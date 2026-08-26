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Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı: Athena, Zeus, Artemis tasvirleriyle öne çıkıyor
Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı: Athena, Zeus, Artemis tasvirleriyle öne çıkıyor
Sputnik Türkiye
Side Antik Kenti’nde yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi’nde yürütülen kazılar tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Herakles’in On İki... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T12:35+0300
2026-08-26T12:35+0300
yaşam
side
athena
kültür ve turizm bakanlığı
eser
cadde
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Side Antik Kenti’nin önemli ulaşım akslarından biri olan b Caddesi, yürütülen kazılarla Roma Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a uzanan mimari dönüşümünü yeniden gözler önüne serdi.Bakan Ersoy duyurduKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından “Side’de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık” diyerek duyurduğu çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:Herakles Kapısı kabartmalarıyla öne çıkıyorGeleceğe Miras Projesi kapsamında kazıları tamamlanan yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi’nin kuzeyinde, MS. 2. yüzyılda doğu-batı doğrultusunda uzanan bir stoa ile bunun gerisinde çok sayıda mekânın bulunduğu belirlendi. Günümüze ulaşan söve ve eşik taşları, caddenin Roma Dönemi’ndeki mimari düzenine ilişkin izler taşıyor.Stoa üzerinde batıdan doğuya doğru Batı Kapısı, Herakles Kapısı ve Kuzey Hamamı Kapısı olarak adlandırılan üç anıtsal giriş tespit edildi.Bunların arasında Herakles Kapısı, mimari elemanlarındaki kabartmalarıyla dikkati çekiyor. Herakles’in On İki İşi’nin işlendiği kabartmaların yanı sıra kasetlerde Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirleri yer alıyor.MS. 3. yüzyılın başlarına tarihlenen bu kabartmaların, Geç Antik Çağ’da Herakles Kapısı inşa edilirken devşirme malzeme olarak yeniden kullanıldığı belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/karahantepede-11-bin-yillik-heykel-bulundu-bakan-ersoy-bilim-dunyasinda-genis-yanki-uyandiracak-1108224189.html
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side, athena, kültür ve turizm bakanlığı, eser, cadde
side, athena, kültür ve turizm bakanlığı, eser, cadde

Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı: Athena, Zeus, Artemis tasvirleriyle öne çıkıyor

12:35 26.08.2026
Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı
Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
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Side Antik Kenti’nde yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi’nde yürütülen kazılar tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Herakles’in On İki İşi ile kentin başlıca tanrı ve tanrıçalarının tasvirlerini taşıyan Herakles Kapısı’nın öne çıktığı çalışmalara ilişkin olarak “Görkemli kapılardan birini daha gün yüzüne çıkardık.” dedi.
Side Antik Kenti’nin önemli ulaşım akslarından biri olan b Caddesi, yürütülen kazılarla Roma Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a uzanan mimari dönüşümünü yeniden gözler önüne serdi.
Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı
Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı

Bakan Ersoy duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından “Side’de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık” diyerek duyurduğu çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Side’de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi’nde tamamladığımız kazılar, Side’nin Roma’dan Geç Antik Çağ’a uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu. Caddenin anıtsal girişlerinden Herakles Kapısı, Herakles’in On İki İşi’ni betimleyen kabartmaları; Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirlerinin yer aldığı kasetleriyle öne çıkıyor. MS. 3. yüzyılın başlarına ait bu kabartmaların Geç Antik Çağ’da kapının yapımında yeniden kullanıldığı anlaşılıyor. MS. 5. yüzyılda Piskoposluk Sarayı kompleksiyle birlikte yeniden düzenlenen bu güzergâh, Doğu Kapısı’ndan kente ulaşanları karşılayan anıtsal bir kent aksına dönüşmüş. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Side’nin çok katmanlı tarihini ortaya çıkarmaya, korumaya ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz ile kazı heyetimize, bu kıymetli çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı
Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı

Herakles Kapısı kabartmalarıyla öne çıkıyor

Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazıları tamamlanan yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi’nin kuzeyinde, MS. 2. yüzyılda doğu-batı doğrultusunda uzanan bir stoa ile bunun gerisinde çok sayıda mekânın bulunduğu belirlendi. Günümüze ulaşan söve ve eşik taşları, caddenin Roma Dönemi’ndeki mimari düzenine ilişkin izler taşıyor.
Stoa üzerinde batıdan doğuya doğru Batı Kapısı, Herakles Kapısı ve Kuzey Hamamı Kapısı olarak adlandırılan üç anıtsal giriş tespit edildi.
Bunların arasında Herakles Kapısı, mimari elemanlarındaki kabartmalarıyla dikkati çekiyor. Herakles’in On İki İşi’nin işlendiği kabartmaların yanı sıra kasetlerde Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirleri yer alıyor.
Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı
Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı
MS. 3. yüzyılın başlarına tarihlenen bu kabartmaların, Geç Antik Çağ’da Herakles Kapısı inşa edilirken devşirme malzeme olarak yeniden kullanıldığı belirlendi.
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