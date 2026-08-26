https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-iha-saldirisi-tambovdaki-wildberries-lojistik-merkezi-tamamen-yandi-1108253426.html
Ukrayna İHA saldırısı: Tambov’daki Wildberries lojistik merkezi tamamen yandı
Ukrayna İHA saldırısı: Tambov’daki Wildberries lojistik merkezi tamamen yandı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Tambov Bölgesine bağlı Kotovsk şehrinde bulunan e-ticaret devi Wildberries’e ait dev lojistik merkezi, Ukrayna’nın insansız hava araçları (İHA) ile... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T11:54+0300
2026-08-26T11:54+0300
2026-08-26T11:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
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tambov
kotovsk
wildberries
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
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Tambov Valisi Yevgeniy Pervışov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kotovsk'taki Wildberries lojistik merkezine İHA saldırısının düzenlendiğini bildirdi.Pervışov, geçen gece gerçekleşen saldırının ardından başlayan yangının 100 bin metrekarelik alanı kapladığını belirtti.Valinin paylaştığı bilgilere göre olayda iki tesis çalışanı yaralandı.Aynı tesis Temmuz’da da hedef alınmıştıKotovsk’taki Wildberries lojistik merkezi yakın zamanda benzer bir saldırıya daha maruz kalmıştı. Temmuz ayı ortasında gerçekleşen İHA saldırısında depoda görevli 7 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi ise yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/kuzey-kafkasyada-teror-operasyonu-12-supheli-yakalandi-1108250738.html
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rusya, tambov, kotovsk, wildberries, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı
rusya, tambov, kotovsk, wildberries, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı
Ukrayna İHA saldırısı: Tambov’daki Wildberries lojistik merkezi tamamen yandı
11:54 26.08.2026 (güncellendi: 11:57 26.08.2026)
Rusya’nın Tambov Bölgesine bağlı Kotovsk şehrinde bulunan e-ticaret devi Wildberries’e ait dev lojistik merkezi, Ukrayna’nın insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı sonrasında çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.
Tambov Valisi Yevgeniy Pervışov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kotovsk'taki Wildberries lojistik merkezine İHA saldırısının düzenlendiğini bildirdi.
Pervışov, geçen gece gerçekleşen saldırının ardından başlayan yangının 100 bin metrekarelik alanı kapladığını belirtti.
Valinin paylaştığı bilgilere göre olayda iki tesis çalışanı yaralandı.
Aynı tesis Temmuz’da da hedef alınmıştı
Kotovsk’taki Wildberries lojistik merkezi yakın zamanda benzer bir saldırıya daha maruz kalmıştı. Temmuz ayı
ortasında gerçekleşen İHA saldırısında depoda görevli 7 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi ise yaralanmıştı.