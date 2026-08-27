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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/galatasaray-baskani-ozbek-psg-istiyordum-o-geldi-1108303393.html
Galatasaray Başkanı Özbek: PSG istiyordum, o geldi
Galatasaray Başkanı Özbek: PSG istiyordum, o geldi
Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kurasında PSG'yi istediğini ve Fransız ekibinin rakip olarak çıkmasının kendisini şaşırtmadığını söyledi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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spor
dursun özbek
paris saint-germain (psg)
uefa şampiyonlar ligi
galatasaray
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çekilen kurayı değerlendirdi.Başkan Özbek, "Zor kuralardan birisini çektik. Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan birisi. Çok enteresan. PSG'in başkanıyla lobide görüşme fırsatımız oldu. Hal hatır ederken dedim ki 'biz herhalde sizle Paris'te oynayacağız'. Hakikaten kurada çıktı. PSG'yi istiyordum, o geldi. Diğeri gelmedi, Barcelona geldi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/sampiyonlar-ligi-kura-cekimi-basladi-galatasaray-ve-fenerbahcenin-rakipleri-belli-oluyor-1108302434.html
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dursun özbek, paris saint-germain (psg), uefa şampiyonlar ligi, galatasaray, şampiyonlar ligi kupası
dursun özbek, paris saint-germain (psg), uefa şampiyonlar ligi, galatasaray, şampiyonlar ligi kupası

Galatasaray Başkanı Özbek: PSG istiyordum, o geldi

21:25 27.08.2026
© AA / Mustafa YalçınGalatasaray başkanı Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek
Galatasaray başkanı Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AA / Mustafa Yalçın
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kurasında PSG'yi istediğini ve Fransız ekibinin rakip olarak çıkmasının kendisini şaşırtmadığını söyledi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çekilen kurayı değerlendirdi.
Başkan Özbek, "Zor kuralardan birisini çektik. Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan birisi. Çok enteresan. PSG'in başkanıyla lobide görüşme fırsatımız oldu. Hal hatır ederken dedim ki 'biz herhalde sizle Paris'te oynayacağız'. Hakikaten kurada çıktı. PSG'yi istiyordum, o geldi. Diğeri gelmedi, Barcelona geldi" dedi.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
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