https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/antik-kentte-buyuk-kesif-2-bin-400-yillik-guresci-mezari-gun-yuzune-cikti--1107889442.html

Antik kentte büyük keşif: 2 bin 400 yıllık güreşçi mezarı gün yüzüne çıktı

Antik kentte büyük keşif: 2 bin 400 yıllık güreşçi mezarı gün yüzüne çıktı

Sputnik Türkiye

Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda Aspendoslu bir güreşçiye ait olabileceği değerlendirilen mezar bulundu. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T11:11+0300

2026-08-10T11:11+0300

2026-08-10T11:11+0300

yaşam

mehmet nuri ersoy

aspendos

arkeolojik kazı

arkeolojik keşif

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Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda kentin Klasik Dönem tarihine ışık tutan önemli bir keşif yapıldı. Kent içinde ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolisi'nde gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 2 bin 400 yıllık sandık tipi mezardaki buluntuların, mezar sahibinin sporla ilişkili, hatta Aspendoslu bir güreşçi olabileceği ortaya çıktı. Aspendoslu bir güreşçi olabilirKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bakan Ersoy, paylaşımında şunları dile getirdi: "Aspendos Antik Kenti'nde yürüttüğümüz kazılarda, kentin Klasik Dönem tarihine ışık tutan çok önemli bir keşfe ulaştık. Kent içinde varlığı ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolisi'nde, MÖ 5. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihlenen bir sandık tipi mezarı gün yüzüne çıkardık. Mezarda tespit edilen, üzerinde güreşçi betimlemelerinin bulunduğu Aspendos sikkeleri ile diğer buluntular, burada defnedilen kişinin sporla ilişkili, hatta Aspendoslu bir güreşçi olabileceğine işaret ediyor. Bu kıymetli keşifte emeği bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzü, kazı ekibimizi ve tüm bilim insanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Aspendos'un her yeni buluntusuyla tarihimizin eksik kalan sayfalarını tamamlamaya, kültürel mirasımızı bilimsel çalışmalarla koruyup geleceğe taşımaya devam edeceğiz."

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mehmet nuri ersoy, aspendos, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif