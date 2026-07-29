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ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026 YKS tercih işlemleri başladı
ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026 YKS tercih işlemleri başladı
Sputnik Türkiye
2026 YKS tercih işlemleri resmen başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adayların tercih sürecinde YKS tercih kılavuzu ile YÖK Atlas verilerinden... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T12:36+0300
2026-07-29T12:36+0300
2026-07-29T12:36+0300
türki̇ye
2026 yks
tercih
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sürecinin başladığını duyurdu.'YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır'Adaylara tercih sürecine ilişkin tavsiyelerde bulunan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek2026 YKS tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek.Adaylar, tercihlerini 10 Ağustos tarihine kadar tamamlayabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/mugla-seydikemerde-orman-yangini-ruzgarla-buyudu-fethiye-antalya-yolu-ulasima-kapandi-1107623779.html
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2026 yks , tercih, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym
2026 yks , tercih, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym
ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026 YKS tercih işlemleri başladı
2026 YKS tercih işlemleri resmen başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adayların tercih sürecinde YKS tercih kılavuzu ile YÖK Atlas verilerinden yararlanması gerektiğini belirterek, uzman desteği alınmasının önemine dikkat çekti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sürecinin başladığını duyurdu.
'YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır'
Adaylara tercih sürecine ilişkin tavsiyelerde bulunan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."
Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek
2026 YKS tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek.
Adaylar, tercihlerini 10 Ağustos tarihine kadar tamamlayabilecek.