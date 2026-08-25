“Tüm bu tablo bize şunu kanıtlamaktadır: Atlantik sisteminin başta Rusya olmak üzere İran, Çin ve diğer Asya ülkelerine uyguladığı baskılar artık sonuç vermemektedir. En son ABD, İran'a karşı tam kapsamlı bir tecrit uygulayacağını açıkladı. Ancak göreceksiniz ki birkaç gün içinde bu yaptırımların bir işe yaramadığı, İran'ın ticaretine ve ekonomik varlığına devam ettiği anlaşılacaktır. Artık şunun farkına varmalıyız: Başı çeken ABD olmak üzere Atlantik sistemi yenilmiştir ve bugün bu yenilgiyi hangi kılıf altında saklayacaklarının hesabını yapmaktadırlar. Rusya'nın dört yıldır tüm dünya devlerine karşı savaşmasına rağmen dördüncü sırada yer alması, Atlantik sistemi için ibretlik bir göstergedir.”