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ÖSYM duyurdu: AGS sonuçları yanlış açıklandı
ÖSYM duyurdu: AGS sonuçları yanlış açıklandı
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MEB’in tepki çeken Milli Eğitim Akademisi projesi için ÖSYM tarafından yapılan AGS’de hesaplama hatası yapıldı. ÖSYM sonuçların yeniden paylaşılacağını ifade... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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ÖSYM'den Akademi Giriş Sınavı'na ilişkin önemli bir açıklama yapıldı.2025 yılı dikkat alınmışPuanlar yeniden hesaplanacak2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) puan hesaplama aşamasında, AGS Testindeki 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığının tespit edildiğini açıkladı.Sonuç belgeleri ne zaman erişime açılacak?Puanların 2026 yılı ağırlıklarına göre güncelleneceği ve sonuç belgelerinin gün içinde adayların erişimine açılacağı bildirildi.
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ösym, ags, duyuru
ösym, ags, duyuru

ÖSYM duyurdu: AGS sonuçları yanlış açıklandı

12:47 26.08.2026 (güncellendi: 13:09 26.08.2026)
© AAÖSYM sınav takvimi 2025
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© AA
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Ayrıntılar geliyor
MEB’in tepki çeken Milli Eğitim Akademisi projesi için ÖSYM tarafından yapılan AGS’de hesaplama hatası yapıldı. ÖSYM sonuçların yeniden paylaşılacağını ifade etti.
ÖSYM'den Akademi Giriş Sınavı'na ilişkin önemli bir açıklama yapıldı.

2025 yılı dikkat alınmış

26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Adayların AGS Testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır.

Puanlar yeniden hesaplanacak

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) puan hesaplama aşamasında, AGS Testindeki 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığının tespit edildiğini açıkladı.

Sonuç belgeleri ne zaman erişime açılacak?

Puanların 2026 yılı ağırlıklarına göre güncelleneceği ve sonuç belgelerinin gün içinde adayların erişimine açılacağı bildirildi.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
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ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026 YKS tercih işlemleri başladı
29 Temmuz, 12:36
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