https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/putin-rus-ekonomisi-dis-mudahalelere-ragmen-istikrarli-1107461819.html

Putin: Rus ekonomisi dış müdahalelere rağmen istikrarlı

Putin: Rus ekonomisi dış müdahalelere rağmen istikrarlı

Sputnik Türkiye

Dış girişimlere rağmen ulusal ekonomi ve ana sektörlerde istikrarın korunduğunu belirten Putin, zorlukların geçici nitelikte olduğunu ve genel ekonomik... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T14:47+0300

2026-07-22T14:47+0300

2026-07-22T14:47+0300

ekonomi̇

rusya

vladimir putin

rus ekonomisi

enerji

dış müdahale

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akaryakıt ve enerji kompleksi ile bazı diğer sektörlerde durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimlere rağmen ulusal ekonomi ve ana sektörlerde istikrarın korunduğunu vurguladı.Rusya Bakanlar Kurulu ile ekonomideki durumu ele aldıkları bir toplantı yapan Putin, Rus ekonomisinin dış müdahaleler karşısında istikrarlı şekilde ayakta durduğunun altını çizdi.Putin, "Akaryakıt ve enerji kompleksi ile bazı diğer sektörlerde durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimlere rağmen bile ulusal ekonominin, ekonomideki sektörlerin ve ana sektörlerin durumu istikrarlı" dedi. Akaryakıt piyasasında çıkarılan zorlukların geçici nitelikte olduğunu ve genel ekonomik dinamikleri etkileyemeyeceğini kaydeden Putin, Rusya'nın GSYİH büyümesinin Mayıs ayında yüzde 0.3, yılın ilk 5 ayında ise yüzde 0.2 oranında arttığını açıkladı. Haziran ayında bütçenin hem petrol-doğalgaz gelirleri hem de petrol-doğalgaz dışı gelirler sayesinde 196 milyar ruble fazla verdiğini belirten Putin, yılın ikinci çeyreğinde bütçenin petrol-doğalgaz dışı gelirlerinin yıllık bazda yüzde 25 arttığının altını çizdi.

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rusya, vladimir putin, rus ekonomisi, enerji, dış müdahale