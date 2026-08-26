https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/her-gun-probiyotik-kullanmali-miyiz-uzman-yanitladi-1108267240.html

Her gün probiyotik kullanmalı mıyız? Uzman yanıtladı

Her gün probiyotik kullanmalı mıyız? Uzman yanıtladı

Sputnik Türkiye

Bağırsak sağlığı ve bağışıklığı desteklediği iddiasıyla yaygın şekilde kullanılan probiyotik takviyelerin faydaları sanıldığı kadar güçlü olmayabilir... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T16:33+0300

2026-08-26T16:33+0300

2026-08-26T16:33+0300

sağlik

probiyotik

araştırma

bilim

sağlık

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Probiyotikler son yıllarda marketlerden eczanelere kadar pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Bağırsak sağlığından bağışıklık sisteminin desteklenmesine kadar çok sayıda fayda sağlayabileceği öne sürülen probiyotik kapsül, toz ve diğer takviyeler sosyal medyada da sıkça tavsiye ediliyor.Ancak bilimsel araştırmalar, bu ürünlerin herkes tarafından her gün kullanılması gerektiği fikrini desteklemiyor.Probiyotikler genel olarak bağırsaklarda yaşayan ve sağlık açısından faydalı olabileceği düşünülen bazı bakteri türlerini ifade ediyor. Örneğin bağırsaklardaki bifidobakterilerin daha yüksek seviyeleri daha düşük obezite oranlarıyla ilişkilendirilirken, lactobacillus seviyelerinin düşük olması daha yüksek kalp krizi riskiyle ilişkilendiriliyor.Bu nedenle araştırmacılar, faydalı olduğu düşünülen bakterileri takviye yoluyla vücuda kazandırmanın bağırsak mikrobiyomunu değiştirerek sağlığı iyileştirebileceğini düşünüyor. Ancak uzmanlara göre bağırsak mikrobiyomu son derece karmaşık bir yapı ve tek bir bakteri türünü takviye olarak almak beklenen sonucu vermeyebilir.'Büyük araştırmalar probiyotiklerin faydasını doğrulamıyor'Probiyotikler üzerine çok sayıda araştırma yapılmış olsa da bunların önemli bir bölümünün düşük kaliteli olduğu ve bazı çalışmaların daha sonra geri çekildiği belirtiliyor. Daha büyük ölçekli araştırmalarda ise probiyotiklerin faydaları konusunda genellikle olumlu sonuçlara ulaşılamıyor.2021'de soğuk algınlığının önlenmesinde probiyotiklerin etkisini inceleyen en büyük araştırmalardan biri, probiyotik kullananlarla plasebo alanlar arasında hastalığın şiddeti açısından anlamlı bir fark bulmadı.Probiyotiklerin egzamanın önlenmesinde de belirgin bir fayda sağladığına dair kanıt bulunmadı. Erken doğan 618 bebeğin dahil edildiği geniş kapsamlı bir araştırmada da probiyotiklerin belirgin bir yararı tespit edilmedi.Enfeksiyona bağlı ishali önlemek amacıyla probiyotik kullanımını inceleyen 82 araştırmanın ve 12 binden fazla katılımcının değerlendirildiği 2020 tarihli kapsamlı bir incelemede de probiyotik takviyelerin fayda sağladığına dair kanıt bulunamadı.'Bazı durumlarda risk de oluşturabilir'Probiyotiklerin her durumda zararsız olduğu da düşünülmüyor. 2021'de yapılan bir Cochrane incelemesinde, gebelikte ortaya çıkan diyabetin önlenmesi amacıyla probiyotik kullanımının çok az veya hiç fayda sağlamadığı, buna karşılık preeklampsi riskini artırabileceğine ilişkin bulgular olduğu belirtildi.Uzmanlara göre probiyotiklerle ilgili en önemli sorunlardan biri de "probiyotik" kavramının çok geniş bir ürün grubunu kapsaması. Piyasadaki ürünler aynı bakteri türlerini veya aynı miktarlarda bakterileri içermiyor ve standartlaştırılmış ürünlerden söz etmek her zaman mümkün değil.Bu nedenle belirli bir probiyotiğin belirli bir sağlık sorunu için faydalı olup olmayacağının kişiden kişiye değişebileceği, bazı durumlarda ise belirli bakteri türlerinin veya kombinasyonlarının gerekli olabileceği değerlendiriliyor.Yoğurt, lahana turşusu tüketilebilirUzman, probiyotiklerin özellikle bağırsak sağlığıyla doğrudan bağlantılı bazı durumlarda, örneğin antibiyotik kullanımına bağlı ishalin önlenmesinde fayda sağlayabileceğini ancak bunun dışındaki birçok kullanım alanında mevcut kanıtların güçlü olmadığını belirtiyor.Buna karşılık yoğurt, kimchi ve lahana turşusu gibi faydalı bakteriler içerebilen gıdaların tüketilmesinin makul bir seçenek olabileceği ifade ediliyor.Sonuç olarak mevcut araştırmalar, sağlıklı kişilerin herhangi bir özel gerekçe olmadan her gün probiyotik hap, toz veya benzeri takviyeler kullanmasının sağlık açısından büyük bir fayda sağlayacağını göstermiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/5-yasindaki-kucuk-cocugun-kulagindan-kene-cikarildi-1108235443.html

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probiyotik, araştırma, bilim, sağlık