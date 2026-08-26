https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/kuzey-kafkasyada-teror-operasyonu-12-supheli-yakalandi-1108250738.html

Kuzey Kafkasya’da terör operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Kuzey Kafkasya’da terör operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kuzey Kafkasya’da uluslararası terör örgütleriyle bağlantılı gruplara yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişinin... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T10:21+0300

2026-08-26T10:21+0300

2026-08-26T10:25+0300

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve İçişleri Bakanlığı tarafından Rusya Federasyonu’na bağlı Adıge Cumhuriyeti ile Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, ülkede yasaklı uluslararası terör örgütlerinin sempatizanı olduğu belirtilen 12 kişinin yasa dışı faaliyetleri engellendi.Savunma Bakanlığı tesisine saldırı planı engellendiFSB'den yapılan açıklamada, Adıge Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir tesise terör saldırısı düzenlemeyi planlayan bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda el yapımı yanıcı düzenekler ile eylemlerini koordine eden Ukrayna merkezli terör yapısı mensubuyla yazışmaların bulunduğu iletişim araçları ele geçirildi.Zanlı hakkında ‘terör eylemi hazırlığı’ suçundan adli takibat başlatıldı.Kabardey-Balkar’da 11 kişilik hücre çökertildiKabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin Zolskiy ilçesinde yürütülen operasyonda da bir terör hücresine mensup 11 kişi yakalandı.Zanlıların radikal ideoloji propagandası yaptıkları ve kendileriyle aynı görüşü paylaşmayan vatandaşlara yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirdikleri kaydedildi.Şüpheliler hakkında Rusya Ceza Kanunu’nun ‘terör örgütü kurmak ve örgüte üye olmak’ maddelerinden soruşturma açtı.Mahkemeye sevk edilen 12 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.

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