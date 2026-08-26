Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/dmitriyev-kievin-yenilgisi-gercegi-ortaya-cikiyor-ab-enerji-intihari-yapiyor-1108244719.html
Dmitriyev: Kiev’in yenilgisi gerçeği ortaya çıkıyor, AB enerji intiharı yapıyor
Dmitriyev: Kiev’in yenilgisi gerçeği ortaya çıkıyor, AB enerji intiharı yapıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T01:18+0300
2026-08-26T01:18+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kiev
ukrayna
avrupa birliği
ab
britanya
enerji krizi
göçmen krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104414706_0:0:705:398_1920x0_80_0_0_c917f70c36670677af3ca39c02fd506f.png
Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov’un "Ukrayna yavaş yavaş kaybediyor" şeklindeki açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yorumlayan Dmitriyev, "Gerçekler galip geliyor, sahte anlatılar çöküyor ve başarısızlıkların sorumluları aranıyor" ifadelerine yer verdi.‘AB ve İngiltere hükümetleri özür dilemeyi unutmamalı’Avrupa Birliği ve İngiltere’deki göç krizine de değinen Dmitriyev, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles’in Fas’tan gelen göçmen akını nedeniyle Sebte kenti sakinlerinden özür dilemesini hatırlatarak, "Göçmenler AB ve Britanya’yı tamamen doldurduktan sonra, umarız hükümetleri de kendi halklarına 'özür dileriz' demeyi unutmaz" yorumunu yaptı.‘Rus gazından vazgeçmek enerji intiharıdır’Dmitriyev'in gündemindeki bir diğer başlık ise Avrupa'nın enerji politikaları oldu. Financial Times gazetesinde yer alan; Kuzeybatı Avrupa’da LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) fiyatlarının Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ve Avrupa’nın gaz stoklarının tarihi düşük seviyelerde seyrettiğini bildiren habere atıfta bulunan Dmitriyev, Avrupa'nın mevcut durumunu "Rus enerji kaynaklarından vazgeçmenin yol açtığı enerji intiharı" olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/eski-ukrayna-savunma-bakani-fedorov-ukrayna-savasi-kaybediyor-1108242824.html
kiev
ukrayna
britanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104414706_73:0:705:474_1920x0_80_0_0_40c6343777e0ba8b4ef8b3a071933b53.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kiev, ukrayna, avrupa birliği, ab, britanya, enerji krizi, göçmen krizi, avrupa
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kiev, ukrayna, avrupa birliği, ab, britanya, enerji krizi, göçmen krizi, avrupa

Dmitriyev: Kiev’in yenilgisi gerçeği ortaya çıkıyor, AB enerji intiharı yapıyor

01:18 26.08.2026
© Sputnik / Алексей ДружининKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© Sputnik / Алексей Дружинин
Abone ol
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Ukrayna'daki durum, Avrupa’daki göç ve enerji krizi üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov’un "Ukrayna yavaş yavaş kaybediyor" şeklindeki açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yorumlayan Dmitriyev, "Gerçekler galip geliyor, sahte anlatılar çöküyor ve başarısızlıkların sorumluları aranıyor" ifadelerine yer verdi.

‘AB ve İngiltere hükümetleri özür dilemeyi unutmamalı’

Avrupa Birliği ve İngiltere’deki göç krizine de değinen Dmitriyev, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles’in Fas’tan gelen göçmen akını nedeniyle Sebte kenti sakinlerinden özür dilemesini hatırlatarak, "Göçmenler AB ve Britanya’yı tamamen doldurduktan sonra, umarız hükümetleri de kendi halklarına 'özür dileriz' demeyi unutmaz" yorumunu yaptı.

‘Rus gazından vazgeçmek enerji intiharıdır’

Dmitriyev'in gündemindeki bir diğer başlık ise Avrupa'nın enerji politikaları oldu. Financial Times gazetesinde yer alan; Kuzeybatı Avrupa’da LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) fiyatlarının Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ve Avrupa’nın gaz stoklarının tarihi düşük seviyelerde seyrettiğini bildiren habere atıfta bulunan Dmitriyev, Avrupa'nın mevcut durumunu "Rus enerji kaynaklarından vazgeçmenin yol açtığı enerji intiharı" olarak nitelendirdi.
Ukrayna itfaiye ekipleri Kiev'de saldırının isabet ettiği noktada - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Eski Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov: Ukrayna savaşı kaybediyor
Dün, 22:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала