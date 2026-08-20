https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/esenyurtta-trafikte-kesici-aletle-araca-saldirdi-180-bin-lira-ceza-1108125786.html

Esenyurt’ta trafikte kesici aletle araca saldırdı: 180 bin lira ceza

Esenyurt’ta trafikte kesici aletle araca saldırdı: 180 bin lira ceza

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü aracıyla keserek kesici aletle araca zarar veren O.Ç.’ye 180 bin lira idari para cezası... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T13:42+0300

2026-08-20T13:42+0300

2026-08-20T13:42+0300

türki̇ye

esenyurt

trafik

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

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İstanbul Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü keserek kesici aletle araca zarar veren sürücü hakkında işlem yapıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliye 180 bin lira idari para cezası kesildi.Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu, kullandığı araç ise 60 gün trafikten men edildi.Sosyal medyadaki görüntüler üzerine çalışma başlatıldıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemeye aldı.Görüntülerde bir sürücünün trafikte aracıyla başka bir otomobilin önünü kestiği ve elindeki kesici aletle araca zarar verdiği belirlendi.Polis ekipleri, görüntülerdeki sürücünün O.Ç. (35) olduğunu tespit etti.180 bin lira idari para cezası uygulandıÇalışmaların ardından O.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Olayda kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.İki suçtan işlem yapıldıŞüpheli hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye düşürme” ve “mala zarar verme” suçlarından işlem yürütüldü.O.Ç., hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

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