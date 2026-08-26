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Poku’dan sonra bir uçak daha Beşiktaş için kalkıyor: İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Poku’dan sonra bir uçak daha Beşiktaş için kalkıyor: İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız vererek Juventus forması giyen Fabio Miretti ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların bu hamleyle orta saha hattını... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T09:34+0300
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Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş, kadrosunu takviye etmek için kritik bir hamleye imza attı.Miretti Beşiktaş'a mı geliyor?A Spor'un aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlılar, İtalya Serie A devi Juventus forması giyen Fabio Miretti ile prensip anlaşmasına vardı. Yapılan planlamalar doğrultusunda Beşiktaş'ın, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık statüsünde kadrosuna katacağı ifade ediliyor.Transfer sürecinde mutlu sona yaklaşan Beşiktaş'ta, genç futbolcunun şehre geleceği tarih de netleşti. Buna göre Fabio Miretti'nin, 26 Ağustos Çarşamba günü (bugün) sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.Geride bıraktığımız sezonda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 31 resmi maça çıkan İtalyan futbolcu, takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı. Poku da gece gelmiştiSiyah-beyazlı kulübün, Ernest Poku'yla da kısa süre önce anlaşma sağladığı bilinirken, bu transfer hareketliliğinin taraftarları heyecanlandırdığı vurgulanıyor.
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ernest poku, i̇stanbul, beşiktaş, juventus, trendyol süper lig
ernest poku, i̇stanbul, beşiktaş, juventus, trendyol süper lig

Poku’dan sonra bir uçak daha Beşiktaş için kalkıyor: İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

09:34 26.08.2026
© Claudio PasquaziFabio Miretti
Fabio Miretti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© Claudio Pasquazi
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Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız vererek Juventus forması giyen Fabio Miretti ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların bu hamleyle orta saha hattını güçlendirmesi bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş, kadrosunu takviye etmek için kritik bir hamleye imza attı.

Miretti Beşiktaş'a mı geliyor?

A Spor'un aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlılar, İtalya Serie A devi Juventus forması giyen Fabio Miretti ile prensip anlaşmasına vardı. Yapılan planlamalar doğrultusunda Beşiktaş'ın, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık statüsünde kadrosuna katacağı ifade ediliyor.
Transfer sürecinde mutlu sona yaklaşan Beşiktaş'ta, genç futbolcunun şehre geleceği tarih de netleşti. Buna göre Fabio Miretti'nin, 26 Ağustos Çarşamba günü (bugün) sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Geride bıraktığımız sezonda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 31 resmi maça çıkan İtalyan futbolcu, takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Poku da gece gelmişti

Siyah-beyazlı kulübün, Ernest Poku'yla da kısa süre önce anlaşma sağladığı bilinirken, bu transfer hareketliliğinin taraftarları heyecanlandırdığı vurgulanıyor.
Beşiktaş - Kauno Zalgiris - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
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Beşiktaş tur kapısını araladı
20 Ağustos, 22:04
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