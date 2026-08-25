Ekonomist Topkuluru: Satın Alma Gücü Paritesinde Rusya’nın 4. olması dünya merkezinin Pasifik'e kaydığının göstergesi
12:53 25.08.2026 (güncellendi: 12:54 25.08.2026)
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Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine dayanan yeni verilere göre Rusya, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan ekonomi hacmiyle dünyada 4. sıraya yerleşerek Avrupa’nın lideri oldu. Ekonomist Hakan Topkurulu bu veriler ile Dünyanın merkezi Atlantik'ten Pasifik'e doğru kaydığını belirtti
IMF projeksiyonlarını temel alan Visual Capitalist verilerine göre, Rusya'nın satın alma gücü paritesine (SAGP) göre gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 2026 yılında 7.34 trilyon dolara ulaşacak. Bu rakamla Rusya; Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük 4. ekonomisi, Avrupa'nın da en büyük ekonomisi konumuna geldi.
Bu ekonomik verileri Sputnik’te değerlendiren Ekonomist Hakan Topkurulu şunları ifade etti:
“Dünyanın merkezi Atlantik'ten Pasifik'e doğru kayıyor. Dolayısıyla dünyanın yeni üretim merkezi artık Atlantik değil, Pasifik'tir. Birçok veriyi incelediğimizde bu durumu net bir şekilde görebiliyoruz. Nitekim IMF'nin açıkladığı 2026 yıl sonu tahmin raporundaki Satın Alma Gücü Paritesine (SAGP) göre dünya sıralamasında Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne çok ciddi bir fark atarak ilk sırada yer almaktadır. Buradaki en dikkat çekici rakam ise Rusya'ya aittir. Rusya, 7,34 trilyon dolarlık hacmiyle dünyada dördüncü sırada görünmektedir. Japonya ve Almanya'nın önünde yer alarak Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumuna gelmiştir. İlk dört sıralama ise Çin, ABD, Hindistan ve Rusya şeklindedir.”
‘Rusya yaptırımlara rağmen bunu başardı’
Rusya’nın 4 yıllık devam eden çatışma ve yaptırım süreçlerine rağmen bu başarıyı elde ettiğine dikkat çeken Topkurulu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Burada asıl önemli olan nokta şudur: Rusya, 2022 yılından bu yana görünüşte Ukrayna ile ama gerçekte başta ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere tüm NATO ve Atlantik sistemi ülkeleriyle savaşmaktadır. Üstelik devasa bir ambargo zinciriyle de karşı karşıyadır. Rusya'nın bugüne kadarki en büyük ihracat kalemleri olan petrol ve doğal gaz, ana alıcısı konumundaki Avrupa ülkeleri tarafından artık doğrudan satın alınmamaktadır. Buna rağmen Rusya ekonomik gücünü korumakta, hatta yükseltmeye devam etmektedir. Bu oldukça kritik bir durumdur. Öte yandan Rusya da süreçte çok akıllıca bir strateji izlemektedir. Dış ticarette önüne çıkarılan engelleri aşmak için iç piyasasını genişletmekte; iç pazarındaki dolaşımı artırarak ekonomik gücünü muhafaza etmektedir.
‘Atlantik sistemi çöküyor’
Verilere göre Çin, Hindistan ve Rusya’nın üst sıralarda yer almasının önemine de değinen Topkurulu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
“Tüm bu tablo bize şunu kanıtlamaktadır: Atlantik sisteminin başta Rusya olmak üzere İran, Çin ve diğer Asya ülkelerine uyguladığı baskılar artık sonuç vermemektedir. En son ABD, İran'a karşı tam kapsamlı bir tecrit uygulayacağını açıkladı. Ancak göreceksiniz ki birkaç gün içinde bu yaptırımların bir işe yaramadığı, İran'ın ticaretine ve ekonomik varlığına devam ettiği anlaşılacaktır. Artık şunun farkına varmalıyız: Başı çeken ABD olmak üzere Atlantik sistemi yenilmiştir ve bugün bu yenilgiyi hangi kılıf altında saklayacaklarının hesabını yapmaktadırlar. Rusya'nın dört yıldır tüm dünya devlerine karşı savaşmasına rağmen dördüncü sırada yer alması, Atlantik sistemi için ibretlik bir göstergedir.”