https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rusya-ekonomisi-satin-alma-gucu-paritesine-gore-dunyanin-en-buyuk-4-ekonomisi-oldu-1108225844.html

Rusya ekonomisi satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 4. ekonomisi oldu

Rusya ekonomisi satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 4. ekonomisi oldu

Sputnik Türkiye

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine dayanan yeni verilere göre Rusya, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan ekonomi hacmiyle dünyada 4. sıraya... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T11:24+0300

2026-08-25T11:24+0300

2026-08-25T11:24+0300

ekonomi̇

rusya

uluslararası para fonu (imf)

imf

asya

çin

satınalma gücü paritesine (sgp)

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IMF projeksiyonlarını temel alan Visual Capitalist verilerine göre, Rusya'nın satın alma gücü paritesine (SAGP) göre gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 2026 yılında 7.34 trilyon dolara ulaşacak. Bu rakamla Rusya; Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük 4. ekonomisi, Avrupa'nın da en büyük ekonomisi konumuna geldi.Küresel sıralamada Asya ağırlığıAçıklanan verilere göre küresel sıralama şu şekilde oluştu:Veriler, Asya'nın küresel ekonomideki ağırlığının arttığını da gözler önüne serdi. SAGP bazlı hesaplamaya göre 2026 yılında küresel ekonominin yaklaşık yüzde 49'unu Asya ülkeleri oluşturuyor.SAGP Nedir?Nominal GSYH'den farklı olarak satın alma gücü paritesi (SAGP), ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını dikkate alarak mal ve hizmet üretim hacmini karşılaştırmaya imkan tanır. Bu yöntem, belirli bir para miktarıyla her bir ülke iç piyasasında ne kadar mal ve hizmet satın alınabildiğini ölçer.‘Büyümenin ana kaynağı iç piyasa oldu’Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında Rusya'nın bu başarıyı yakaladığını belirtmişti. Novak, son beş yılda Rus ekonomisinin yapısında ciddi bir dönüşüm yaşandığını vurgulayarak net ihracatın payının üç kat azaldığını, iç piyasanın da ekonomik büyümenin ana motoru haline geldiğini ifade etmişti.

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rusya, uluslararası para fonu (imf), imf, asya, çin, satınalma gücü paritesine (sgp)