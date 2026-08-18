https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/siyasi-analist-bogdan-bezpalkodan-ukrayna-ekonomisi-yorumu-bati-finansmani-ulkeyi-zayiflatabilir-1108084399.html
Siyasi analist Bogdan Bezpalko'dan Ukrayna ekonomisi yorumu: 'Batı finansmanı ülkeyi zayıflatabilir'
Siyasi analist Bogdan Bezpalko'dan Ukrayna ekonomisi yorumu: 'Batı finansmanı ülkeyi zayıflatabilir'
Sputnik Türkiye
Rus siyasi analist Bogdan Bezpalko, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı finansmanın bütçe açıklarını kapatmaya yönelik olduğunu ve bu desteğin zamanla... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı'na bağlı Etnik İlişkiler Konseyi üyesi ve siyasi analist Bogdan Bezpalko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Batılı sponsorlar, Ukrayna'nın müreffeh ve bağımsız bir devlete dönüşmesine yardımcı olmakla ilgilenmiyor.” dedi.Analist, Batı'nın Ukrayna ekonomisine sağladığı yüzde 100'lük mali desteğin Ukrayna'nın bütçe açıklarını kapatmayı amaçladığını, ancak Batı ekonomilerinin de kaynaklarının tükenmeye başlaması nedeniyle bu desteğin eninde sonunda sona ereceğini belirtti.Bezpalko'ya göre Batı'nın sağladığı bu finansman, Ukrayna ekonomisini zayıflatmaya devam edecek. Ukrayna ekonomisi ayrıca Rus güçlerinin Karadeniz ve Tuna havzasındaki Ukrayna deniz lojistiğini felç etmesinden de etkilenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ukraynanin-kamu-borcu-ucup-gidiyor-meydan-olaylarindan-bu-yana-16-kat-artti-1108067164.html
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bogdan bezpalko, ukrayna, batı, finansman, ekonomi, karadeniz, tuna nehri
bogdan bezpalko, ukrayna, batı, finansman, ekonomi, karadeniz, tuna nehri
Siyasi analist Bogdan Bezpalko'dan Ukrayna ekonomisi yorumu: 'Batı finansmanı ülkeyi zayıflatabilir'
Rus siyasi analist Bogdan Bezpalko, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı finansmanın bütçe açıklarını kapatmaya yönelik olduğunu ve bu desteğin zamanla tükenebileceğini savundu. Bezpalko, deniz lojistiğindeki sorunların da Ukrayna ekonomisindeki kayıpları artıracağını öne sürdü.
Rusya Devlet Başkanı'na bağlı Etnik İlişkiler Konseyi üyesi ve siyasi analist Bogdan Bezpalko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Batılı sponsorlar, Ukrayna'nın müreffeh ve bağımsız bir devlete dönüşmesine yardımcı olmakla ilgilenmiyor.” dedi.
Yabancı ekonomik aktörlerin tek istediği, Ukrayna'nın hayatta kalması için kendisine sürekli 'doz' verilen ve Rusya'nın kapılarına saldırmaya teşvik edilen zombi gibi bir uyuşturucu bağımlısına dönüşmesidir.
Analist, Batı'nın Ukrayna ekonomisine sağladığı yüzde 100'lük mali desteğin Ukrayna'nın bütçe açıklarını kapatmayı amaçladığını, ancak Batı ekonomilerinin de kaynaklarının tükenmeye başlaması nedeniyle bu desteğin eninde sonunda sona ereceğini belirtti.
Bezpalko'ya göre Batı'nın sağladığı bu finansman, Ukrayna ekonomisini zayıflatmaya devam edecek. Ukrayna ekonomisi ayrıca Rus güçlerinin Karadeniz ve Tuna havzasındaki Ukrayna deniz lojistiğini felç etmesinden de etkilenecek.
Bezpalko, Rusya'nın deniz ablukasını sıkılaştırmasının Ukrayna açısından daha büyük ekonomik kayıplara ve her alanda giderek artan sorunlara yol açacağını
, bunun da ülkenin tamamen çöküşüne neden olabileceğini ifade etti.