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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-tesislere-guclu-bombardimanlar-duzenledi-1107997628.html
Rus ordusu, Ukrayna'daki askeri tesislere güçlü bombardımanlar düzenledi
Rus ordusu, Ukrayna'daki askeri tesislere güçlü bombardımanlar düzenledi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'daki tehditleri ortadan kaldırmaya devam eden Rus ordusu, bu gece Kiev rejimine bağlı güçlere destek sağlayan çok sayıda... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T09:37+0300
2026-08-14T09:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
karadeniz
nikolayev
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece boyunca Ukrayna'daki askeri hedeflere geniş kapsamlı bombardımanlar düzenlediğini duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre:🔴Ukrayna ordusu için askeri kargo ve yakıt yükleme, depolama ve nakliyesinde kullanılan İzmail Limanı'nın demiryolu istasyonu vuruldu🔴Karadeniz'de, Nikolayev'in güneybatısında, Ukrayna ordusu için Batı menşeli silahlar taşıyan kuru yük gemilerine limanlara kadar eşlik eden iki deniz römorkörü imha edildi🔴Kramatorsk'ta Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposu ile komuta merkezinin bulunduğu Yeni Kramatorsk Makine İmalat Fabrikası'nın idari binası vuruldu🔴Pavlograd'da, İHA bileşenlerinin tedariki için kullanılan 'Nova Poçta' şirketinin şubesi vurulduHarkov Bölgesi'ndeki Berezovka'da İHA deposu havaya uçuruldu🔴Dnepropetrovsk'ta 'Epitsentr' alışveriş merkezinin silah ve İHA bileşenleri bulunan depoları imha edildi🔴Jitomir Bölgesi'nde bir akaryakıt ve madeni yağ depolama tesisi hedef alındı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-mq-9-reaper-insansiz-hava-araclarinin-dortte-birini-kaybetti-1107993964.html
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ukrayna, karadeniz, nikolayev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu
ukrayna, karadeniz, nikolayev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu

Rus ordusu, Ukrayna'daki askeri tesislere güçlü bombardımanlar düzenledi

09:37 14.08.2026
© Sputnik / Евгений БиятовRus ordusu askeri
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'daki tehditleri ortadan kaldırmaya devam eden Rus ordusu, bu gece Kiev rejimine bağlı güçlere destek sağlayan çok sayıda hedefi yerle bir etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece boyunca Ukrayna'daki askeri hedeflere geniş kapsamlı bombardımanlar düzenlediğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre:

🔴Ukrayna ordusu için askeri kargo ve yakıt yükleme, depolama ve nakliyesinde kullanılan İzmail Limanı'nın demiryolu istasyonu vuruldu

🔴Karadeniz'de, Nikolayev'in güneybatısında, Ukrayna ordusu için Batı menşeli silahlar taşıyan kuru yük gemilerine limanlara kadar eşlik eden iki deniz römorkörü imha edildi

🔴Kramatorsk'ta Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposu ile komuta merkezinin bulunduğu Yeni Kramatorsk Makine İmalat Fabrikası'nın idari binası vuruldu

🔴Pavlograd'da, İHA bileşenlerinin tedariki için kullanılan 'Nova Poçta' şirketinin şubesi vuruldu
Harkov Bölgesi'ndeki Berezovka'da İHA deposu havaya uçuruldu

🔴Dnepropetrovsk'ta 'Epitsentr' alışveriş merkezinin silah ve İHA bileşenleri bulunan depoları imha edildi

🔴Jitomir Bölgesi'nde bir akaryakıt ve madeni yağ depolama tesisi hedef alındı
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