https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ismail-kartaldan-tffye-tepki-biz-kulup-olarak-magdur-olduk-1108240802.html

İsmail Kartal'dan TFF'ye tepki: 'Biz kulüp olarak mağdur olduk'

İsmail Kartal'dan TFF'ye tepki: 'Biz kulüp olarak mağdur olduk'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, TFF'nin erteleme taleplerini kabul etmemesi nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T19:48+0300

2026-08-25T19:48+0300

2026-08-25T19:48+0300

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu Vedat Muriqi, Olimpik Lyon maçı öncesi Fransa'daki OL Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.Kartal, zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz" dedi.Gençlerbirliği maçında rotasyon yaptıklarını belirten Kartal, Lyon'un karşılaşma öncesinde daha fazla dinlenme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz kulüp olarak mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız" diye konuştu.Takımdaki eksik ve sakat oyunculara da değinen Kartal, forma şansı bulamayan futbolcular için karşılaşmanın bir fırsat olduğunu belirterek, sahaya çıkacak herkesin elinden geleni yapacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/fenerbahce-teknik-direktoru-ismail-kartal-ederson-ve-lukakunun-durumunu-acikladi-lyon-macinda-1108058422.html

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