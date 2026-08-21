https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/istanbullular-dikkat-23-ve-30-agustosta-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1108144160.html

İstanbullular dikkat: 23 ve 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: 23 ve 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Zafer Bayramı programları nedeniyle 23 ve 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T11:37+0300

2026-08-21T11:37+0300

2026-08-21T11:51+0300

türki̇ye

i̇stanbul

vatan caddesi

atatürk bulvarı

30 ağustos zafer bayramı

kapalı yollar

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30 Ağustos Zafer Bayramı programları nedeniyle İstanbul'da 23 ve 30 Ağustos tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek genel prova nedeniyle 23, kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle 30 Ağustos'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Bu kapsamda, 23 ve 30 Ağustos'ta saat 07.00'den program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi ile bulvar üzeri yan yollar her iki istikamette trafiğe kapatılacak.Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu, Fevzipaşa ile Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-artiyor-ama-marmarada-firtina-var-1108138086.html

türki̇ye

i̇stanbul

vatan caddesi

atatürk bulvarı

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i̇stanbul, vatan caddesi, atatürk bulvarı, 30 ağustos zafer bayramı, kapalı yollar