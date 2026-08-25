https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/karahantepede-11-bin-yillik-heykel-bulundu-bakan-ersoy-bilim-dunyasinda-genis-yanki-uyandiracak-1108224189.html

Karahantepe’de 11 bin yıllık heykel bulundu, Bakan Ersoy 'Bilim dünyasında geniş yankı uyandıracak' diye duyurdu

Karahantepe’de 11 bin yıllık heykel bulundu, Bakan Ersoy 'Bilim dünyasında geniş yankı uyandıracak' diye duyurdu

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip 11 bin... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T10:56+0300

2026-08-25T10:56+0300

2026-08-25T10:56+0300

yaşam

karahantepe

ankara

mehmet nuri ersoy

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Karahantepe'de 11 bin yıllık kompozit heykel bulundu.'Leopar sırtında insan betimliyor'Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Karahantepe'de 11 bin yıllık bir heykeli gün yüzüne çıkarttıklarını belirterek şunları kaydetti:Bakan Ersoy: İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ait

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/karahantepede-yeni-kesif-beklentisi-surprizler-olacak-1107310577.html

ankara

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karahantepe, ankara, mehmet nuri ersoy