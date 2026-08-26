https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rusya-ilerleyisini-kararlilikla-surduruyor-sumi-ve-zaporojye-bolgelerinde-iki-yerlesim-daha-kontrol-1108258914.html
Rusya ilerleyişini kararlılıkla sürdürüyor: Sumi ve Zaporojye bölgelerinde iki yerleşim daha kontrol altında
Rusya ilerleyişini kararlılıkla sürdürüyor: Sumi ve Zaporojye bölgelerinde iki yerleşim daha kontrol altında
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Sumi ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşimin daha kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T13:30+0300
2026-08-26T13:30+0300
2026-08-26T13:30+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
donbass
zaporojye
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
kayıp
bilgilendirme
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı taarruz eylemleri sonucunda Sumi Bölgesi'nde Pisarevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek, aktif eylemler sayesinde Zaporojye Bölgesi'nde Nejenka yerleşiminde kontrol sağladı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1.405 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 6 zırhlı savaş aracı imha edildi.Savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini, depoları ve altyapı tesislerini, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 141 bölge vuruldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 12 güdümlü hava bombası, 3 uzun menzilli Flamingo füzesi ve 798 uçak tipi İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/lavrov-rusya-ingiltereyi-ukraynadaki-catismanin-tarafi-olarak-degerlendirme-hakkina-sahip-1108086730.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, zaporojye, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, zaporojye, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya ilerleyişini kararlılıkla sürdürüyor: Sumi ve Zaporojye bölgelerinde iki yerleşim daha kontrol altında
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Sumi ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşimin daha kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı taarruz eylemleri sonucunda Sumi Bölgesi'nde Pisarevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek, aktif eylemler sayesinde Zaporojye Bölgesi'nde Nejenka yerleşiminde kontrol sağladı.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1.405 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 6 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini, depoları ve altyapı tesislerini, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 141 bölge vuruldu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 12 güdümlü hava bombası, 3 uzun menzilli Flamingo füzesi ve 798 uçak tipi İHA düşürdü.