https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-tesislere-guclu-bombardimanlar-duzenledi-1107997628.html

Rus ordusu, Ukrayna'daki askeri tesislere güçlü bombardımanlar düzenledi

Rus ordusu, Ukrayna'daki askeri tesislere güçlü bombardımanlar düzenledi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'daki tehditleri ortadan kaldırmaya devam eden Rus ordusu, bu gece Kiev rejimine bağlı güçlere destek sağlayan çok sayıda... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T09:37+0300

2026-08-14T09:37+0300

2026-08-14T09:37+0300

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rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece boyunca Ukrayna'daki askeri hedeflere geniş kapsamlı bombardımanlar düzenlediğini duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre:🔴Ukrayna ordusu için askeri kargo ve yakıt yükleme, depolama ve nakliyesinde kullanılan İzmail Limanı'nın demiryolu istasyonu vuruldu🔴Karadeniz'de, Nikolayev'in güneybatısında, Ukrayna ordusu için Batı menşeli silahlar taşıyan kuru yük gemilerine limanlara kadar eşlik eden iki deniz römorkörü imha edildi🔴Kramatorsk'ta Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposu ile komuta merkezinin bulunduğu Yeni Kramatorsk Makine İmalat Fabrikası'nın idari binası vuruldu🔴Pavlograd'da, İHA bileşenlerinin tedariki için kullanılan 'Nova Poçta' şirketinin şubesi vurulduHarkov Bölgesi'ndeki Berezovka'da İHA deposu havaya uçuruldu🔴Dnepropetrovsk'ta 'Epitsentr' alışveriş merkezinin silah ve İHA bileşenleri bulunan depoları imha edildi🔴Jitomir Bölgesi'nde bir akaryakıt ve madeni yağ depolama tesisi hedef alındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-mq-9-reaper-insansiz-hava-araclarinin-dortte-birini-kaybetti-1107993964.html

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ukrayna, karadeniz, nikolayev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu