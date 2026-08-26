https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/besiktasin-prensip-anlasmasina-vardigi-ernest-poku-istanbula-geldi-1108245176.html
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku İstanbul'a geldi
Sputnik Türkiye
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Ernest Poku İstanbul'a geldi. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T02:25+0300
2026-08-26T02:25+0300
2026-08-26T02:26+0300
spor
bayer leverkusen
beşiktaş
ernest poku
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Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Ernest Poku, burada siyah-beyazlı yöneticiler Mehmet Sarımermer ve Merve Öztopaloğlu ile ve taraftarlarca karşılandı.Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Poku, "Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde 100 zindeyim ve hazırım. Başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.Basın mensuplarına poz veren 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.Poku'nun siyah-beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/besiktasin-prensip-anlasmasina-vardigi-ernest-poku-istanbula-geldi-1108245176.html
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bayer leverkusen, beşiktaş, ernest poku
bayer leverkusen, beşiktaş, ernest poku
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku İstanbul'a geldi
02:25 26.08.2026 (güncellendi: 02:26 26.08.2026)
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Ernest Poku İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Ernest Poku, burada siyah-beyazlı yöneticiler Mehmet Sarımermer ve Merve Öztopaloğlu ile ve taraftarlarca karşılandı.
Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Poku, "Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde 100 zindeyim ve hazırım. Başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Basın mensuplarına poz veren 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.
Poku'nun siyah-beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.