https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/ukrayna-sivilleri-vurmaya-devam-ediyor-rusyada-wildberries-depolari-vuruldu-7-olu-1107353850.html
Ukrayna sivilleri vurmaya devam ediyor: Rusya'da Wildberries depoları vuruldu, 7 ölü
Ukrayna sivilleri vurmaya devam ediyor: Rusya'da Wildberries depoları vuruldu, 7 ölü
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Tambov ve Moskova bölgelerinde, ülkenin en büyük e-ticaret şirketlerinden Wildberries'e ait lojistik merkezlerine düzenlenen insansız hava aracı... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T09:21+0300
2026-07-18T09:21+0300
2026-07-18T10:46+0300
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rusya savunma bakanlığı
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Rusya'nın iç kesimlerindeki lojistik ve altyapı tesisleri dün gece İHA saldırılarının hedefi oldu. İki farklı bölgedeki Wildberries depolarında ağır hasar ve can kayıpları meydana geldi.Tambov Bölgesinde gece vardiyası hedef alındı: 7 ÖlüTambov Valisi Yevgeniy Pervışov'un yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna'ya ait İHA'lar gece saatlerinde Kotovsk şehrinde bulunan Wildberries lojistik merkezini vurdu.Vali Pervışov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Gece saatlerinde düzenlenen saldırı sonucunda, Wildberries lojistik merkezinde gece vardiyasında çalışan 7 personel hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.Bu saldırıda 25 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.Vali Pervışov, Wildberries lojistik merkezini hedef alan İHA’ların, zayiatı artırmak amacıyla şarapnel ve benzeri parça tesirli unsurlarla donatıldığını anlattı.Lojistik merkezini vuran Ukrayna İHA'larının ölümcül etkisini artırmak için özel olarak tasarlandığını belirten Pervışov, şu ifadeleri kullandı:Moskova bölgesinde depo ve petrol rafinerisi vurulduBir diğer İHA saldırısı da Moskova yakınlarında gerçekleşti. Moskova Valisi Andrey Vorobyov, Elektrostal şehrindeki Wildberries deposuna İHA düşmesi sonucu 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.Aynı bölgedeki Noginsk şehrinde de bir İHA'nın düşmesi sonucu petrol rafinerisinde yangın çıktı. Rafinerinin yakınında bulunan bir doğum hastanesindeki hastalar ve personel, güvenlik gerekçesiyle tahliye edilerek çevredeki diğer sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Noginsk'teki saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.Rusya yetkilileri, Moskova bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından gece boyunca toplam 48 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bu saldırılarına yanıt olarak Rus ordusunun Ukrayna askeri sanayi kompleksine ve askeri tesislere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla hava saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.Kiev rejimi sivillere karşı suç işliyorUkrayna ordusu daha önce de sivillere yönelik uluslararası toplumda büyük yankı uyandıran suçlar işlemişti. 22 Mayıs gecesi Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı.Haziran ayı ortasında Ukrayna güçleri çocukları taşıyan Belarus’a ait bir otobüsü hedef almıştı. İçinde 28'i öğrenci olmak üzere 44 kişinin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, sekiz kişi ise yaralanmıştı.
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rusya, ukrayna, tambov, moskova, wildberries, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya savunma bakanlığı, saldırı, sivil kayıplar, sivil can kaybı
rusya, ukrayna, tambov, moskova, wildberries, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya savunma bakanlığı, saldırı, sivil kayıplar, sivil can kaybı
Ukrayna sivilleri vurmaya devam ediyor: Rusya'da Wildberries depoları vuruldu, 7 ölü
09:21 18.07.2026 (güncellendi: 10:46 18.07.2026)
Rusya'nın Tambov ve Moskova bölgelerinde, ülkenin en büyük e-ticaret şirketlerinden Wildberries'e ait lojistik merkezlerine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Rusya'nın iç kesimlerindeki lojistik ve altyapı tesisleri dün gece İHA saldırılarının hedefi oldu. İki farklı bölgedeki Wildberries depolarında ağır hasar ve can kayıpları meydana geldi.
Tambov Bölgesinde gece vardiyası hedef alındı: 7 Ölü
Tambov Valisi Yevgeniy Pervışov'un yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna'ya ait İHA'lar gece saatlerinde Kotovsk şehrinde bulunan Wildberries lojistik merkezini vurdu.
Vali Pervışov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Gece saatlerinde düzenlenen saldırı sonucunda, Wildberries lojistik merkezinde gece vardiyasında çalışan 7 personel hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.
Bu saldırıda 25 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Vali Pervışov, Wildberries lojistik merkezini hedef alan İHA’ların, zayiatı artırmak amacıyla şarapnel ve benzeri parça tesirli unsurlarla donatıldığını anlattı.
Lojistik merkezini vuran Ukrayna İHA'larının ölümcül etkisini artırmak için özel olarak tasarlandığını belirten Pervışov, şu ifadeleri kullandı:
"Wildberries deposuna darbe indiren İHA’lar, daha fazla can kaybına ve yaralanmaya yol açması için parça tesirli unsurlarla (şarapnel) donatıldı."
Moskova bölgesinde depo ve petrol rafinerisi vuruldu
Bir diğer İHA saldırısı da Moskova yakınlarında gerçekleşti. Moskova Valisi Andrey Vorobyov, Elektrostal şehrindeki Wildberries deposuna İHA düşmesi sonucu 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Aynı bölgedeki Noginsk şehrinde de bir İHA'nın düşmesi sonucu petrol rafinerisinde yangın çıktı. Rafinerinin yakınında bulunan bir doğum hastanesindeki hastalar ve personel, güvenlik gerekçesiyle tahliye edilerek çevredeki diğer sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Noginsk'teki saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya yetkilileri, Moskova bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından gece boyunca toplam 48 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bu saldırılarına yanıt olarak Rus ordusunun Ukrayna askeri sanayi kompleksine ve askeri tesislere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla hava saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.
Kiev rejimi sivillere karşı suç işliyor
Ukrayna ordusu daha önce de sivillere yönelik uluslararası toplumda büyük yankı uyandıran suçlar işlemişti.
22 Mayıs gecesi Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı.
Haziran ayı ortasında Ukrayna güçleri çocukları taşıyan Belarus’a ait bir otobüsü hedef almıştı. İçinde 28'i öğrenci olmak üzere 44 kişinin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, sekiz kişi ise yaralanmıştı.