https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-flamingo-fuzelerini-hazirlayip-firlattigi-noktayi-vurdu-1108229787.html

Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun Flamingo füzelerini hazırlayıp fırlattığı noktayı vurdu

Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun Flamingo füzelerini hazırlayıp fırlattığı noktayı vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin uzun menzilli Flamingo füzelerini fırlattığı noktayı vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T12:47+0300

2026-08-25T12:47+0300

2026-08-25T12:47+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında göre, Merkez Askeri Grubu’na bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Annovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1.275 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.Savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan askeri endüstri işletmesini, lojistik merkezlerini, ulaştırma ve liman altyapısını, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 153 bölge vuruldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun ateşlediği 8 güdümlü hava bombası ve 460 uçak tipi İHA düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-tesislere-guclu-bombardimanlar-duzenledi-1107997628.html

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