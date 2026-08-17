https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/fenerbahce-teknik-direktoru-ismail-kartal-ederson-ve-lukakunun-durumunu-acikladi-lyon-macinda-1108058422.html

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ederson ve Lukaku'nun durumunu açıkladı: Lyon maçında sahaya çıkacaklar mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ederson ve Lukaku'nun durumunu açıkladı: Lyon maçında sahaya çıkacaklar mı?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın Lyon ile karşı karşıya gelecek sarı lacivertli takımla ilgili açıklamalar yaptı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T17:17+0300

2026-08-17T17:17+0300

2026-08-17T17:17+0300

spor

ederson

lyon

fenerbahçe

i̇smail kartal

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Olimpik Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istediklerini söyledi. Ederson'un oynayabilecek durumda olduğunu dile getiren Kartal, Lukaku'nun henüz hazır olmadığını belirterek, "Yarın kadroya alacağım. Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu. Aynı zamanda çok pozitif bir oyuncu. Ondan burada faydalanmak için transfer yaptık. Çok tecrübeli, güçlü bir oyuncu. Herhangi bir fazla kilosu yok. Sadece dayanıklılığıyla ilgili sorunu var. Bunu da birkaç hafta içinde ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Yarın kadroda olacak, maçın gidişatına göre değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı. Yarınki stratejimizi belirledik Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, "Yarınki stratejimizi belirledik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım, atlet oyuncuları var. Antrenörleri Avrupa'da isim yapmış başarılı teknik adamlardan biri. Lyon, tecrübeli bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için oynayacağız." diye konuştu.Yarın kimler sahada olacak?Taraftarlarla beraber mücadele etmeleri gerektiğini aktaran Kartal, şöyle devam etti:"Fenerbahçe için hep beraber mücadele edip yarınki maçtan iyi bir skorla ayrılmayı düşünüyoruz. Oyunun 2-3 bölümü olacak. Rakip takım iyi pas yapan, topu ayağında tutabilen bir takım. Bunu kaleciyi de işin içine sokarak yapıyorlar. Ön alan baskılarımız olacak. Yarın kendi kimliğimizle mücadele edeceğiz. Rakibin planlarına ve oyuncularına göre önlemlerimiz olacak ama biz kendi işimizi yapmak istiyoruz. Lukaku pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven iyi bir profesyonel. 6 dil konuşabiliyor. Bana 'Türkçe öğreneceğim, 3 ay sonra Türkçe konuşacağız.' dedi. Kendine güvenen bir oyuncumuz. Eksikleri var, şu an yüzde 100 hazır değil ama kadromuza alacağız kendisini. Talisca'yla kampa başladığımız günden beri beraber çalışıyoruz, çok düzgün bir çocuk. Ondan ne görev istersem yapmaya çalışıyor. Kendisi, 'Daha fazlasını nasıl verebilirim?' diye çırpınıyor. Vedat şu anda yüzde 70 hazır vaziyette. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra karar vereceğiz. Tüm oyuncularımıza güveniyoruz. Kaliteli ve karakterli oyuncular. Kime görev verirsek diğeri saygıyla bakıyor."Ederson'un oynayabilecek durumda olduğunu dile getiren Kartal, Lukaku'nun henüz hazır olmadığını belirterek, "Yarın kadroya alacağım. Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu. Aynı zamanda çok pozitif bir oyuncu. Ondan burada faydalanmak için transfer yaptık. Çok tecrübeli, güçlü bir oyuncu. Herhangi bir fazla kilosu yok. Sadece dayanıklılığıyla ilgili sorunu var. Bunu da birkaç hafta içinde ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Yarın kadroda olacak, maçın gidişatına göre değerlendireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/fenerbahce-formali-kucuk-cocugun-yasadiklari-gundem-olmustu-cocugu-kucaklayan-komiser-yardimcisi-o-1108054200.html

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ederson, lyon, fenerbahçe, i̇smail kartal