları yaş durumuna göre farklılık gösteriyor. Geri ödemesiz dönem ve başvuru süreciToplamda 48 ay vade ile sunulan bu kredinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan ödeme kolaylığı, ilk iki yıl boyunca hiçbir geri ödeme talep edilmemesiyle başlıyor. Kalan borç, 24 aylık ödemesiz dönemin ardından gelen 24 ay içerisinde taksitlendiriliyor.Başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülürken, eşlerden birinin başvuruyu yapması ve diğerinin onaylaması yeterli oluyor. Hayat boyu yalnızca bir kez yararlanılabilen bu destek kapsamında, şartları sağlayan çiftlerin nikâh öncesinde ilgili Bakanlık tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılması zorunlu tutuluyor. Nikâhın kıyılması ve evlilik beyanının yapılmasını takip eden dönemde kredi, doğrudan başvuru sahibinin hesabına aktarılıyor.Çocuk sahibi olan çiftlere kredi silinme müjdesiYeni düzenlemenin en çarpıcı yanlarından biri ise kredi kullanan çiftlerin çocuk sahibi olmaları durumunda devreye giren ek destekler oldu. Geri ödeme süreci içerisinde doğan her çocuk için kredi taksit ödemeleri on iki ay boyunca ertelenebiliyor. Çiftlerin ikinci çocuk sahibi olmaları halinde ise çok daha büyük bir kolaylık sağlanarak, kalan kredi taksitlerinin tamamı hibe ediliyor ve ailenin borcu tamamen kapatılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/2025-yili-evlenme-ve-bosanma-verileri-aciklandi-evlilik-yasi-yukseldi-bosanma-artti-en-cok-bosanma-1103747906.html

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evlilik, evlilik kredisi, evlilik masrafları