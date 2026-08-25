https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/eski-ukrayna-savunma-bakani-fedorov-ukrayna-savasi-kaybediyor-1108242824.html
Eski Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov: Ukrayna savaşı kaybediyor
Eski Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov: Ukrayna savaşı kaybediyor
Sputnik Türkiye
Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, Ukrayna’nın Rusya karşısında yavaş yavaş yenilgiye doğru ilerlediğini ifade etti. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T22:05+0300
2026-08-25T22:05+0300
2026-08-25T22:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
rusya
i̇stanbul
barış planı
reuters
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/05/1107800774_0:60:1180:723_1920x0_80_0_0_41363c07cca66b2d4e1e5145ba75c0cf.png
Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, ülkenin Rusya karşısında giderek yenilgiye yaklaştığını belirterek, Kiev’in birkaç ay içinde yeni bir barış planı hazırlaması gerektiğini söyledi.Reuters’a konuşan Fedorov, savaşın gelecekteki seyri açısından belirleyici bir dönüm noktasına gelindiğini belirterek, “Şu anda gelecekteki rotamızı belirleyecek bir dönüm noktasına ulaştığımızı düşünüyorum. Ancak görünüşe göre yavaş yavaş kaybediyoruz” dedi.Gidişatı değiştirmek için zamanın daraldığına dikkat çeken Fedorov, Kiev'in önünde acilen yeni bir barış planı geliştirmek için yalnızca birkaç aylık bir süre bulunduğunu kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin haziranda hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, Moskova’nın çatışmanın çözümüne yönelik tutumunun dört ilkeye dayandığını açıklamıştı.Putin, bu ilkeleri İstanbul’da varılan mutabakatlar, Anchorage’da görüşülen yöntemler, sahadaki mevcut durum ve 2024’te Dışişleri Bakanlığında yaptığı konuşmada dile getirdiği prensipler olarak sıralamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/nebenzya-teror-kievin-durumu-degistirmek-icin-basvurdugu-son-care-1108216287.html
ukrayna
kiev
rusya
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/05/1107800774_67:0:1111:783_1920x0_80_0_0_db20cac05f5d8afd5192892ee56b6eb9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, kiev, rusya, i̇stanbul, barış planı, reuters
ukrayna, kiev, rusya, i̇stanbul, barış planı, reuters
Eski Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov: Ukrayna savaşı kaybediyor
Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, Ukrayna’nın Rusya karşısında yavaş yavaş yenilgiye doğru ilerlediğini ifade etti.
Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, ülkenin Rusya karşısında giderek yenilgiye yaklaştığını belirterek, Kiev’in birkaç ay içinde yeni bir barış planı hazırlaması gerektiğini söyledi.
Reuters’a konuşan Fedorov, savaşın gelecekteki seyri açısından belirleyici bir dönüm noktasına gelindiğini belirterek, “Şu anda gelecekteki rotamızı belirleyecek bir dönüm noktasına ulaştığımızı düşünüyorum. Ancak görünüşe göre yavaş yavaş kaybediyoruz” dedi.
Gidişatı değiştirmek için zamanın daraldığına dikkat çeken Fedorov, Kiev'in önünde acilen yeni bir barış planı geliştirmek için yalnızca birkaç aylık bir süre bulunduğunu kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin haziranda hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, Moskova’nın çatışmanın çözümüne yönelik tutumunun dört ilkeye dayandığını açıklamıştı.
Putin, bu ilkeleri İstanbul’da varılan mutabakatlar, Anchorage’da görüşülen yöntemler, sahadaki mevcut durum ve 2024’te Dışişleri Bakanlığında yaptığı konuşmada dile getirdiği prensipler olarak sıralamıştı.