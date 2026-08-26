https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/pokudan-sonra-bir-ucak-daha-besiktas-icin-kalkiyor-istanbula-gelis-tarihi-belli-oldu-1108249086.html

Poku’dan sonra bir uçak daha Beşiktaş için kalkıyor: İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Poku’dan sonra bir uçak daha Beşiktaş için kalkıyor: İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız vererek Juventus forması giyen Fabio Miretti ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların bu hamleyle orta saha hattını... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T09:34+0300

2026-08-26T09:34+0300

2026-08-26T09:34+0300

spor

ernest poku

i̇stanbul

beşiktaş

juventus

trendyol süper lig

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Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş, kadrosunu takviye etmek için kritik bir hamleye imza attı.Miretti Beşiktaş'a mı geliyor?A Spor'un aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlılar, İtalya Serie A devi Juventus forması giyen Fabio Miretti ile prensip anlaşmasına vardı. Yapılan planlamalar doğrultusunda Beşiktaş'ın, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık statüsünde kadrosuna katacağı ifade ediliyor.Transfer sürecinde mutlu sona yaklaşan Beşiktaş'ta, genç futbolcunun şehre geleceği tarih de netleşti. Buna göre Fabio Miretti'nin, 26 Ağustos Çarşamba günü (bugün) sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.Geride bıraktığımız sezonda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 31 resmi maça çıkan İtalyan futbolcu, takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı. Poku da gece gelmiştiSiyah-beyazlı kulübün, Ernest Poku'yla da kısa süre önce anlaşma sağladığı bilinirken, bu transfer hareketliliğinin taraftarları heyecanlandırdığı vurgulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/besiktas-tur-kapisini-araladi-1108135034.html

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