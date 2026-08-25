https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/eski-ukrayna-savunma-bakani-fedorov-ukrayna-savasi-kaybediyor-1108242824.html

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov: Ukrayna savaşı kaybediyor

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov: Ukrayna savaşı kaybediyor

Sputnik Türkiye

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, Ukrayna’nın Rusya karşısında yavaş yavaş yenilgiye doğru ilerlediğini ifade etti. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T22:05+0300

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2026-08-25T22:05+0300

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i̇stanbul

barış planı

reuters

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Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, ülkenin Rusya karşısında giderek yenilgiye yaklaştığını belirterek, Kiev’in birkaç ay içinde yeni bir barış planı hazırlaması gerektiğini söyledi.Reuters’a konuşan Fedorov, savaşın gelecekteki seyri açısından belirleyici bir dönüm noktasına gelindiğini belirterek, “Şu anda gelecekteki rotamızı belirleyecek bir dönüm noktasına ulaştığımızı düşünüyorum. Ancak görünüşe göre yavaş yavaş kaybediyoruz” dedi.Gidişatı değiştirmek için zamanın daraldığına dikkat çeken Fedorov, Kiev'in önünde acilen yeni bir barış planı geliştirmek için yalnızca birkaç aylık bir süre bulunduğunu kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin haziranda hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, Moskova’nın çatışmanın çözümüne yönelik tutumunun dört ilkeye dayandığını açıklamıştı.Putin, bu ilkeleri İstanbul’da varılan mutabakatlar, Anchorage’da görüşülen yöntemler, sahadaki mevcut durum ve 2024’te Dışişleri Bakanlığında yaptığı konuşmada dile getirdiği prensipler olarak sıralamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/nebenzya-teror-kievin-durumu-degistirmek-icin-basvurdugu-son-care-1108216287.html

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