https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/girit-aciklarinda-pes-pese-operasyon-218-gocmen-kurtarildi-1108255172.html
Girit açıklarında peş peşe operasyon: 218 göçmen kurtarıldı
Girit açıklarında peş peşe operasyon: 218 göçmen kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında sabaha karşı düzenlenen üç ayrı arama kurtarma operasyonunda, üç teknedeki yaklaşık 218 göçmen kurtarıldı. Operasyonlara... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T12:20+0300
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Girit'in güneyi ve güneybatısındaki Lerapetra açıklarında üç tekne peş peşe tespit edildi. Yunanistan Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından koordine edilen operasyonlarda teknelerde bulunan yaklaşık 218 kişi güvenli bölgelere taşındı.Yunanistan Sahil Güvenliğine göre ilk tekne, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'e ait insansız hava aracı tarafından Lerapetra'nın yaklaşık 15 deniz mili güneybatısında tespit edildi. Teknede yaklaşık 71 kişi bulunuyordu.Bölgeden geçen Malta bayraklı bir tanker, teknedekileri kurtararak Kaloi Limenes Limanı'na götürdü.Aynı bölgede kısa süre sonra yaklaşık 70 kişinin bulunduğu ikinci bir tekne tespit edildi. Teknede bulunanlar Yunanistan Sahil Güvenliğine ait devriye gemisi tarafından kurtarılarak yine Kaloi Limenes'e götürüldü.Ardından Frontex'e ait insansız hava aracı, Lerapetra'nın yaklaşık 50 deniz mili güneyinde üçüncü bir tekne tespit etti. Teknede yaklaşık 77 kişi bulunuyordu.Bölgeden geçen Danimarka bayraklı bir yük gemisi kurtarma operasyonuna katılarak teknedeki kişileri aldı ve Lerapetra Limanı'na götürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/havalimaninda-feci-kaza-yer-hizmetleri-gorevlisine-ucak-carpti-1108247162.html
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girit, malta, mülteci, tekne, yunanistan
girit, malta, mülteci, tekne, yunanistan
Girit açıklarında peş peşe operasyon: 218 göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında sabaha karşı düzenlenen üç ayrı arama kurtarma operasyonunda, üç teknedeki yaklaşık 218 göçmen kurtarıldı. Operasyonlara Yunanistan Sahil Güvenliği'nin yanı sıra bölgeden geçen ticari gemiler de katıldı.
Girit'in güneyi ve güneybatısındaki Lerapetra açıklarında üç tekne peş peşe tespit edildi. Yunanistan Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından koordine edilen operasyonlarda teknelerde bulunan yaklaşık 218 kişi güvenli bölgelere taşındı.
Yunanistan Sahil Güvenliğine göre ilk tekne, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'e ait insansız hava aracı tarafından Lerapetra'nın yaklaşık 15 deniz mili güneybatısında tespit edildi. Teknede yaklaşık 71 kişi bulunuyordu.
Bölgeden geçen Malta bayraklı bir tanker, teknedekileri kurtararak Kaloi Limenes Limanı'na götürdü.
Aynı bölgede kısa süre sonra yaklaşık 70 kişinin bulunduğu ikinci bir tekne tespit edildi. Teknede bulunanlar Yunanistan Sahil Güvenliğine ait devriye gemisi tarafından kurtarılarak yine Kaloi Limenes'e götürüldü.
Ardından Frontex'e ait insansız hava aracı, Lerapetra'nın yaklaşık 50 deniz mili güneyinde üçüncü bir tekne tespit etti. Teknede yaklaşık 77 kişi bulunuyordu.
Bölgeden geçen Danimarka bayraklı bir yük gemisi kurtarma operasyonuna katılarak teknedeki kişileri aldı ve Lerapetra Limanı'na götürdü.