https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ay-yarin-gece-kizil-renge-burunecek-turkiyede-kacta-hangi-noktalarda-izlenebilecek-ay-neden-1108259230.html
Ay yarın gece kızıl renge bürünecek: Türkiye'de kaçta, hangi noktalarda izlenebilecek, Ay neden kırmızıya bürünüyor?
Ay yarın gece kızıl renge bürünecek: Türkiye'de kaçta, hangi noktalarda izlenebilecek, Ay neden kırmızıya bürünüyor?
Sputnik Türkiye
Gökyüzü gözlemcileri, 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelecek 'derin parçalı Ay tutulmasını' izleme fırsatı bulacak. Ayrıntılar haberde....
2026-08-26T13:30+0300
2026-08-26T13:30+0300
2026-08-26T13:30+0300
yaşam
ay
ay tutulması
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1a/1108258757_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_fd85e15a7fc2c2e9884207781aefb287.jpg
Tutulma Türkiye'den de gözlemlenebilecek. Ancak Ay'ın tutulma sırasında ufka çok yakın olması nedeniyle Türkiye'de özellikle batı kesimlerinin daha avantajlı olması bekleniyor.Türkiye'de tutulmanın en dikkat çekici aşaması 28 Ağustos sabahı, gün doğumuna doğru yaşanacak.Türkiye'den hangi saatlerde görülecek?İstanbul'da Ay tutulmasının yarı gölge evresi 04.23'te, parçalı tutulma ise 05.33'te başlayacak. İstanbul'dan görülebilen en belirgin aşamanın yaklaşık 06.26'da gerçekleşmesi bekleniyor.Çanakkale'de ise parçalı tutulmanın maksimumunun yaklaşık 06.37'de yaşanacağı belirtiliyor.Tutulma sırasında Ay, batı-güneybatı yönünde ve ufka oldukça yakın olacak. Bu nedenle Türkiye'nin batısındaki bölgeler tutulmanın daha büyük bir bölümünü izleyebilecek.Türkiye'nin doğusu ve iç kesimlerinde ise Ay'ın ufka daha erken yaklaşması nedeniyle tutulmanın görülebileceği süre daha kısa olabilir.Ay neden kırmızı görünüyor?Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girmesi ve Ay'ın Dünya'nın gölgesinden geçmesiyle meydana geliyor.Ay tamamen karanlıkta kalmak yerine kızıl veya bakır tonlarında görünebiliyor. Bunun nedeni Dünya'nın atmosferi.Güneş ışığı farklı renklerden oluşuyor. Dünya'nın atmosferi mavi ışığın önemli bir bölümünü saçarken, kırmızı ışık atmosferden geçerek kırılıyor ve Ay'a ulaşıyor. Böylece Ay, tutulma sırasında kızıl bir ışıkla aydınlanmış gibi görünüyor.Ay'ın ne kadar kırmızı veya koyu görüneceği ise o sırada Dünya atmosferinin durumuna bağlı. Örneğin atmosferdeki 'volkanik kül ve çöl tozu', tutulma sırasında Ay'ın daha koyu görünmesine neden olabiliyor.Bu bir 'Kanlı Ay' mı?Ay'ın kızıl renge bürünmesi nedeniyle olay halk arasında 'Kanlı Ay' olarak adlandırılabilir. Ancak bu olay ‘tam Ay tutulması değil, parçalı Ay tutulması’.Ay'ın tamamı Dünya'nın gölgesine girmeyeceği için teknik olarak 'Kanlı Ay' ifadesi tam anlamıyla kullanılmıyor. Buna rağmen Ay'ın gölgede kalan büyük bölümü kızıl-bakır tonlarında görülebilecek.Bir sonraki tam Ay Tutulması ne zaman?Bu tutulma, 31 Aralık 2028'de gerçekleşecek bir sonraki tam Ay tutulmasına kadar dünyanın herhangi bir yerinden görülebilecek en derin Ay tutulması olacak.Çıplak gözle izlenebilirParçalı Ay tutulmasını izlemek için özel gözlük gerekmiyor. Güneş tutulmalarının aksine Ay tutulması ‘çıplak gözle güvenle izlenebilir’.Daha ayrıntılı bir görüntü elde etmek isteyenler ise dürbün veya teleskop kullanabilir. Fotoğraf çekmek isteyenlerin de özellikle tutulmanın maksimum aşamasını kaçırmamak için önceden uygun bir gözlem noktası belirlemesi öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sidede-390-metrelik-anitsal-antik-cadde-gun-yuzune-cikti-athena-zeus-artemis-tasvirleriyle-one-1108255669.html
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1a/1108258757_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_4848a2ac542e15f0b01d6499753bc5c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ay, ay tutulması, türkiye
ay, ay tutulması, türkiye
Ay yarın gece kızıl renge bürünecek: Türkiye'de kaçta, hangi noktalarda izlenebilecek, Ay neden kırmızıya bürünüyor?
Gökyüzü gözlemcileri, 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelecek 'derin parçalı Ay tutulmasını' izleme fırsatı bulacak. Dünya'nın gölgesine girecek olan Ay'ın yaklaşık yüzde 96'sı tutulacak ve yüzeyi bakır-kızıl bir renge bürünecek.
Tutulma Türkiye'den de gözlemlenebilecek. Ancak Ay'ın tutulma sırasında ufka çok yakın olması nedeniyle Türkiye'de özellikle batı kesimlerinin daha avantajlı olması bekleniyor.
Türkiye'de tutulmanın en dikkat çekici aşaması 28 Ağustos sabahı, gün doğumuna doğru yaşanacak.
Türkiye'den hangi saatlerde görülecek?
İstanbul'da Ay tutulmasının yarı gölge evresi 04.23'te, parçalı tutulma ise 05.33'te başlayacak. İstanbul'dan görülebilen en belirgin aşamanın yaklaşık 06.26'da gerçekleşmesi bekleniyor.
Çanakkale'de ise parçalı tutulmanın maksimumunun yaklaşık 06.37'de yaşanacağı belirtiliyor.
Tutulma sırasında Ay, batı-güneybatı yönünde ve ufka oldukça yakın olacak. Bu nedenle Türkiye'nin batısındaki bölgeler tutulmanın daha büyük bir bölümünü izleyebilecek.
Türkiye'nin doğusu ve iç kesimlerinde ise Ay'ın ufka daha erken yaklaşması nedeniyle tutulmanın görülebileceği süre daha kısa olabilir.
Bu nedenle tutulmayı izlemek isteyenlerin batı-güneybatı ufku açık, yüksek binalar ve ağaçlar tarafından engellenmeyen noktaları
tercih etmesi öneriliyor.
Ay neden kırmızı görünüyor?
Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girmesi ve Ay'ın Dünya'nın gölgesinden geçmesiyle meydana geliyor.
Ay tamamen karanlıkta kalmak yerine kızıl veya bakır tonlarında görünebiliyor. Bunun nedeni Dünya'nın atmosferi.
Güneş ışığı farklı renklerden oluşuyor. Dünya'nın atmosferi mavi ışığın önemli bir bölümünü saçarken, kırmızı ışık atmosferden geçerek kırılıyor ve Ay'a ulaşıyor. Böylece Ay, tutulma sırasında kızıl bir ışıkla aydınlanmış gibi görünüyor.
Ay'ın ne kadar kırmızı veya koyu görüneceği ise o sırada Dünya atmosferinin durumuna bağlı. Örneğin atmosferdeki 'volkanik kül ve çöl tozu', tutulma sırasında Ay'ın daha koyu görünmesine neden olabiliyor.
Ay'ın kızıl renge bürünmesi nedeniyle olay halk arasında 'Kanlı Ay' olarak adlandırılabilir. Ancak bu olay ‘tam Ay tutulması değil, parçalı Ay tutulması’.
Ay'ın tamamı Dünya'nın gölgesine girmeyeceği için teknik olarak 'Kanlı Ay' ifadesi tam anlamıyla kullanılmıyor. Buna rağmen Ay'ın gölgede kalan büyük bölümü kızıl-bakır tonlarında görülebilecek.
Bir sonraki tam Ay Tutulması ne zaman?
Bu tutulma, 31 Aralık 2028'de gerçekleşecek bir sonraki tam Ay tutulmasına kadar dünyanın herhangi bir yerinden görülebilecek en derin Ay tutulması olacak.
Parçalı Ay tutulmasını izlemek için özel gözlük gerekmiyor. Güneş tutulmalarının aksine Ay tutulması ‘çıplak gözle güvenle izlenebilir’.
Daha ayrıntılı bir görüntü elde etmek isteyenler ise dürbün veya teleskop kullanabilir. Fotoğraf çekmek isteyenlerin de özellikle tutulmanın maksimum aşamasını kaçırmamak için önceden uygun bir gözlem noktası belirlemesi öneriliyor.