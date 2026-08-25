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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/eski-ukrayna-savunma-bakani-fedorov-ukrayna-savasi-kaybediyor-1108242824.html
Eski Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov: Ukrayna savaşı kaybediyor
Eski Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov: Ukrayna savaşı kaybediyor
Sputnik Türkiye
Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, Ukrayna’nın Rusya karşısında yavaş yavaş yenilgiye doğru ilerlediğini ifade etti. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T22:05+0300
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Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, ülkenin Rusya karşısında giderek yenilgiye yaklaştığını belirterek, Kiev’in birkaç ay içinde yeni bir barış planı hazırlaması gerektiğini söyledi.Reuters’a konuşan Fedorov, savaşın gelecekteki seyri açısından belirleyici bir dönüm noktasına gelindiğini belirterek, “Şu anda gelecekteki rotamızı belirleyecek bir dönüm noktasına ulaştığımızı düşünüyorum. Ancak görünüşe göre yavaş yavaş kaybediyoruz” dedi.Gidişatı değiştirmek için zamanın daraldığına dikkat çeken Fedorov, Kiev'in önünde acilen yeni bir barış planı geliştirmek için yalnızca birkaç aylık bir süre bulunduğunu kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin haziranda hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, Moskova’nın çatışmanın çözümüne yönelik tutumunun dört ilkeye dayandığını açıklamıştı.Putin, bu ilkeleri İstanbul’da varılan mutabakatlar, Anchorage’da görüşülen yöntemler, sahadaki mevcut durum ve 2024’te Dışişleri Bakanlığında yaptığı konuşmada dile getirdiği prensipler olarak sıralamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/nebenzya-teror-kievin-durumu-degistirmek-icin-basvurdugu-son-care-1108216287.html
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ukrayna, kiev, rusya, i̇stanbul, barış planı, reuters
ukrayna, kiev, rusya, i̇stanbul, barış planı, reuters

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov: Ukrayna savaşı kaybediyor

22:05 25.08.2026
© AP Photo / Dan BashakovUkrayna itfaiye ekipleri Kiev'de saldırının isabet ettiği noktada
Ukrayna itfaiye ekipleri Kiev'de saldırının isabet ettiği noktada - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
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Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, Ukrayna’nın Rusya karşısında yavaş yavaş yenilgiye doğru ilerlediğini ifade etti.
Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, ülkenin Rusya karşısında giderek yenilgiye yaklaştığını belirterek, Kiev’in birkaç ay içinde yeni bir barış planı hazırlaması gerektiğini söyledi.
Reuters’a konuşan Fedorov, savaşın gelecekteki seyri açısından belirleyici bir dönüm noktasına gelindiğini belirterek, “Şu anda gelecekteki rotamızı belirleyecek bir dönüm noktasına ulaştığımızı düşünüyorum. Ancak görünüşe göre yavaş yavaş kaybediyoruz” dedi.
Gidişatı değiştirmek için zamanın daraldığına dikkat çeken Fedorov, Kiev'in önünde acilen yeni bir barış planı geliştirmek için yalnızca birkaç aylık bir süre bulunduğunu kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin haziranda hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, Moskova’nın çatışmanın çözümüne yönelik tutumunun dört ilkeye dayandığını açıklamıştı.
Putin, bu ilkeleri İstanbul’da varılan mutabakatlar, Anchorage’da görüşülen yöntemler, sahadaki mevcut durum ve 2024’te Dışişleri Bakanlığında yaptığı konuşmada dile getirdiği prensipler olarak sıralamıştı.
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2026
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