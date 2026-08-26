Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/meta-cocuklara-zarar-verme-davasini-uzlasmayla-cozmek-istiyor-1108249315.html
Meta, çocuklara zarar verme davasını uzlaşmayla çözmek istiyor
Meta, çocuklara zarar verme davasını uzlaşmayla çözmek istiyor
Sputnik Türkiye
Meta’nın ABD'de süren kritik davada kaybetmesi halinde 1.4 trilyon dolara varan devasa para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtilirken, şirket... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T09:32+0300
2026-08-26T09:32+0300
dünya
abd
meta
kaliforniya
oakland
dava
tazminat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100578252_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b26e61f40da7e45017c06263d0d379a7.jpg
Sosyal medya şirketi Meta, ABD'deki birden fazla eyaletin başsavcılarıyla, çocuklara ve gençlere zarar verildiği iddiasıyla açılan davada olası bir uzlaşma (sulh anlaşması) sağlamak üzere görüşmeler gerçekleştirdi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, bu gelişme teknoloji dünyasında yakından takip ediliyor.Kaliforniya eyaletinin Oakland kentindeki federal mahkemede ikinci haftasına giren yargılama süreci, şirket için ciddi bir hukuki risk teşkil ediyor. Dava kapsamında Meta; çocukların kişisel verilerini yasa dışı yollarla toplamak ve kullanmak, Facebook ve Instagram platformlarına gençlerde bağımlılık oluşturan özellikleri bilerek entegre etmek ve platformların güvenliği konusunda kullanıcıları yanıltmakla suçlanıyor.Caza miktarı şirketin piyasa değerine yakınMeta’nın kendi iç değerlendirmelerine dayandırılan bilgilere göre, davanın kaybedilmesi durumunda şirkete kesilebilecek toplam para cezasının yaklaşık 1.4 trilyon doları bulabileceği tahmin ediliyor. Şirketin toplam piyasa değerine yakın olan bu tutarın yarattığı finansal baskı nedeniyle Meta tarafının, olası tazminat ve ceza miktarlarını kayda değer ölçüde düşürmek adına uzlaşma seçeneğine ağırlık verdiği ifade ediliyor.Şirket daha önce de benzer iddialarla mahkeme karşısına çıkmıştı. Ağustos ayının başında New Mexico eyalet mahkemesi, çocuk yaştaki kullanıcıların ruh sağlığına zarar verildiği gerekçesiyle Meta’yı 567 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/abdden-ukraynaya-40-milyon-dolari-bulan-iha-destegi-organize-sucla-mucadele-bahanesi-1108248110.html
kaliforniya
oakland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100578252_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25598084288ed5a86707ad00343e897b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, meta, kaliforniya, oakland, dava, tazminat
abd, meta, kaliforniya, oakland, dava, tazminat

Meta, çocuklara zarar verme davasını uzlaşmayla çözmek istiyor

09:32 26.08.2026
© AA / Arda KüçükkayaMETA
META - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© AA / Arda Küçükkaya
Abone ol
Meta’nın ABD'de süren kritik davada kaybetmesi halinde 1.4 trilyon dolara varan devasa para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtilirken, şirket ödeyeceği tazminat miktarını düşürmek amacıyla başsavcılarla masaya oturdu.
Sosyal medya şirketi Meta, ABD'deki birden fazla eyaletin başsavcılarıyla, çocuklara ve gençlere zarar verildiği iddiasıyla açılan davada olası bir uzlaşma (sulh anlaşması) sağlamak üzere görüşmeler gerçekleştirdi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, bu gelişme teknoloji dünyasında yakından takip ediliyor.
Kaliforniya eyaletinin Oakland kentindeki federal mahkemede ikinci haftasına giren yargılama süreci, şirket için ciddi bir hukuki risk teşkil ediyor. Dava kapsamında Meta; çocukların kişisel verilerini yasa dışı yollarla toplamak ve kullanmak, Facebook ve Instagram platformlarına gençlerde bağımlılık oluşturan özellikleri bilerek entegre etmek ve platformların güvenliği konusunda kullanıcıları yanıltmakla suçlanıyor.

Caza miktarı şirketin piyasa değerine yakın

Meta’nın kendi iç değerlendirmelerine dayandırılan bilgilere göre, davanın kaybedilmesi durumunda şirkete kesilebilecek toplam para cezasının yaklaşık 1.4 trilyon doları bulabileceği tahmin ediliyor. Şirketin toplam piyasa değerine yakın olan bu tutarın yarattığı finansal baskı nedeniyle Meta tarafının, olası tazminat ve ceza miktarlarını kayda değer ölçüde düşürmek adına uzlaşma seçeneğine ağırlık verdiği ifade ediliyor.
Şirket daha önce de benzer iddialarla mahkeme karşısına çıkmıştı. Ağustos ayının başında New Mexico eyalet mahkemesi, çocuk yaştaki kullanıcıların ruh sağlığına zarar verildiği gerekçesiyle Meta’yı 567 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm etmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
ABD’den Ukrayna'ya 40 milyon doları bulan İHA desteği: Organize suçla mücadele bahanesi
09:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала