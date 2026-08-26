https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/yeni-karar-gecerli-olacak-tff-resmen-acikladi-yabanci-kuralinda-degisiklige-gidildi-1108260285.html
Yeni karar geçerli olacak: TFF resmen açıkladı, yabancı kuralında değişikliğe gidildi
Yeni karar geçerli olacak: TFF resmen açıkladı, yabancı kuralında değişikliğe gidildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu "yabancı uyruklu futbolcu" statüsünü değiştirdi. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T14:07+0300
2026-08-26T14:07+0300
2026-08-26T14:07+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
yabancı oyuncu
ziraat türkiye kupası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu "yabancı uyruklu futbolcu" statüsünde değişikliğe gitti.Türkiye Kupası için özel açıklamaTFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig kulüplerinin lig maçları kapsamında A takım listesine yazamadıkları A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcuları da Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabileceğini duyurdu.Yabancı futbolcu kuralı Türkiye Kupasında olmayacakAlınan karar doğrultusunda Trendyol Süper Lig'deki 10+4 yabancı futbolcu kuralı, Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanmayacak ve kulüpler belirlediği 14 yabancı oyuncuyu yaşı fark etmeksizin oynatabilecek.Açıklamada, "Trendyol Süper Lig kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14'den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz." bilgisi de verildi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), yabancı oyuncu, ziraat türkiye kupası
türkiye futbol federasyonu (tff), yabancı oyuncu, ziraat türkiye kupası
Yeni karar geçerli olacak: TFF resmen açıkladı, yabancı kuralında değişikliğe gidildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu "yabancı uyruklu futbolcu" statüsünü değiştirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu "yabancı uyruklu
futbolcu" statüsünde değişikliğe gitti.
Türkiye Kupası için özel açıklama
TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig kulüplerinin lig maçları kapsamında A takım listesine yazamadıkları A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcuları da Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabileceğini duyurdu.
Yabancı futbolcu kuralı Türkiye Kupasında olmayacak
Alınan karar doğrultusunda Trendyol Süper Lig'deki 10+4 yabancı futbolcu kuralı, Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanmayacak ve kulüpler belirlediği 14 yabancı oyuncuyu yaşı fark etmeksizin oynatabilecek.
Açıklamada, "Trendyol Süper Lig kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14'den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz." bilgisi de verildi.