https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/5-yasindaki-kucuk-cocugun-kulagindan-kene-cikarildi-1108235443.html

Kulak ağrısı şikayetiyle gitmişti: 5 yaşındaki küçük çocuğun kulağından canlı kene çıkarıldı

Kulak ağrısı şikayetiyle gitmişti: 5 yaşındaki küçük çocuğun kulağından canlı kene çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de kulağı ağrıyan ve hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıkarıldı. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T15:57+0300

2026-08-25T15:57+0300

2026-08-25T16:17+0300

sağlik

eskişehir

kene

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Eskişehir'de bir aydır kulak ağrısı çeken ve ailesi tarafından hastaneye getirilen 5 yaşındaki çocuğun kulağına kene yapıştığı ortaya çıktı. Kene operasyonla çıkarıldı. Dış kulak yolunda yapışık bulunduKentte yaşayan 5 yaşındaki çocuk, yaşadığı kulak ağrısı nedeniyle ailesi tarafından özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan kontrollerde, çocuğun sağ kulağının dış kulak yolu yüzeyine yapışmış halde kene tespit edildi. Op. Dr. Faruk Özkırış tarafından gerçekleştirilen operasyonla kene yapıştığı yerden çıkarıldı.Kenenin uzun süre kulak yolunda yapışık kalması nedeniyle zaman zaman kanamaya yol açtığı, çocuğun ise operasyonun ardından taburcu edildiği öğrenildi.Çocuklarda dikkat diyerek uyardıÖzkırış, yaptığı açıklamada, hastanın yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı şikayeti bulunduğunu ve ailesi tarafından polikliniğine getirildiğini kaydetti.Hastanın sağ kulağında böcek şeklinde yabancı bir cisim fark ettiğini belirten Özkırış, şunları ifade etti:"Bu cismi çıkarttığımızda kene olarak gördük. Derhal gerekli müdahaleleri yaptık, keneyi çıkarttık. Hastamızın tedavisini yaptık. Özellikle yaz aylarında piknik yerlerine giden insanlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar var. Özellikle çocuk yaş grubu otluk veya piknik alanlarında oynarken yerlerde bulunan bu keneler çocukların vücutlarına yapışabiliyor, dış kulak yoluna girebiliyor. Kulak ağrısı yaşayan çocukları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek, kulak burun boğaz uzmanına göstermek uygun olacaktır."

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eskişehir

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eskişehir, kene