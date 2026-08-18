Lavrov: Rusya, İngiltere'yi Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olarak değerlendirme hakkına sahip

Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin), çıkarlarımıza veya mülkümüze tecavüz eden olursa, dünya okyanusunun herhangi bir bölgesinde harekete geçme hakkımız olduğunu belirtmişti. Ayrıca, İngiliz füze kuvvetlerinin Rusya'ya düzenlenen saldırılara doğrudan katılımını, tüm sonuçlarıyla birlikte savaşa katılım olarak değerlendirme hakkımız da var.