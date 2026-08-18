https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/lavrov-rusya-ingiltereyi-ukraynadaki-catismanin-tarafi-olarak-degerlendirme-hakkina-sahip-1108086730.html
Lavrov: Rusya, İngiltere'yi Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olarak değerlendirme hakkına sahip
Lavrov: Rusya, İngiltere'yi Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olarak değerlendirme hakkına sahip
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Lavrov, Moskova'nın İngiliz füze güçlerinin Rusya'ya yönelik saldırılara katılımını, tüm sonuçlarıyla birlikte Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T20:48+0300
2026-08-18T20:48+0300
2026-08-18T20:48+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
ukrayna
i̇ngiltere
moskova
vladimir putin
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104644558_0:0:3043:1711_1920x0_80_0_0_c0fd6919c6a8dbefa03e6e78f7958b09.jpg
Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, Rus gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova'nın İngiliz füze güçlerinin Rusya'ya yönelik saldırılara katılımını, tüm sonuçlarıyla birlikte Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılım olarak değerlendirme hakkına sahip olduğunu ifade etti."Biliyor musunuz, eğer Ukrayna ile sonuna kadar birlikte kalacak olursa İngiltere'ye üzülürüm" diye konuşan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Dana önce The Times gazetesi, Ukrayna ordusundan kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kiev'in, Rusya’nın uzak bölgelerine düzenlediği saldırılarda İngiliz yapımı insansız hava araçları (İHA) kullanmaya başladığını yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rus-buyukelciligi-londra-kievin-teror-saldirilarinin-suc-ortagi-olmustur-1108062719.html
rusya
ukrayna
i̇ngiltere
moskova
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104644558_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_47385ce22f28a99628f5c8bd90829be4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, i̇ngiltere, moskova, vladimir putin, kiev
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, i̇ngiltere, moskova, vladimir putin, kiev
Lavrov: Rusya, İngiltere'yi Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olarak değerlendirme hakkına sahip
Rusya Dışişleri Lavrov, Moskova'nın İngiliz füze güçlerinin Rusya'ya yönelik saldırılara katılımını, tüm sonuçlarıyla birlikte Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılım olarak değerlendirme hakkına sahip olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, Rus gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova'nın İngiliz füze güçlerinin Rusya'ya yönelik saldırılara katılımını, tüm sonuçlarıyla birlikte Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılım olarak değerlendirme hakkına sahip olduğunu ifade etti.
"Biliyor musunuz, eğer Ukrayna ile sonuna kadar birlikte kalacak olursa İngiltere'ye üzülürüm" diye konuşan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin), çıkarlarımıza veya mülkümüze tecavüz eden olursa, dünya okyanusunun herhangi bir bölgesinde harekete geçme hakkımız olduğunu belirtmişti. Ayrıca, İngiliz füze kuvvetlerinin Rusya'ya düzenlenen saldırılara doğrudan katılımını, tüm sonuçlarıyla birlikte savaşa katılım olarak değerlendirme hakkımız da var.
Dana önce The Times gazetesi, Ukrayna ordusundan kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kiev'in, Rusya’nın uzak bölgelerine düzenlediği saldırılarda İngiliz yapımı insansız hava araçları (İHA) kullanmaya başladığını yazmıştı.