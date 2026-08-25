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İsmail Kartal'dan TFF'ye tepki: 'Biz kulüp olarak mağdur olduk'
İsmail Kartal'dan TFF'ye tepki: 'Biz kulüp olarak mağdur olduk'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, TFF'nin erteleme taleplerini kabul etmemesi nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T19:48+0300
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu Vedat Muriqi, Olimpik Lyon maçı öncesi Fransa'daki OL Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.Kartal, zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz" dedi.Gençlerbirliği maçında rotasyon yaptıklarını belirten Kartal, Lyon'un karşılaşma öncesinde daha fazla dinlenme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz kulüp olarak mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız" diye konuştu.Takımdaki eksik ve sakat oyunculara da değinen Kartal, forma şansı bulamayan futbolcular için karşılaşmanın bir fırsat olduğunu belirterek, sahaya çıkacak herkesin elinden geleni yapacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/fenerbahce-teknik-direktoru-ismail-kartal-ederson-ve-lukakunun-durumunu-acikladi-lyon-macinda-1108058422.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu, lyon, olympique lyon, avrupa

İsmail Kartal'dan TFF'ye tepki: 'Biz kulüp olarak mağdur olduk'

19:48 25.08.2026
© AA / Ağıt Erdi UlukayaFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, TFF'nin erteleme taleplerini kabul etmemesi nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu Vedat Muriqi, Olimpik Lyon maçı öncesi Fransa'daki OL Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Kartal, zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz" dedi.
Gençlerbirliği maçında rotasyon yaptıklarını belirten Kartal, Lyon'un karşılaşma öncesinde daha fazla dinlenme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz kulüp olarak mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız" diye konuştu.
Takımdaki eksik ve sakat oyunculara da değinen Kartal, forma şansı bulamayan futbolcular için karşılaşmanın bir fırsat olduğunu belirterek, sahaya çıkacak herkesin elinden geleni yapacağını söyledi.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ederson ve Lukaku'nun durumunu açıkladı: Lyon maçında sahaya çıkacaklar mı?
17 Ağustos, 17:17
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