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Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku İstanbul'a geldi
Sputnik Türkiye
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Ernest Poku İstanbul'a geldi. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T02:25+0300
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bayer leverkusen
beşiktaş
ernest poku
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Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Ernest Poku, burada siyah-beyazlı yöneticiler Mehmet Sarımermer ve Merve Öztopaloğlu ile ve taraftarlarca karşılandı.Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Poku, "Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde 100 zindeyim ve hazırım. Başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.Basın mensuplarına poz veren 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.Poku'nun siyah-beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/besiktasin-prensip-anlasmasina-vardigi-ernest-poku-istanbula-geldi-1108245176.html
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bayer leverkusen, beşiktaş, ernest poku
bayer leverkusen, beşiktaş, ernest poku

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku İstanbul'a geldi

02:25 26.08.2026 (güncellendi: 02:26 26.08.2026)
© AA / İslam YakutBeşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© AA / İslam Yakut
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Ernest Poku İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Ernest Poku, burada siyah-beyazlı yöneticiler Mehmet Sarımermer ve Merve Öztopaloğlu ile ve taraftarlarca karşılandı.
Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Poku, "Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde 100 zindeyim ve hazırım. Başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Basın mensuplarına poz veren 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.
Poku'nun siyah-beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
SPOR
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku İstanbul'a geldi
02:25
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