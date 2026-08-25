https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-flamingo-fuzelerini-hazirlayip-firlattigi-noktayi-vurdu-1108229787.html
Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun Flamingo füzelerini hazırlayıp fırlattığı noktayı vurdu
Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun Flamingo füzelerini hazırlayıp fırlattığı noktayı vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin uzun menzilli Flamingo füzelerini fırlattığı noktayı vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T12:47+0300
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rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında göre, Merkez Askeri Grubu’na bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Annovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1.275 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.Savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan askeri endüstri işletmesini, lojistik merkezlerini, ulaştırma ve liman altyapısını, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 153 bölge vuruldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun ateşlediği 8 güdümlü hava bombası ve 460 uçak tipi İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-tesislere-guclu-bombardimanlar-duzenledi-1107997628.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun Flamingo füzelerini hazırlayıp fırlattığı noktayı vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin uzun menzilli Flamingo füzelerini fırlattığı noktayı vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre, Donbass'ta bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında göre, Merkez Askeri Grubu’na bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Annovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1.275 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan askeri endüstri işletmesini, lojistik merkezlerini, ulaştırma ve liman altyapısını, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 153 bölge vuruldu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun ateşlediği 8 güdümlü hava bombası ve 460 uçak tipi İHA düşürdü.