https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/meta-cocuklara-zarar-verme-davasini-uzlasmayla-cozmek-istiyor-1108249315.html
Meta, çocuklara zarar verme davasını uzlaşmayla çözmek istiyor
Meta, çocuklara zarar verme davasını uzlaşmayla çözmek istiyor
Sputnik Türkiye
Meta’nın ABD'de süren kritik davada kaybetmesi halinde 1.4 trilyon dolara varan devasa para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtilirken, şirket... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T09:32+0300
2026-08-26T09:32+0300
2026-08-26T09:32+0300
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abd
meta
kaliforniya
oakland
dava
tazminat
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Sosyal medya şirketi Meta, ABD'deki birden fazla eyaletin başsavcılarıyla, çocuklara ve gençlere zarar verildiği iddiasıyla açılan davada olası bir uzlaşma (sulh anlaşması) sağlamak üzere görüşmeler gerçekleştirdi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, bu gelişme teknoloji dünyasında yakından takip ediliyor.Kaliforniya eyaletinin Oakland kentindeki federal mahkemede ikinci haftasına giren yargılama süreci, şirket için ciddi bir hukuki risk teşkil ediyor. Dava kapsamında Meta; çocukların kişisel verilerini yasa dışı yollarla toplamak ve kullanmak, Facebook ve Instagram platformlarına gençlerde bağımlılık oluşturan özellikleri bilerek entegre etmek ve platformların güvenliği konusunda kullanıcıları yanıltmakla suçlanıyor.Caza miktarı şirketin piyasa değerine yakınMeta’nın kendi iç değerlendirmelerine dayandırılan bilgilere göre, davanın kaybedilmesi durumunda şirkete kesilebilecek toplam para cezasının yaklaşık 1.4 trilyon doları bulabileceği tahmin ediliyor. Şirketin toplam piyasa değerine yakın olan bu tutarın yarattığı finansal baskı nedeniyle Meta tarafının, olası tazminat ve ceza miktarlarını kayda değer ölçüde düşürmek adına uzlaşma seçeneğine ağırlık verdiği ifade ediliyor.Şirket daha önce de benzer iddialarla mahkeme karşısına çıkmıştı. Ağustos ayının başında New Mexico eyalet mahkemesi, çocuk yaştaki kullanıcıların ruh sağlığına zarar verildiği gerekçesiyle Meta’yı 567 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/abdden-ukraynaya-40-milyon-dolari-bulan-iha-destegi-organize-sucla-mucadele-bahanesi-1108248110.html
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abd, meta, kaliforniya, oakland, dava, tazminat
abd, meta, kaliforniya, oakland, dava, tazminat
Meta, çocuklara zarar verme davasını uzlaşmayla çözmek istiyor
Meta’nın ABD'de süren kritik davada kaybetmesi halinde 1.4 trilyon dolara varan devasa para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtilirken, şirket ödeyeceği tazminat miktarını düşürmek amacıyla başsavcılarla masaya oturdu.
Sosyal medya şirketi Meta, ABD'deki birden fazla eyaletin başsavcılarıyla, çocuklara ve gençlere zarar verildiği iddiasıyla açılan davada olası bir uzlaşma (sulh anlaşması) sağlamak üzere görüşmeler gerçekleştirdi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, bu gelişme teknoloji dünyasında yakından takip ediliyor.
Kaliforniya eyaletinin Oakland kentindeki federal mahkemede ikinci haftasına giren yargılama süreci, şirket için ciddi bir hukuki risk teşkil ediyor. Dava kapsamında Meta; çocukların kişisel verilerini yasa dışı yollarla toplamak ve kullanmak, Facebook ve Instagram platformlarına gençlerde bağımlılık oluşturan özellikleri bilerek entegre etmek ve platformların güvenliği konusunda kullanıcıları yanıltmakla suçlanıyor.
Caza miktarı şirketin piyasa değerine yakın
Meta’nın kendi iç değerlendirmelerine dayandırılan bilgilere göre, davanın kaybedilmesi durumunda şirkete kesilebilecek toplam para cezasının yaklaşık 1.4 trilyon doları bulabileceği tahmin ediliyor. Şirketin toplam piyasa değerine yakın olan bu tutarın yarattığı finansal baskı nedeniyle Meta tarafının, olası tazminat ve ceza miktarlarını kayda değer ölçüde düşürmek adına uzlaşma seçeneğine ağırlık verdiği ifade ediliyor.
Şirket daha önce de benzer iddialarla mahkeme karşısına çıkmıştı. Ağustos ayının başında New Mexico
eyalet mahkemesi, çocuk yaştaki kullanıcıların ruh sağlığına zarar verildiği gerekçesiyle Meta’yı 567 milyon dolar
tazminat ödemeye mahkûm etmişti.