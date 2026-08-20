https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/besiktas-tur-kapisini-araladi-1108135034.html
Beşiktaş tur kapısını araladı
Beşiktaş tur kapısını araladı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T22:04+0300
2026-08-20T22:04+0300
2026-08-20T22:04+0300
spor
beşiktaş
uefa avrupa ligi
orkun kökçü
maç
tarihi maç
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i konuk etti.Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 6. dakikada Hyeongyu Oh, 12. dakikada Amir Murillo ve 59. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle maçı 3-0 kazandı.Beşiktaş, rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/besiktas-uefa-listesini-guncelledi-kadroda-dikkat-ceken-degisiklik-1108063094.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, uefa avrupa ligi, orkun kökçü, maç, tarihi maç
beşiktaş, uefa avrupa ligi, orkun kökçü, maç, tarihi maç
Beşiktaş tur kapısını araladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 6. dakikada Hyeongyu Oh, 12. dakikada Amir Murillo ve 59. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle maçı 3-0 kazandı.
Beşiktaş, rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.