https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/galatasaray-baskani-ozbek-psg-istiyordum-o-geldi-1108303393.html

Galatasaray Başkanı Özbek: PSG istiyordum, o geldi

Galatasaray Başkanı Özbek: PSG istiyordum, o geldi

Sputnik Türkiye

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kurasında PSG'yi istediğini ve Fransız ekibinin rakip olarak çıkmasının kendisini şaşırtmadığını söyledi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T21:25+0300

2026-08-27T21:25+0300

2026-08-27T21:25+0300

spor

dursun özbek

paris saint-germain (psg)

uefa şampiyonlar ligi

galatasaray

şampiyonlar ligi kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1b/1108303232_0:103:3074:1832_1920x0_80_0_0_bea9d79308061428ea96dcf2112777dc.jpg

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çekilen kurayı değerlendirdi.Başkan Özbek, "Zor kuralardan birisini çektik. Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan birisi. Çok enteresan. PSG'in başkanıyla lobide görüşme fırsatımız oldu. Hal hatır ederken dedim ki 'biz herhalde sizle Paris'te oynayacağız'. Hakikaten kurada çıktı. PSG'yi istiyordum, o geldi. Diğeri gelmedi, Barcelona geldi" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/sampiyonlar-ligi-kura-cekimi-basladi-galatasaray-ve-fenerbahcenin-rakipleri-belli-oluyor-1108302434.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dursun özbek, paris saint-germain (psg), uefa şampiyonlar ligi, galatasaray, şampiyonlar ligi kupası