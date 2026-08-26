https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-iha-saldirisi-tambovdaki-wildberries-lojistik-merkezi-tamamen-yandi-1108253426.html

Ukrayna İHA saldırısı: Tambov’daki Wildberries lojistik merkezi tamamen yandı

Ukrayna İHA saldırısı: Tambov’daki Wildberries lojistik merkezi tamamen yandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Tambov Bölgesine bağlı Kotovsk şehrinde bulunan e-ticaret devi Wildberries’e ait dev lojistik merkezi, Ukrayna’nın insansız hava araçları (İHA) ile... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T11:54+0300

2026-08-26T11:54+0300

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tambov

kotovsk

wildberries

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

saldırı

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Tambov Valisi Yevgeniy Pervışov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kotovsk'taki Wildberries lojistik merkezine İHA saldırısının düzenlendiğini bildirdi.Pervışov, geçen gece gerçekleşen saldırının ardından başlayan yangının 100 bin metrekarelik alanı kapladığını belirtti.Valinin paylaştığı bilgilere göre olayda iki tesis çalışanı yaralandı.Aynı tesis Temmuz’da da hedef alınmıştıKotovsk’taki Wildberries lojistik merkezi yakın zamanda benzer bir saldırıya daha maruz kalmıştı. Temmuz ayı ortasında gerçekleşen İHA saldırısında depoda görevli 7 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi ise yaralanmıştı.

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rusya, tambov, kotovsk, wildberries, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı