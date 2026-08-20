https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/gib-uyardi-6-vergi-turunun-odemelerinde-bugun-son-gun-1108124795.html
GİB uyardı: 6 vergi türünün ödemelerinde bugün son gün
GİB uyardı: 6 vergi türünün ödemelerinde bugün son gün
Sputnik Türkiye
GİB, bazı vergi kalemlerinde beyan ve ödeme süresinin bugün sona erdiğini hatırlatarak uyardı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T13:11+0300
2026-08-20T13:11+0300
2026-08-20T13:11+0300
ekonomi̇
gelir i̇daresi başkanlığı
vergi
vergi borcu
vergi cezası
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi mükelleflerini altı vergi kaleminde beyan ve ödeme süresinin bugün dolduğunu söyleyerek uyardı. Ceza ve gecikme faiziyle karşılaşmamak için mükellefler ödemelerini vergi dairelerinin yanı sıra internet bankacılığı ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapabilecek. Hangi vergi ödemeleri için bugün son gün?Daire'nin takvimine göre, beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergi türleri şöyle:Vergi ödemeleri nereden yapılacak?Mükellefler vergi ödemelerini bağlı bulundukları vergi dairelerinin veznelerinden gerçekleştirebilecek. Ödemelerini internet üzerinden yapmak isteyen mükellefler ise anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık kanallarını kullanabilecek. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital portalı üzerinden de nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/turkiyenin-en-cok-vergi-veren-isimleri-belli-oldu-1107974876.html
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gelir i̇daresi başkanlığı, vergi, vergi borcu, vergi cezası
gelir i̇daresi başkanlığı, vergi, vergi borcu, vergi cezası
GİB uyardı: 6 vergi türünün ödemelerinde bugün son gün
GİB, bazı vergi kalemlerinde beyan ve ödeme süresinin bugün sona erdiğini hatırlatarak uyardı.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi mükelleflerini altı vergi kaleminde beyan ve ödeme süresinin bugün dolduğunu söyleyerek uyardı. Ceza ve gecikme faiziyle karşılaşmamak için mükellefler ödemelerini vergi dairelerinin yanı sıra internet bankacılığı ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapabilecek.
Hangi vergi ödemeleri için bugün son gün?
Daire'nin takvimine göre, beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergi türleri şöyle:
İlan ve Reklam Vergisi
Beyan ve ödeme işlemleri
Şans Oyunları Vergisi
Beyan ve ödeme işlemleri
Veraset ve İntikal Vergisi
Şans oyunlarına ilişkin beyan ve ödeme
Eğlence Vergisi Müşterek
bahislere ilişkin beyan ve ödeme ile diğer eğlence vergisi ödemeleri
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
Beyan ve ödeme işlemleri
Yangın Sigortası Vergisi
Beyan ve ödeme işlemleri
Vergi ödemeleri nereden yapılacak?
Mükellefler vergi ödemelerini bağlı bulundukları vergi dairelerinin veznelerinden gerçekleştirebilecek. Ödemelerini internet üzerinden yapmak isteyen mükellefler ise anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık kanallarını kullanabilecek. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital portalı üzerinden de nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılabilecek.