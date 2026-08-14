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Süper Lig heyecanı başlıyor: İlk düdük Rams Park'ta, haftanın programı nasıl?
Süper Lig heyecanı başlıyor: İlk düdük Rams Park'ta, haftanın programı nasıl?
Sputnik Türkiye
Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü 21.30'daki açılış maçında... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T10:50+0300
2026-08-14T10:50+0300
spor
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süper lig
trendyol süper lig
fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun ilk santrası bugün yapılacak. 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da.İlk maç bugünSon şampiyon Galatasaray ile lige ilk kez yükselen Arca Çorum Futbol Kulübü, saat 21:30'da Rams Park'ta sahaya çıkacak. Lig tarihinde bir ilkin peşinde olan sarı-kırmızılılar, üst üste beşinci şampiyonluğu hedefliyor.Çorum'un ilk kez Süper Lig'i deneyimleyeceği sezonda, Diyarbakır da Amed Sportif Faaliyetler ile 16 yıl sonra bu heyecanı yaşayacak.Sezonun ilk haftasındaki diğer maçlar şöyle:15 Ağustos Cumartesi19:00 KASIMPAŞA - TRABZONSPOR19:00 TÜMOSAN KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR21:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - CORENDON ALANYASPOR21:30 GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE16 Ağustos Pazar19:00 BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR21:30 AMED SPORTİF FAALİYETLER - ERZURUMSPOR21:30 BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR17 Ağustos Pazartesi21:30 SAMSUNSPOR - GÖZTEPEYabancı sınırıTürk futbolu sık sık değişen yabancı kuralında bu sezon ilk kez 10+4 uygulamasıyla tanışacak. Kadrolarına yaş sınırı olmadan 10 futbolcuyu kaydettirebilecek kulüpler, en az 4 yabancı oyuncu için ise 23 yaş altı şartı arayacak.Derbiler ne zaman? İlk derbi ne zaman oynanacak?2026-2027 sezonunda derbi takvimi ise Eylül'de başlayacak.4'üncü haftada Fenerbahçe-Beşiktaş, 6'ncı haftada Trabzonspor-Galatasaray, 8'inci haftada Trabzonspor-Beşiktaş, 9'uncu haftada Galatasaray-Fenerbahçe, 13'üncü haftada Beşiktaş-Galatasaray ve 15'inci haftada Fenerbahçe-Trabzonspor derbileri oynanacak.Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk devresi 21 Aralık'ta sona erecek. 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayacak heyecan, 23 Mayıs 2027'de noktalanacak.
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galatasaray, süper lig, trendyol süper lig, fenerbahçe, beşiktaş
galatasaray, süper lig, trendyol süper lig, fenerbahçe, beşiktaş

Süper Lig heyecanı başlıyor: İlk düdük Rams Park'ta, haftanın programı nasıl?

10:50 14.08.2026
© AASüper Lig
Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© AA
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Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü 21.30'daki açılış maçında karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun ilk santrası bugün yapılacak. 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da.

İlk maç bugün

Son şampiyon Galatasaray ile lige ilk kez yükselen Arca Çorum Futbol Kulübü, saat 21:30'da Rams Park'ta sahaya çıkacak. Lig tarihinde bir ilkin peşinde olan sarı-kırmızılılar, üst üste beşinci şampiyonluğu hedefliyor.
Çorum'un ilk kez Süper Lig'i deneyimleyeceği sezonda, Diyarbakır da Amed Sportif Faaliyetler ile 16 yıl sonra bu heyecanı yaşayacak.
Sezonun ilk haftasındaki diğer maçlar şöyle:

15 Ağustos Cumartesi

19:00 KASIMPAŞA - TRABZONSPOR
19:00 TÜMOSAN KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR
21:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - CORENDON ALANYASPOR
21:30 GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

16 Ağustos Pazar

19:00 BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR
21:30 AMED SPORTİF FAALİYETLER - ERZURUMSPOR
21:30 BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR

17 Ağustos Pazartesi

21:30 SAMSUNSPOR - GÖZTEPE

Yabancı sınırı

Türk futbolu sık sık değişen yabancı kuralında bu sezon ilk kez 10+4 uygulamasıyla tanışacak. Kadrolarına yaş sınırı olmadan 10 futbolcuyu kaydettirebilecek kulüpler, en az 4 yabancı oyuncu için ise 23 yaş altı şartı arayacak.

Derbiler ne zaman? İlk derbi ne zaman oynanacak?

2026-2027 sezonunda derbi takvimi ise Eylül'de başlayacak.
4'üncü haftada Fenerbahçe-Beşiktaş, 6'ncı haftada Trabzonspor-Galatasaray, 8'inci haftada Trabzonspor-Beşiktaş, 9'uncu haftada Galatasaray-Fenerbahçe, 13'üncü haftada Beşiktaş-Galatasaray ve 15'inci haftada Fenerbahçe-Trabzonspor derbileri oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk devresi 21 Aralık'ta sona erecek. 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayacak heyecan, 23 Mayıs 2027'de noktalanacak.
Romelu Lukaku - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
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