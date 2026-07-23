https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/fenerbahce-degisiklik-icin-tffye-gidiyor-galatasaray-karsi-cikiyor-1107481877.html

Fenerbahçe değişiklik için TFF'ye gidiyor, Galatasaray karşı çıkıyor

Fenerbahçe değişiklik için TFF'ye gidiyor, Galatasaray karşı çıkıyor

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe yönetimi yabancı kuralı için TFF'ye resmi başvuru yapacak. Galatasaray ise bu durumun tam tersini istiyor. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T11:25+0300

2026-07-23T11:25+0300

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spor

fenerbahçe

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Fenerbahçe, yabancı oyuncu kuralı için harekete geçiyor. Sabah'ın haberine göre; Sarı lacivertliler 10+4'ten 12+2'ye çıkarılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunacak.Galatasaray ise 10+4 yabancı kuralının transfer dönemi içerisinde değiştirilmesine karşı çıkıyor.Galatasaray yönetiminin Icardi'nin ayrılığını bu kural nedeniyle gerçekleştiğini ve planlamaların da buna göre yapıldığı gerekçesiyle kuralın değişmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.Sarı kırmızılılar 23 yaş altı yabancı transferi için çalışmalarını sürdürüyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 kazandıkları Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu maçının ardından yabancı kuralı hakkında konuşmuştu.Kartal şu ifadeleri kullanmıştı:10+4 yabancı kuralı nedir?Süper Lig kulüpleri, 2026/27 sezonunda kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Süper Lig'de takımlar kadrosunda 10'u koşulsuz olacak.Bu yabancı oyuncuların 10'u için yaş kriteri uygulanmayacak.Kalan 4 yabancı futbolcunun ise 2003 ve sonrası doğumlu yani 23 yaş altı olması zorunlu olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/tffden-yabanci-kurali-aciklamasi-geldi-mevcut-kural-degisti-mi-1106879915.html

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fenerbahçe, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)