https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/valilik-duyurdu-istanbul-yonu-trafige-kapatilacak-1108241866.html

Valilik duyurdu: İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

Valilik duyurdu: İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

Bolu'da Dörtdivan-Yeniçağa kavşakları arasında gerçekleştirilecek üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T21:12+0300

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bolu valiliği

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Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan-Yeniçağa kavşakları arasında yapılacak üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşımda geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu.Çalışmalar sırasında İstanbul istikametindeki trafik, diğer istikametten kontrollü şekilde sağlanacak. Ulaşımın 2 şeridi Ankara, 2 şeridi ise İstanbul yönüne ayrılacak.Çalışmanın 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de tamamlanması ve yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/istanbullular-dikkat-23-ve-30-agustosta-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1108144160.html

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