https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/gib-uyardi-6-vergi-turunun-odemelerinde-bugun-son-gun-1108124795.html

GİB uyardı: 6 vergi türünün ödemelerinde bugün son gün

GİB uyardı: 6 vergi türünün ödemelerinde bugün son gün

Sputnik Türkiye

GİB, bazı vergi kalemlerinde beyan ve ödeme süresinin bugün sona erdiğini hatırlatarak uyardı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T13:11+0300

2026-08-20T13:11+0300

2026-08-20T13:11+0300

ekonomi̇

gelir i̇daresi başkanlığı

vergi

vergi borcu

vergi cezası

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi mükelleflerini altı vergi kaleminde beyan ve ödeme süresinin bugün dolduğunu söyleyerek uyardı. Ceza ve gecikme faiziyle karşılaşmamak için mükellefler ödemelerini vergi dairelerinin yanı sıra internet bankacılığı ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapabilecek. Hangi vergi ödemeleri için bugün son gün?Daire'nin takvimine göre, beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergi türleri şöyle:Vergi ödemeleri nereden yapılacak?Mükellefler vergi ödemelerini bağlı bulundukları vergi dairelerinin veznelerinden gerçekleştirebilecek. Ödemelerini internet üzerinden yapmak isteyen mükellefler ise anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık kanallarını kullanabilecek. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital portalı üzerinden de nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılabilecek.

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gelir i̇daresi başkanlığı, vergi, vergi borcu, vergi cezası