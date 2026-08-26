https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ay-yarin-gece-kizil-renge-burunecek-turkiyede-kacta-hangi-noktalarda-izlenebilecek-ay-neden-1108259230.html

Ay yarın gece kızıl renge bürünecek: Türkiye'de kaçta, hangi noktalarda izlenebilecek, Ay neden kırmızıya bürünüyor?

Ay yarın gece kızıl renge bürünecek: Türkiye'de kaçta, hangi noktalarda izlenebilecek, Ay neden kırmızıya bürünüyor?

Sputnik Türkiye

Gökyüzü gözlemcileri, 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelecek 'derin parçalı Ay tutulmasını' izleme fırsatı bulacak. Ayrıntılar haberde....

2026-08-26T13:30+0300

2026-08-26T13:30+0300

2026-08-26T13:30+0300

yaşam

ay

ay tutulması

türkiye

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Tutulma Türkiye'den de gözlemlenebilecek. Ancak Ay'ın tutulma sırasında ufka çok yakın olması nedeniyle Türkiye'de özellikle batı kesimlerinin daha avantajlı olması bekleniyor.Türkiye'de tutulmanın en dikkat çekici aşaması 28 Ağustos sabahı, gün doğumuna doğru yaşanacak.Türkiye'den hangi saatlerde görülecek?İstanbul'da Ay tutulmasının yarı gölge evresi 04.23'te, parçalı tutulma ise 05.33'te başlayacak. İstanbul'dan görülebilen en belirgin aşamanın yaklaşık 06.26'da gerçekleşmesi bekleniyor.Çanakkale'de ise parçalı tutulmanın maksimumunun yaklaşık 06.37'de yaşanacağı belirtiliyor.Tutulma sırasında Ay, batı-güneybatı yönünde ve ufka oldukça yakın olacak. Bu nedenle Türkiye'nin batısındaki bölgeler tutulmanın daha büyük bir bölümünü izleyebilecek.Türkiye'nin doğusu ve iç kesimlerinde ise Ay'ın ufka daha erken yaklaşması nedeniyle tutulmanın görülebileceği süre daha kısa olabilir.Ay neden kırmızı görünüyor?Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girmesi ve Ay'ın Dünya'nın gölgesinden geçmesiyle meydana geliyor.Ay tamamen karanlıkta kalmak yerine kızıl veya bakır tonlarında görünebiliyor. Bunun nedeni Dünya'nın atmosferi.Güneş ışığı farklı renklerden oluşuyor. Dünya'nın atmosferi mavi ışığın önemli bir bölümünü saçarken, kırmızı ışık atmosferden geçerek kırılıyor ve Ay'a ulaşıyor. Böylece Ay, tutulma sırasında kızıl bir ışıkla aydınlanmış gibi görünüyor.Ay'ın ne kadar kırmızı veya koyu görüneceği ise o sırada Dünya atmosferinin durumuna bağlı. Örneğin atmosferdeki 'volkanik kül ve çöl tozu', tutulma sırasında Ay'ın daha koyu görünmesine neden olabiliyor.Bu bir 'Kanlı Ay' mı?Ay'ın kızıl renge bürünmesi nedeniyle olay halk arasında 'Kanlı Ay' olarak adlandırılabilir. Ancak bu olay ‘tam Ay tutulması değil, parçalı Ay tutulması’.Ay'ın tamamı Dünya'nın gölgesine girmeyeceği için teknik olarak 'Kanlı Ay' ifadesi tam anlamıyla kullanılmıyor. Buna rağmen Ay'ın gölgede kalan büyük bölümü kızıl-bakır tonlarında görülebilecek.Bir sonraki tam Ay Tutulması ne zaman?Bu tutulma, 31 Aralık 2028'de gerçekleşecek bir sonraki tam Ay tutulmasına kadar dünyanın herhangi bir yerinden görülebilecek en derin Ay tutulması olacak.Çıplak gözle izlenebilirParçalı Ay tutulmasını izlemek için özel gözlük gerekmiyor. Güneş tutulmalarının aksine Ay tutulması ‘çıplak gözle güvenle izlenebilir’.Daha ayrıntılı bir görüntü elde etmek isteyenler ise dürbün veya teleskop kullanabilir. Fotoğraf çekmek isteyenlerin de özellikle tutulmanın maksimum aşamasını kaçırmamak için önceden uygun bir gözlem noktası belirlemesi öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sidede-390-metrelik-anitsal-antik-cadde-gun-yuzune-cikti-athena-zeus-artemis-tasvirleriyle-one-1108255669.html

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