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Valilik duyurdu: İstanbul yönü trafiğe kapatılacak
Valilik duyurdu: İstanbul yönü trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
Bolu'da Dörtdivan-Yeniçağa kavşakları arasında gerçekleştirilecek üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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bolu valiliği
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Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan-Yeniçağa kavşakları arasında yapılacak üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşımda geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu.Çalışmalar sırasında İstanbul istikametindeki trafik, diğer istikametten kontrollü şekilde sağlanacak. Ulaşımın 2 şeridi Ankara, 2 şeridi ise İstanbul yönüne ayrılacak.Çalışmanın 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de tamamlanması ve yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/istanbullular-dikkat-23-ve-30-agustosta-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1108144160.html
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i̇stanbul, ankara, bolu valiliği, türkiye, trafik, trafik cezaları, trafik polisi
i̇stanbul, ankara, bolu valiliği, türkiye, trafik, trafik cezaları, trafik polisi

Valilik duyurdu: İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

21:12 25.08.2026
© AAİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AA
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Bolu'da Dörtdivan-Yeniçağa kavşakları arasında gerçekleştirilecek üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor.
Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan-Yeniçağa kavşakları arasında yapılacak üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşımda geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu.
Çalışmalar sırasında İstanbul istikametindeki trafik, diğer istikametten kontrollü şekilde sağlanacak. Ulaşımın 2 şeridi Ankara, 2 şeridi ise İstanbul yönüne ayrılacak.
Çalışmanın 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de tamamlanması ve yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor.
istanbul kapalı yollar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
TÜRKİYE
İstanbullular dikkat: 23 ve 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
21 Ağustos, 11:37
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