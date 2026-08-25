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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-flamingo-fuzelerini-hazirlayip-firlattigi-noktayi-vurdu-1108229787.html
Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun Flamingo füzelerini hazırlayıp fırlattığı noktayı vurdu
Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun Flamingo füzelerini hazırlayıp fırlattığı noktayı vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin uzun menzilli Flamingo füzelerini fırlattığı noktayı vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T12:47+0300
2026-08-25T12:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
kayıp
bilgilendirme
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında göre, Merkez Askeri Grubu’na bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Annovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1.275 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.Savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan askeri endüstri işletmesini, lojistik merkezlerini, ulaştırma ve liman altyapısını, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 153 bölge vuruldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun ateşlediği 8 güdümlü hava bombası ve 460 uçak tipi İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-tesislere-guclu-bombardimanlar-duzenledi-1107997628.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun Flamingo füzelerini hazırlayıp fırlattığı noktayı vurdu

12:47 25.08.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковİHA uçuran Rus asker
İHA uçuran Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin uzun menzilli Flamingo füzelerini fırlattığı noktayı vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre, Donbass'ta bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında göre, Merkez Askeri Grubu’na bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Annovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1.275 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan askeri endüstri işletmesini, lojistik merkezlerini, ulaştırma ve liman altyapısını, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 153 bölge vuruldu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun ateşlediği 8 güdümlü hava bombası ve 460 uçak tipi İHA düşürdü.
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Ukrayna'daki askeri tesislere güçlü bombardımanlar düzenledi
14 Ağustos, 09:37
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