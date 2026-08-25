https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rusyanin-yeni-ekonomik-modeli-sadece-doguya-yonelme-degil-egemen-ve-cok-yonlu-bir-ekonomi-modeli-1108237655.html

‘Rusya’nın yeni ekonomik modeli sadece Doğu'ya yönelme değil, egemen ve çok yönlü bir ekonomi modeli olmalı’

‘Rusya’nın yeni ekonomik modeli sadece Doğu'ya yönelme değil, egemen ve çok yönlü bir ekonomi modeli olmalı’

Sputnik Türkiye

Rus ekonomist Guliyev, ekonomisini yaptırım baskısından korumayı başaran Rusya’nın yeni ekonomik modelinin sadece Doğu'ya yönelme değil, egemen ve çok yönlü... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T17:07+0300

2026-08-25T17:07+0300

2026-08-25T17:07+0300

görüş

rusya

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moskova

moskova devlet diplomasi enstitüsü (mgimo)

uzman

ekonomist

değerlendirme

yorum

avrasya ekonomik birliği (aeb)

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Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO) Finansal Ekonomi Fakültesi’nden Dr. İgbal Guliyev, Sputnik’e demecinde Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesi açısından dünyada dördüncü sıraya yükseldiği haberini değerlendirdi."Rusya'nın GSYİH, satın alma gücü paritesi (SAGP) sıralamasında dördüncü sıraya yükselmesi haberi bana göre yaptırımların ekonomimizin boyutlarını yıkamadığını gösteriyor, ancak bu rehavete kapılmak için bir neden değil. Bu pozisyonu korumak yatırıma, işgücü verimliliğine, teknolojik gelişimimize ve demografik politikamıza bağlı olacak" diye konuşan Guliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:Dr. Guliyev, "Aslında çok yönlülüğün özü olan bu yolda ilerliyoruz, bu güçlü bir iç pazar, teknolojik gelişme, çeşitlendirilmiş dış ilişkiler ve sadece ham maddeleri değil, aynı zamanda yüksek düzeyde ve derinlemesine işlenmiş ürünleri de ihraç edebilme yeteneğidir, son zamanlarda bu yönde çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.Rusya'nın sadece yaptırım baskısına dayanmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomisinin boyutunu korumayı, iç ve dış ilişkilerinin bazılarını yeniden yapılandırmayı başardığını vurgulayan uzman, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/putin-rus-ekonomisi-dis-mudahalelere-ragmen-istikrarli-1107461819.html

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rusya, doğu, moskova, moskova devlet diplomasi enstitüsü (mgimo), uzman, ekonomist, değerlendirme, yorum, avrasya ekonomik birliği (aeb)