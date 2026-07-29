https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/osym-baskani-ersoy-duyurdu-2026-yks-tercih-islemleri-basladi-1107628456.html

ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026 YKS tercih işlemleri başladı

ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026 YKS tercih işlemleri başladı

Sputnik Türkiye

2026 YKS tercih işlemleri resmen başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adayların tercih sürecinde YKS tercih kılavuzu ile YÖK Atlas verilerinden... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T12:36+0300

2026-07-29T12:36+0300

2026-07-29T12:36+0300

türki̇ye

2026 yks

tercih

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sürecinin başladığını duyurdu.'YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır'Adaylara tercih sürecine ilişkin tavsiyelerde bulunan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek2026 YKS tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek.Adaylar, tercihlerini 10 Ağustos tarihine kadar tamamlayabilecek.

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2026 yks , tercih, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym