Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/putin-rus-ekonomisi-dis-mudahalelere-ragmen-istikrarli-1107461819.html
Putin: Rus ekonomisi dış müdahalelere rağmen istikrarlı
Putin: Rus ekonomisi dış müdahalelere rağmen istikrarlı
Sputnik Türkiye
Dış girişimlere rağmen ulusal ekonomi ve ana sektörlerde istikrarın korunduğunu belirten Putin, zorlukların geçici nitelikte olduğunu ve genel ekonomik... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T14:47+0300
2026-07-22T14:47+0300
ekonomi̇
rusya
vladimir putin
rus ekonomisi
enerji
dış müdahale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106474701_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_82f81b3e846e555ad1fe43a587482fab.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akaryakıt ve enerji kompleksi ile bazı diğer sektörlerde durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimlere rağmen ulusal ekonomi ve ana sektörlerde istikrarın korunduğunu vurguladı.Rusya Bakanlar Kurulu ile ekonomideki durumu ele aldıkları bir toplantı yapan Putin, Rus ekonomisinin dış müdahaleler karşısında istikrarlı şekilde ayakta durduğunun altını çizdi.Putin, "Akaryakıt ve enerji kompleksi ile bazı diğer sektörlerde durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimlere rağmen bile ulusal ekonominin, ekonomideki sektörlerin ve ana sektörlerin durumu istikrarlı" dedi. Akaryakıt piyasasında çıkarılan zorlukların geçici nitelikte olduğunu ve genel ekonomik dinamikleri etkileyemeyeceğini kaydeden Putin, Rusya'nın GSYİH büyümesinin Mayıs ayında yüzde 0.3, yılın ilk 5 ayında ise yüzde 0.2 oranında arttığını açıkladı. Haziran ayında bütçenin hem petrol-doğalgaz gelirleri hem de petrol-doğalgaz dışı gelirler sayesinde 196 milyar ruble fazla verdiğini belirten Putin, yılın ikinci çeyreğinde bütçenin petrol-doğalgaz dışı gelirlerinin yıllık bazda yüzde 25 arttığının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kremlin-ukraynada-yeni-genelkurmay-baskani-atanmasi-cephedeki-durumu-degistirmez-1107458961.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106474701_71:0:700:472_1920x0_80_0_0_5e8e354006fda3d5084a12d6b818e100.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, rus ekonomisi, enerji, dış müdahale
rusya, vladimir putin, rus ekonomisi, enerji, dış müdahale

Putin: Rus ekonomisi dış müdahalelere rağmen istikrarlı

14:47 22.07.2026
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Sputnik / POOL
Abone ol
Dış girişimlere rağmen ulusal ekonomi ve ana sektörlerde istikrarın korunduğunu belirten Putin, zorlukların geçici nitelikte olduğunu ve genel ekonomik dinamikleri etkileyemeyeceğini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akaryakıt ve enerji kompleksi ile bazı diğer sektörlerde durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimlere rağmen ulusal ekonomi ve ana sektörlerde istikrarın korunduğunu vurguladı.

Rusya Bakanlar Kurulu ile ekonomideki durumu ele aldıkları bir toplantı yapan Putin, Rus ekonomisinin dış müdahaleler karşısında istikrarlı şekilde ayakta durduğunun altını çizdi.

Putin, "Akaryakıt ve enerji kompleksi ile bazı diğer sektörlerde durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimlere rağmen bile ulusal ekonominin, ekonomideki sektörlerin ve ana sektörlerin durumu istikrarlı" dedi.

Akaryakıt piyasasında çıkarılan zorlukların geçici nitelikte olduğunu ve genel ekonomik dinamikleri etkileyemeyeceğini kaydeden Putin, Rusya'nın GSYİH büyümesinin Mayıs ayında yüzde 0.3, yılın ilk 5 ayında ise yüzde 0.2 oranında arttığını açıkladı.

Haziran ayında bütçenin hem petrol-doğalgaz gelirleri hem de petrol-doğalgaz dışı gelirler sayesinde 196 milyar ruble fazla verdiğini belirten Putin, yılın ikinci çeyreğinde bütçenin petrol-doğalgaz dışı gelirlerinin yıllık bazda yüzde 25 arttığının altını çizdi.
kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Ukrayna'da yeni genelkurmay başkanı atanması cephedeki durumu değiştirmez
13:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала