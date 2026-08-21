https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/istanbullular-dikkat-23-ve-30-agustosta-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1108144160.html
İstanbullular dikkat: 23 ve 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbullular dikkat: 23 ve 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Zafer Bayramı programları nedeniyle 23 ve 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T11:37+0300
2026-08-21T11:37+0300
2026-08-21T11:51+0300
türki̇ye
i̇stanbul
vatan caddesi
atatürk bulvarı
30 ağustos zafer bayramı
kapalı yollar
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30 Ağustos Zafer Bayramı programları nedeniyle İstanbul'da 23 ve 30 Ağustos tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek genel prova nedeniyle 23, kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle 30 Ağustos'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Bu kapsamda, 23 ve 30 Ağustos'ta saat 07.00'den program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi ile bulvar üzeri yan yollar her iki istikamette trafiğe kapatılacak.Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu, Fevzipaşa ile Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-artiyor-ama-marmarada-firtina-var-1108138086.html
türki̇ye
i̇stanbul
vatan caddesi
atatürk bulvarı
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i̇stanbul, vatan caddesi, atatürk bulvarı, 30 ağustos zafer bayramı, kapalı yollar
i̇stanbul, vatan caddesi, atatürk bulvarı, 30 ağustos zafer bayramı, kapalı yollar
İstanbullular dikkat: 23 ve 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
11:37 21.08.2026 (güncellendi: 11:51 21.08.2026)
İstanbul'da Zafer Bayramı programları nedeniyle 23 ve 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı programları nedeniyle İstanbul'da 23 ve 30 Ağustos tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek genel prova nedeniyle 23, kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle 30 Ağustos'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda, 23 ve 30 Ağustos'ta saat 07.00'den program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi ile bulvar üzeri yan yollar her iki istikamette trafiğe kapatılacak.
Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu, Fevzipaşa ile Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.