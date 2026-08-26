https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/dmitriyev-kievin-yenilgisi-gercegi-ortaya-cikiyor-ab-enerji-intihari-yapiyor-1108244719.html

Dmitriyev: Kiev’in yenilgisi gerçeği ortaya çıkıyor, AB enerji intiharı yapıyor

Dmitriyev: Kiev’in yenilgisi gerçeği ortaya çıkıyor, AB enerji intiharı yapıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T01:18+0300

2026-08-26T01:18+0300

2026-08-26T01:18+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

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göçmen krizi

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Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov’un "Ukrayna yavaş yavaş kaybediyor" şeklindeki açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yorumlayan Dmitriyev, "Gerçekler galip geliyor, sahte anlatılar çöküyor ve başarısızlıkların sorumluları aranıyor" ifadelerine yer verdi.‘AB ve İngiltere hükümetleri özür dilemeyi unutmamalı’Avrupa Birliği ve İngiltere’deki göç krizine de değinen Dmitriyev, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles’in Fas’tan gelen göçmen akını nedeniyle Sebte kenti sakinlerinden özür dilemesini hatırlatarak, "Göçmenler AB ve Britanya’yı tamamen doldurduktan sonra, umarız hükümetleri de kendi halklarına 'özür dileriz' demeyi unutmaz" yorumunu yaptı.‘Rus gazından vazgeçmek enerji intiharıdır’Dmitriyev'in gündemindeki bir diğer başlık ise Avrupa'nın enerji politikaları oldu. Financial Times gazetesinde yer alan; Kuzeybatı Avrupa’da LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) fiyatlarının Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ve Avrupa’nın gaz stoklarının tarihi düşük seviyelerde seyrettiğini bildiren habere atıfta bulunan Dmitriyev, Avrupa'nın mevcut durumunu "Rus enerji kaynaklarından vazgeçmenin yol açtığı enerji intiharı" olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/eski-ukrayna-savunma-bakani-fedorov-ukrayna-savasi-kaybediyor-1108242824.html

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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kiev, ukrayna, avrupa birliği, ab, britanya, enerji krizi, göçmen krizi, avrupa