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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/kuzey-kafkasyada-teror-operasyonu-12-supheli-yakalandi-1108250738.html
Kuzey Kafkasya’da terör operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
Kuzey Kafkasya’da terör operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kuzey Kafkasya’da uluslararası terör örgütleriyle bağlantılı gruplara yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişinin... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T10:21+0300
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kuzey kafkasya
adıge cumhuriyeti
kabardey-balkar
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya i̇çişleri bakanlığı
rusya savunma bakanlığı
terör
terör örgütü
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve İçişleri Bakanlığı tarafından Rusya Federasyonu’na bağlı Adıge Cumhuriyeti ile Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, ülkede yasaklı uluslararası terör örgütlerinin sempatizanı olduğu belirtilen 12 kişinin yasa dışı faaliyetleri engellendi.Savunma Bakanlığı tesisine saldırı planı engellendiFSB'den yapılan açıklamada, Adıge Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir tesise terör saldırısı düzenlemeyi planlayan bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda el yapımı yanıcı düzenekler ile eylemlerini koordine eden Ukrayna merkezli terör yapısı mensubuyla yazışmaların bulunduğu iletişim araçları ele geçirildi.Zanlı hakkında ‘terör eylemi hazırlığı’ suçundan adli takibat başlatıldı.Kabardey-Balkar’da 11 kişilik hücre çökertildiKabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin Zolskiy ilçesinde yürütülen operasyonda da bir terör hücresine mensup 11 kişi yakalandı.Zanlıların radikal ideoloji propagandası yaptıkları ve kendileriyle aynı görüşü paylaşmayan vatandaşlara yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirdikleri kaydedildi.Şüpheliler hakkında Rusya Ceza Kanunu’nun ‘terör örgütü kurmak ve örgüte üye olmak’ maddelerinden soruşturma açtı.Mahkemeye sevk edilen 12 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/trumptan-riyad-ile-nukleer-anlasma-hamlesi-kongrenin-onayina-sunuldu-1108250098.html
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kuzey kafkasya
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rusya, kuzey kafkasya, adıge cumhuriyeti, kabardey-balkar, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya i̇çişleri bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, terör, terör örgütü, terör eylemi, ukrayna
rusya, kuzey kafkasya, adıge cumhuriyeti, kabardey-balkar, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya i̇çişleri bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, terör, terör örgütü, terör eylemi, ukrayna

Kuzey Kafkasya’da terör operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

10:21 26.08.2026 (güncellendi: 10:25 26.08.2026)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinFSB officer’s body armor and radio. File photo
FSB officer’s body armor and radio. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kuzey Kafkasya’da uluslararası terör örgütleriyle bağlantılı gruplara yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve İçişleri Bakanlığı tarafından Rusya Federasyonu’na bağlı Adıge Cumhuriyeti ile Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, ülkede yasaklı uluslararası terör örgütlerinin sempatizanı olduğu belirtilen 12 kişinin yasa dışı faaliyetleri engellendi.

Savunma Bakanlığı tesisine saldırı planı engellendi

FSB'den yapılan açıklamada, Adıge Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir tesise terör saldırısı düzenlemeyi planlayan bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda el yapımı yanıcı düzenekler ile eylemlerini koordine eden Ukrayna merkezli terör yapısı mensubuyla yazışmaların bulunduğu iletişim araçları ele geçirildi.
Zanlı hakkında ‘terör eylemi hazırlığı’ suçundan adli takibat başlatıldı.

Kabardey-Balkar’da 11 kişilik hücre çökertildi

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin Zolskiy ilçesinde yürütülen operasyonda da bir terör hücresine mensup 11 kişi yakalandı.
Zanlıların radikal ideoloji propagandası yaptıkları ve kendileriyle aynı görüşü paylaşmayan vatandaşlara yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Şüpheliler hakkında Rusya Ceza Kanunu’nun ‘terör örgütü kurmak ve örgüte üye olmak’ maddelerinden soruşturma açtı.
Mahkemeye sevk edilen 12 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.
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