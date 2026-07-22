Putin: Rus ekonomisi dış müdahalelere rağmen istikrarlı
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik / POOL
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Dış girişimlere rağmen ulusal ekonomi ve ana sektörlerde istikrarın korunduğunu belirten Putin, zorlukların geçici nitelikte olduğunu ve genel ekonomik dinamikleri etkileyemeyeceğini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akaryakıt ve enerji kompleksi ile bazı diğer sektörlerde durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimlere rağmen ulusal ekonomi ve ana sektörlerde istikrarın korunduğunu vurguladı.
Rusya Bakanlar Kurulu ile ekonomideki durumu ele aldıkları bir toplantı yapan Putin, Rus ekonomisinin dış müdahaleler karşısında istikrarlı şekilde ayakta durduğunun altını çizdi.
Putin, "Akaryakıt ve enerji kompleksi ile bazı diğer sektörlerde durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimlere rağmen bile ulusal ekonominin, ekonomideki sektörlerin ve ana sektörlerin durumu istikrarlı" dedi.
Akaryakıt piyasasında çıkarılan zorlukların geçici nitelikte olduğunu ve genel ekonomik dinamikleri etkileyemeyeceğini kaydeden Putin, Rusya'nın GSYİH büyümesinin Mayıs ayında yüzde 0.3, yılın ilk 5 ayında ise yüzde 0.2 oranında arttığını açıkladı.
Haziran ayında bütçenin hem petrol-doğalgaz gelirleri hem de petrol-doğalgaz dışı gelirler sayesinde 196 milyar ruble fazla verdiğini belirten Putin, yılın ikinci çeyreğinde bütçenin petrol-doğalgaz dışı gelirlerinin yıllık bazda yüzde 25 arttığının altını çizdi.
Rusya Bakanlar Kurulu ile ekonomideki durumu ele aldıkları bir toplantı yapan Putin, Rus ekonomisinin dış müdahaleler karşısında istikrarlı şekilde ayakta durduğunun altını çizdi.
Putin, "Akaryakıt ve enerji kompleksi ile bazı diğer sektörlerde durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimlere rağmen bile ulusal ekonominin, ekonomideki sektörlerin ve ana sektörlerin durumu istikrarlı" dedi.
Akaryakıt piyasasında çıkarılan zorlukların geçici nitelikte olduğunu ve genel ekonomik dinamikleri etkileyemeyeceğini kaydeden Putin, Rusya'nın GSYİH büyümesinin Mayıs ayında yüzde 0.3, yılın ilk 5 ayında ise yüzde 0.2 oranında arttığını açıkladı.
Haziran ayında bütçenin hem petrol-doğalgaz gelirleri hem de petrol-doğalgaz dışı gelirler sayesinde 196 milyar ruble fazla verdiğini belirten Putin, yılın ikinci çeyreğinde bütçenin petrol-doğalgaz dışı gelirlerinin yıllık bazda yüzde 25 arttığının altını çizdi.