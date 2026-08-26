https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/trumptan-riyad-ile-nukleer-anlasma-hamlesi-kongrenin-onayina-sunuldu-1108250098.html
Trump’tan Riyad ile nükleer anlaşma hamlesi: Kongre’nin onayına sunuldu
Trump’tan Riyad ile nükleer anlaşma hamlesi: Kongre’nin onayına sunuldu
Sputnik Türkiye
ABD yönetimi, Suudi Arabistan ile nükleer enerji alanında imzalanan anlaşmayı Kongre’ye sevk etti. Washington, anlaşmanın hayata geçebilmesi için Riyad’ın... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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i̇brahim anlaşmaları
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ABD medyasının haberine göre, Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan ile sivil nükleer enerji programı kapsamında varılan anlaşmayı onaylanmak üzere Kongre’ye gönderdi.Kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, ABD yönetiminin Suudi Arabistan ile işbirliğini ancak Riyad'ın İsrailile ilişkilerin normalleşmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları'na dâhil olması halinde başlatacağı vurgulandı.On yıllara yayılacak işbirliğiABD Enerji Bakanlığı, 22 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın barışçıl nükleer programının Washington tarafından desteklenmesine yönelik bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu. On yıllara yayılması planlanan anlaşmanın, ABD’li şirketlerin Suudi Arabistan’ın nükleer enerji geliştirme projelerinde yer alması için geniş fırsatlar sunacağı belirtilmişti.Anlaşmanın şartı: Normalleşme ve sıfır zenginleştirmeTrump, bu anlaşmanın uygulanabilmesi için Suudi Arabistan’ın İbrahim Anlaşmaları’na katılması gerektiğini ifade etmişti. Trump ayrıca, anlaşmanın uranyum zenginleştirme sürecini kapsamadığını vurgulamıştı.ABD medyasının aktardığı bilgilere göre, Trump’ın bu çıkışı hem Amerikalı müzakereciler hem de Riyad yönetimi için beklenmedik bir sürpriz olmuştu.
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abd, suudi arabistan, nükleer enerji, nükleer güç santrali, i̇srail, i̇brahim anlaşmaları, abd kongresi, ortadoğu
abd, suudi arabistan, nükleer enerji, nükleer güç santrali, i̇srail, i̇brahim anlaşmaları, abd kongresi, ortadoğu
Trump’tan Riyad ile nükleer anlaşma hamlesi: Kongre’nin onayına sunuldu
09:53 26.08.2026 (güncellendi: 09:54 26.08.2026)
ABD yönetimi, Suudi Arabistan ile nükleer enerji alanında imzalanan anlaşmayı Kongre’ye sevk etti. Washington, anlaşmanın hayata geçebilmesi için Riyad’ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi öngören İbrahim Anlaşmaları’na katılması şartında ısrar ediyor.
ABD medyasının haberine göre, Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan ile sivil nükleer enerji programı kapsamında varılan anlaşmayı onaylanmak üzere Kongre’ye gönderdi.
Kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, ABD yönetiminin Suudi Arabistan ile işbirliğini ancak Riyad'ın İsrailile ilişkilerin normalleşmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları'na dâhil olması halinde başlatacağı vurgulandı.
On yıllara yayılacak işbirliği
ABD Enerji Bakanlığı, 22 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın barışçıl nükleer programının Washington tarafından desteklenmesine yönelik bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu. On yıllara yayılması planlanan anlaşmanın, ABD’li şirketlerin Suudi Arabistan’ın nükleer enerji geliştirme projelerinde yer alması için geniş fırsatlar sunacağı belirtilmişti.
Anlaşmanın şartı: Normalleşme ve sıfır zenginleştirme
Trump, bu anlaşmanın uygulanabilmesi için Suudi Arabistan’ın İbrahim Anlaşmaları’na katılması gerektiğini ifade etmişti. Trump ayrıca, anlaşmanın uranyum zenginleştirme sürecini kapsamadığını vurgulamıştı.
ABD medyasının aktardığı bilgilere göre, Trump’ın bu çıkışı hem Amerikalı müzakereciler hem de Riyad yönetimi için beklenmedik bir sürpriz olmuştu.