https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/siyasi-analist-bogdan-bezpalkodan-ukrayna-ekonomisi-yorumu-bati-finansmani-ulkeyi-zayiflatabilir-1108084399.html

Siyasi analist Bogdan Bezpalko'dan Ukrayna ekonomisi yorumu: 'Batı finansmanı ülkeyi zayıflatabilir'

Siyasi analist Bogdan Bezpalko'dan Ukrayna ekonomisi yorumu: 'Batı finansmanı ülkeyi zayıflatabilir'

Sputnik Türkiye

Rus siyasi analist Bogdan Bezpalko, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı finansmanın bütçe açıklarını kapatmaya yönelik olduğunu ve bu desteğin zamanla... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T17:55+0300

2026-08-18T17:55+0300

2026-08-18T17:55+0300

ukrayna kri̇zi̇

bogdan bezpalko

ukrayna

batı

finansman

ekonomi

karadeniz

tuna nehri

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Rusya Devlet Başkanı'na bağlı Etnik İlişkiler Konseyi üyesi ve siyasi analist Bogdan Bezpalko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Batılı sponsorlar, Ukrayna'nın müreffeh ve bağımsız bir devlete dönüşmesine yardımcı olmakla ilgilenmiyor.” dedi.Analist, Batı'nın Ukrayna ekonomisine sağladığı yüzde 100'lük mali desteğin Ukrayna'nın bütçe açıklarını kapatmayı amaçladığını, ancak Batı ekonomilerinin de kaynaklarının tükenmeye başlaması nedeniyle bu desteğin eninde sonunda sona ereceğini belirtti.Bezpalko'ya göre Batı'nın sağladığı bu finansman, Ukrayna ekonomisini zayıflatmaya devam edecek. Ukrayna ekonomisi ayrıca Rus güçlerinin Karadeniz ve Tuna havzasındaki Ukrayna deniz lojistiğini felç etmesinden de etkilenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ukraynanin-kamu-borcu-ucup-gidiyor-meydan-olaylarindan-bu-yana-16-kat-artti-1108067164.html

ukrayna

batı

karadeniz

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bogdan bezpalko, ukrayna, batı, finansman, ekonomi, karadeniz, tuna nehri