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Havalimanında feci kaza: Yer hizmetleri görevlisine uçak çarptı
Havalimanında feci kaza: Yer hizmetleri görevlisine uçak çarptı
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Kanada'nın Montreal Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan yolcu uçağının çarptığı 39 yaşındaki yer hizmetleri görevlisi Oscar Robayo hayatını kaybetti; dehşet... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kanada'nın Montreal kentindeki uluslararası havalimanında kalkış hazırlığı yapan yolcu uçağının yer hizmetleri görevlisine çarpması sonucu ölümlü bir kaza meydana geldi. Pazartesi günü yerel saatle 18.00'de Paris seferini gerçekleştirmeye hazırlanan French Bee hava yoluna ait 351 sefer sayılı uçakta yaşanan facia, havacılık camiasında derin üzüntü yarattı.Geri i̇tilme sırasında can pazarı: Oscar Robayo kurtarılamadıUluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Derneği, kazada hayatını kaybeden görevlinin 39 yaşındaki Oscar Robayo olduğunu duyurdu. Havalimanında bagaj ve yolcu operasyonlarını yürüten Samsic şirketinde apron görevlisi olarak çalışan Robayo, uçağın geri itilme (pushback) manevrası yaptığı esnada aracın altında kalarak ağır yaralandı.Havalimanı işletmesi, acil durum ekiplerinin saat 19.30 sularında müdahale ettiği Robayo'nun kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Havalimanı yönetimi olayı "trajik bir iş kazası" olarak nitelendirerek taziye mesajı yayımladı.Dehşet anlarını koltuk ekranından i̇zledilerUçakta bulunan yolculardan Matthieu Douvenou, burun iniş takımını gösteren uçak altı kamerasından kazaya canlı olarak tanık olduğunu belirtti. Yaşananları anlatan Douvenou, görevlinin tökezlediği anda uçağın geri hareket ettiğini ve bir darbe hissedildiğini söyledi.Çarpmanın ardından kabinde büyük bir panik başladığını, bir yolcunun çığlık attığını ve hemşire bir yolcunun yardım etmek için ayağa kalktığını ifade eden Douvenou, kabin ekibinin olayın hemen ardından yaklaşık 30 saniye içinde kamera ekranlarını kapattığını aktardı.Çifte soruşturma başlatıldıYaşanan kazanın kesin nedeninin aydınlatılması amacıyla Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu kapsamlı bir inceleme başlatarak bölgeye uzman heyet sevk etti. Eş zamanlı olarak Kanada Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı da işverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini tespit etmek üzere resmi soruşturma açtı.
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Havalimanında feci kaza: Yer hizmetleri görevlisine uçak çarptı

07:33 26.08.2026
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinRus amfibi uçağı Be-200ÇS.
Rus amfibi uçağı Be-200ÇS. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Kanada'nın Montreal Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan yolcu uçağının çarptığı 39 yaşındaki yer hizmetleri görevlisi Oscar Robayo hayatını kaybetti; dehşet anlarına uçak içi kamerasından tanık olan bir yolcu yaşanan paniği anlattı.
Kanada'nın Montreal kentindeki uluslararası havalimanında kalkış hazırlığı yapan yolcu uçağının yer hizmetleri görevlisine çarpması sonucu ölümlü bir kaza meydana geldi. Pazartesi günü yerel saatle 18.00'de Paris seferini gerçekleştirmeye hazırlanan French Bee hava yoluna ait 351 sefer sayılı uçakta yaşanan facia, havacılık camiasında derin üzüntü yarattı.

Geri i̇tilme sırasında can pazarı: Oscar Robayo kurtarılamadı

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Derneği, kazada hayatını kaybeden görevlinin 39 yaşındaki Oscar Robayo olduğunu duyurdu. Havalimanında bagaj ve yolcu operasyonlarını yürüten Samsic şirketinde apron görevlisi olarak çalışan Robayo, uçağın geri itilme (pushback) manevrası yaptığı esnada aracın altında kalarak ağır yaralandı.
Havalimanı işletmesi, acil durum ekiplerinin saat 19.30 sularında müdahale ettiği Robayo'nun kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Havalimanı yönetimi olayı "trajik bir iş kazası" olarak nitelendirerek taziye mesajı yayımladı.

Dehşet anlarını koltuk ekranından i̇zlediler

Uçakta bulunan yolculardan Matthieu Douvenou, burun iniş takımını gösteren uçak altı kamerasından kazaya canlı olarak tanık olduğunu belirtti. Yaşananları anlatan Douvenou, görevlinin tökezlediği anda uçağın geri hareket ettiğini ve bir darbe hissedildiğini söyledi.
Çarpmanın ardından kabinde büyük bir panik başladığını, bir yolcunun çığlık attığını ve hemşire bir yolcunun yardım etmek için ayağa kalktığını ifade eden Douvenou, kabin ekibinin olayın hemen ardından yaklaşık 30 saniye içinde kamera ekranlarını kapattığını aktardı.

Çifte soruşturma başlatıldı

Yaşanan kazanın kesin nedeninin aydınlatılması amacıyla Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu kapsamlı bir inceleme başlatarak bölgeye uzman heyet sevk etti. Eş zamanlı olarak Kanada Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı da işverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini tespit etmek üzere resmi soruşturma açtı.
07:33
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