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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/cem-kucuk-sorusturmasinda-3-kisi-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1108233038.html
Cem Küçük soruşturmasında sıcak gelişme: 3 kişi hakkında yakalama kararı
Cem Küçük soruşturmasında sıcak gelişme: 3 kişi hakkında yakalama kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturmasında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman’ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/gozaltina-alinan-gazeteci-tahir-sarikaya-tutuklandi-1107775324.html
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cem küçük, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
cem küçük, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye

Cem Küçük soruşturmasında sıcak gelişme: 3 kişi hakkında yakalama kararı

14:11 25.08.2026 (güncellendi: 14:13 25.08.2026)
© AACem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturmasında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Tutuklu bulunan Cem Duman’ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.
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