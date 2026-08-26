https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sidede-390-metrelik-anitsal-antik-cadde-gun-yuzune-cikti-athena-zeus-artemis-tasvirleriyle-one-1108255669.html

Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı: Athena, Zeus, Artemis tasvirleriyle öne çıkıyor

Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı: Athena, Zeus, Artemis tasvirleriyle öne çıkıyor

Sputnik Türkiye

Side Antik Kenti’nde yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi’nde yürütülen kazılar tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Herakles’in On İki... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T12:35+0300

2026-08-26T12:35+0300

2026-08-26T12:35+0300

yaşam

side

athena

kültür ve turizm bakanlığı

eser

cadde

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Side Antik Kenti’nin önemli ulaşım akslarından biri olan b Caddesi, yürütülen kazılarla Roma Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a uzanan mimari dönüşümünü yeniden gözler önüne serdi.Bakan Ersoy duyurduKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından “Side’de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık” diyerek duyurduğu çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:Herakles Kapısı kabartmalarıyla öne çıkıyorGeleceğe Miras Projesi kapsamında kazıları tamamlanan yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi’nin kuzeyinde, MS. 2. yüzyılda doğu-batı doğrultusunda uzanan bir stoa ile bunun gerisinde çok sayıda mekânın bulunduğu belirlendi. Günümüze ulaşan söve ve eşik taşları, caddenin Roma Dönemi’ndeki mimari düzenine ilişkin izler taşıyor.Stoa üzerinde batıdan doğuya doğru Batı Kapısı, Herakles Kapısı ve Kuzey Hamamı Kapısı olarak adlandırılan üç anıtsal giriş tespit edildi.Bunların arasında Herakles Kapısı, mimari elemanlarındaki kabartmalarıyla dikkati çekiyor. Herakles’in On İki İşi’nin işlendiği kabartmaların yanı sıra kasetlerde Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirleri yer alıyor.MS. 3. yüzyılın başlarına tarihlenen bu kabartmaların, Geç Antik Çağ’da Herakles Kapısı inşa edilirken devşirme malzeme olarak yeniden kullanıldığı belirlendi.

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