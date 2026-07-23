https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/fenerbahce-degisiklik-icin-tffye-gidiyor-galatasaray-karsi-cikiyor-1107481877.html
Fenerbahçe değişiklik için TFF'ye gidiyor, Galatasaray karşı çıkıyor
Fenerbahçe değişiklik için TFF'ye gidiyor, Galatasaray karşı çıkıyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe yönetimi yabancı kuralı için TFF'ye resmi başvuru yapacak. Galatasaray ise bu durumun tam tersini istiyor. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T11:25+0300
2026-07-23T11:25+0300
2026-07-23T11:25+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fenerbahçe, yabancı oyuncu kuralı için harekete geçiyor. Sabah'ın haberine göre; Sarı lacivertliler 10+4'ten 12+2'ye çıkarılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunacak.Galatasaray ise 10+4 yabancı kuralının transfer dönemi içerisinde değiştirilmesine karşı çıkıyor.Galatasaray yönetiminin Icardi'nin ayrılığını bu kural nedeniyle gerçekleştiğini ve planlamaların da buna göre yapıldığı gerekçesiyle kuralın değişmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.Sarı kırmızılılar 23 yaş altı yabancı transferi için çalışmalarını sürdürüyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 kazandıkları Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu maçının ardından yabancı kuralı hakkında konuşmuştu.Kartal şu ifadeleri kullanmıştı:10+4 yabancı kuralı nedir?Süper Lig kulüpleri, 2026/27 sezonunda kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Süper Lig'de takımlar kadrosunda 10'u koşulsuz olacak.Bu yabancı oyuncuların 10'u için yaş kriteri uygulanmayacak.Kalan 4 yabancı futbolcunun ise 2003 ve sonrası doğumlu yani 23 yaş altı olması zorunlu olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/tffden-yabanci-kurali-aciklamasi-geldi-mevcut-kural-degisti-mi-1106879915.html
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fenerbahçe, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)
Fenerbahçe değişiklik için TFF'ye gidiyor, Galatasaray karşı çıkıyor
Fenerbahçe yönetimi yabancı kuralı için TFF'ye resmi başvuru yapacak. Galatasaray ise bu durumun tam tersini istiyor.
Fenerbahçe, yabancı oyuncu kuralı için harekete geçiyor. Sabah'ın haberine göre; Sarı lacivertliler 10+4'ten 12+2'ye çıkarılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunacak.
Galatasaray ise 10+4 yabancı kuralının transfer dönemi içerisinde değiştirilmesine karşı çıkıyor.
Galatasaray yönetiminin Icardi'nin ayrılığını bu kural nedeniyle gerçekleştiğini ve planlamaların da buna göre yapıldığı gerekçesiyle kuralın değişmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.
Sarı kırmızılılar 23 yaş altı yabancı transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 kazandıkları Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu maçının ardından yabancı kuralı hakkında konuşmuştu.
Kartal şu ifadeleri kullanmıştı:
"Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. 14-15 kulüp kuralın değişmesini istiyor. Biz bu şartlarda yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu normal değil. Kuralın değişmesi lazım. Hesaplıyoruz. Karar almak çok zor. İnşallah bu kural değişir."
10+4 yabancı kuralı nedir?
Süper Lig kulüpleri, 2026/27 sezonunda kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Süper Lig'de takımlar kadrosunda 10'u koşulsuz olacak.
Bu yabancı oyuncuların 10'u için yaş kriteri uygulanmayacak.
Kalan 4 yabancı futbolcunun ise 2003 ve sonrası doğumlu yani 23 yaş altı olması zorunlu olacak.