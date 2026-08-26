https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/besiktasin-prensip-anlasmasina-vardigi-ernest-poku-istanbula-geldi-1108245176.html

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku İstanbul'a geldi

Sputnik Türkiye

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Ernest Poku İstanbul'a geldi. 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T02:25+0300

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spor

bayer leverkusen

beşiktaş

ernest poku

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Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Ernest Poku, burada siyah-beyazlı yöneticiler Mehmet Sarımermer ve Merve Öztopaloğlu ile ve taraftarlarca karşılandı.Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Poku, "Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde 100 zindeyim ve hazırım. Başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.Basın mensuplarına poz veren 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.Poku'nun siyah-beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/besiktasin-prensip-anlasmasina-vardigi-ernest-poku-istanbula-geldi-1108245176.html

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bayer leverkusen, beşiktaş, ernest poku