https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rusyanin-yeni-ekonomik-modeli-sadece-doguya-yonelme-degil-egemen-ve-cok-yonlu-bir-ekonomi-modeli-1108237655.html
‘Rusya’nın yeni ekonomik modeli sadece Doğu'ya yönelme değil, egemen ve çok yönlü bir ekonomi modeli olmalı’
‘Rusya’nın yeni ekonomik modeli sadece Doğu'ya yönelme değil, egemen ve çok yönlü bir ekonomi modeli olmalı’
Sputnik Türkiye
Rus ekonomist Guliyev, ekonomisini yaptırım baskısından korumayı başaran Rusya’nın yeni ekonomik modelinin sadece Doğu'ya yönelme değil, egemen ve çok yönlü... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T17:07+0300
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2026-08-25T17:07+0300
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Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO) Finansal Ekonomi Fakültesi’nden Dr. İgbal Guliyev, Sputnik’e demecinde Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesi açısından dünyada dördüncü sıraya yükseldiği haberini değerlendirdi."Rusya'nın GSYİH, satın alma gücü paritesi (SAGP) sıralamasında dördüncü sıraya yükselmesi haberi bana göre yaptırımların ekonomimizin boyutlarını yıkamadığını gösteriyor, ancak bu rehavete kapılmak için bir neden değil. Bu pozisyonu korumak yatırıma, işgücü verimliliğine, teknolojik gelişimimize ve demografik politikamıza bağlı olacak" diye konuşan Guliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:Dr. Guliyev, "Aslında çok yönlülüğün özü olan bu yolda ilerliyoruz, bu güçlü bir iç pazar, teknolojik gelişme, çeşitlendirilmiş dış ilişkiler ve sadece ham maddeleri değil, aynı zamanda yüksek düzeyde ve derinlemesine işlenmiş ürünleri de ihraç edebilme yeteneğidir, son zamanlarda bu yönde çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.Rusya'nın sadece yaptırım baskısına dayanmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomisinin boyutunu korumayı, iç ve dış ilişkilerinin bazılarını yeniden yapılandırmayı başardığını vurgulayan uzman, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/putin-rus-ekonomisi-dis-mudahalelere-ragmen-istikrarli-1107461819.html
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rusya, doğu, moskova, moskova devlet diplomasi enstitüsü (mgimo), uzman, ekonomist, değerlendirme, yorum, avrasya ekonomik birliği (aeb)
rusya, doğu, moskova, moskova devlet diplomasi enstitüsü (mgimo), uzman, ekonomist, değerlendirme, yorum, avrasya ekonomik birliği (aeb)
‘Rusya’nın yeni ekonomik modeli sadece Doğu'ya yönelme değil, egemen ve çok yönlü bir ekonomi modeli olmalı’
Rus ekonomist Guliyev, ekonomisini yaptırım baskısından korumayı başaran Rusya’nın yeni ekonomik modelinin sadece Doğu'ya yönelme değil, egemen ve çok yönlü bir ekonomi modeli olması gerektiğinin altını çizdi.
Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO) Finansal Ekonomi Fakültesi’nden Dr. İgbal Guliyev, Sputnik’e demecinde Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesi açısından dünyada dördüncü sıraya yükseldiği haberini değerlendirdi.
"Rusya'nın GSYİH, satın alma gücü paritesi (SAGP) sıralamasında dördüncü sıraya yükselmesi haberi bana göre yaptırımların ekonomimizin boyutlarını yıkamadığını gösteriyor, ancak bu rehavete kapılmak için bir neden değil. Bu pozisyonu korumak yatırıma, işgücü verimliliğine, teknolojik gelişimimize ve demografik politikamıza bağlı olacak" diye konuşan Guliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ekonomimiz gerçekten de dış ilişkilerini Çin, Hindistan, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Ortadoğu, Afrika ve bazı Latin Amerika ülkelerine doğru yeniden yönlendirdi. Öte yandan örneğin Hindistan’la ilgili bazı veriler, ticaret hacminin arttığını gösteriyor, ancak ortaklarımız daha dengeli bir ticaret, gelişmiş bir ödeme sistemi, mallarının Rus pazarına daha kolay erişimini bekliyor. Bu nedenle yeni ekonomik modelimiz, medyada yaygın olarak belirtildiği gibi sadece Doğu'ya yönelme değil, egemen ve çok yönlü bir ekonomi modeli olmalıdır.
Dr. Guliyev, "Aslında çok yönlülüğün özü olan bu yolda ilerliyoruz, bu güçlü bir iç pazar, teknolojik gelişme, çeşitlendirilmiş dış ilişkiler ve sadece ham maddeleri değil, aynı zamanda yüksek düzeyde ve derinlemesine işlenmiş ürünleri de ihraç edebilme yeteneğidir, son zamanlarda bu yönde çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.
Rusya'nın sadece yaptırım baskısına dayanmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomisinin boyutunu korumayı, iç ve dış ilişkilerinin bazılarını yeniden yapılandırmayı başardığını vurgulayan uzman, şöyle devam etti:
Bir sonraki adım, bu adaptasyonu artan verimlilik, teknolojik bağımsızlık, yatırım, kişisel gelir ve hammadde dışı ihracat gibi kaliteli bir büyüme için kaynağa dönüştürmektir. Ancak o zaman, satın alma gücü paritesinde dördüncülük sadece istatistiksel bir ifade olmaktan öte, ülkenin kalkınması için sürdürülebilir bir temel olacak.