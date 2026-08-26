https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/arastirma-ortaya-koydu-kopekler-sahipleri-goz-kirptiginda-daha-sik-goz-kirpiyor-1108260125.html

Araştırma ortaya koydu: Köpekler sahipleri göz kırptığında daha sık göz kırpıyor

Araştırma ortaya koydu: Köpekler sahipleri göz kırptığında daha sık göz kırpıyor

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, köpeklerin sahiplerini göz kırparken gördüklerinde daha sık göz kırptığını ortaya koydu. Araştırmacılar, bulguların köpeklerin göz kırpmaya... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T13:50+0300

2026-08-26T13:50+0300

2026-08-26T13:50+0300

yaşam

bilim

araştırma

köpek

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Köpeklerin sahipleriyle kurduğu bakışmanın sanılandan daha fazla anlam taşıyabileceği ortaya çıktı. Yeni bir araştırmaya göre köpekler, sahiplerinin göz kırptığını gördüklerinde daha sık göz kırpıyor. Bilim insanları, bu bulgunun köpeklerin insanların yüzlerindeki son derece ince sosyal ipuçlarına duyarlı olduğunu gösterdiğini belirtiyor.İtalya'daki Parma Üniversitesinden araştırmacılar, farklı ırklardan 35 köpeğin davranışlarını inceledi. Araştırmada köpeklere iki farklı video gösterildi. Her biri 40 saniye süren videolarda köpeklerin sahipleri ve tanımadıkları iki kişi sırayla yer aldı.Videoların birinde insanlar her 3 saniyede bir göz kırparken, diğerinde doğrudan kameraya bakarak hiç göz kırpmadı.Sonuçlar, köpeklerin ekrandaki insanların göz kırptığı sırada daha sık göz kırptığını gösterdi. Ancak daha ayrıntılı incelemede dikkat çekici bir fark ortaya çıktı: Köpeklerin göz kırpma sıklığındaki artış, yalnızca sahiplerinin göz kırptığı videolarda görüldü. Tanımadıkları kişilerin göz kırpması aynı etkiyi yaratmadı.Köpekler göz kırpmayı 'iletişim' için mi kullanıyor?Araştırmacılar, bulguların köpeklerin karşılarındaki kişinin sosyal önemine duyarlı olabileceğini gösterdiğini belirtiyor.Canori, göz kırpmanın gözleri korumak ve nemli tutmak için gerekli olan otomatik bir davranış olduğunu ancak sosyal bir anlam da kazanmış olabileceğini ifade etti.Bununla birlikte araştırmacılar, köpeklerin göz kırparak bilinçli biçimde belirli bir mesaj verdiğinin henüz söylenemeyeceğini vurguluyor. Göz kırpmanın dikkat veya etkileşime katılım konusunda ince bir geri bildirim sağlayabileceği ve özellikle köpek için sosyal açıdan önemli kişilerle etkileşim sırasında iletişimin koordinasyonuna katkıda bulunabileceği değerlendiriliyor.Araştırmada köpeklerin insanların göz kırpmasıyla göz kırpmalarını tam olarak eş zamanladığına dair bir kanıt ise bulunmadı.Her göz kırpma özel bir anlam ifade etmiyorBilim insanları, sahiplerin köpeklerinin her göz kırpmasını belirli bir mesaj olarak yorumlamaması gerektiğinin altını çizdi. Uzmanlar, araştırmanın köpeklerin her göz kırptığında bilinçli olarak "bir şey söylediğini" göstermediğini belirterek, davranışın sosyal bağlama göre değişebildiğini ifade etti.

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bilim, araştırma, köpek