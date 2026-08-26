https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/osym-duyurdu-sebebini-acikladi-ags-sonuclari-yeniden-hesaplanacak-1108257120.html

ÖSYM duyurdu: AGS sonuçları yanlış açıklandı

ÖSYM duyurdu: AGS sonuçları yanlış açıklandı

Sputnik Türkiye

MEB’in tepki çeken Milli Eğitim Akademisi projesi için ÖSYM tarafından yapılan AGS’de hesaplama hatası yapıldı. ÖSYM sonuçların yeniden paylaşılacağını ifade... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T12:47+0300

2026-08-26T12:47+0300

2026-08-26T13:09+0300

türki̇ye

ösym

ags

duyuru

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090335605_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c6fee07d968f477f69b20cdb7d9db0a.jpg

ÖSYM'den Akademi Giriş Sınavı'na ilişkin önemli bir açıklama yapıldı.2025 yılı dikkat alınmışPuanlar yeniden hesaplanacak2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) puan hesaplama aşamasında, AGS Testindeki 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığının tespit edildiğini açıkladı.Sonuç belgeleri ne zaman erişime açılacak?Puanların 2026 yılı ağırlıklarına göre güncelleneceği ve sonuç belgelerinin gün içinde adayların erişimine açılacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/osym-baskani-ersoy-duyurdu-2026-yks-tercih-islemleri-basladi-1107628456.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ösym, ags, duyuru