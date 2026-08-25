https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ismail-kartaldan-tffye-tepki-biz-kulup-olarak-magdur-olduk-1108240802.html
İsmail Kartal'dan TFF'ye tepki: 'Biz kulüp olarak mağdur olduk'
İsmail Kartal'dan TFF'ye tepki: 'Biz kulüp olarak mağdur olduk'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, TFF'nin erteleme taleplerini kabul etmemesi nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T19:48+0300
2026-08-25T19:48+0300
2026-08-25T19:48+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
maç
maç yayını
futbol
türkiye futbol federasyonu
lyon
olympique lyon
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107932138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a643b2b285996a7b7b0ffb882e95329.jpg
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu Vedat Muriqi, Olimpik Lyon maçı öncesi Fransa'daki OL Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.Kartal, zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz" dedi.Gençlerbirliği maçında rotasyon yaptıklarını belirten Kartal, Lyon'un karşılaşma öncesinde daha fazla dinlenme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz kulüp olarak mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız" diye konuştu.Takımdaki eksik ve sakat oyunculara da değinen Kartal, forma şansı bulamayan futbolcular için karşılaşmanın bir fırsat olduğunu belirterek, sahaya çıkacak herkesin elinden geleni yapacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/fenerbahce-teknik-direktoru-ismail-kartal-ederson-ve-lukakunun-durumunu-acikladi-lyon-macinda-1108058422.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107932138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_155cf7813dbaed20c874e68008616034.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu, lyon, olympique lyon, avrupa
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu, lyon, olympique lyon, avrupa
İsmail Kartal'dan TFF'ye tepki: 'Biz kulüp olarak mağdur olduk'
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, TFF'nin erteleme taleplerini kabul etmemesi nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu Vedat Muriqi, Olimpik Lyon maçı öncesi Fransa'daki OL Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Kartal, zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz" dedi.
Gençlerbirliği maçında rotasyon yaptıklarını belirten Kartal, Lyon'un karşılaşma öncesinde daha fazla dinlenme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz kulüp olarak mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız" diye konuştu.
Takımdaki eksik ve sakat oyunculara da değinen Kartal, forma şansı bulamayan futbolcular için karşılaşmanın bir fırsat olduğunu belirterek, sahaya çıkacak herkesin elinden geleni yapacağını söyledi.