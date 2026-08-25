https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/cem-kucuk-sorusturmasinda-3-kisi-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1108233038.html
Cem Küçük soruşturmasında sıcak gelişme: 3 kişi hakkında yakalama kararı
Cem Küçük soruşturmasında sıcak gelişme: 3 kişi hakkında yakalama kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturmasında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T14:11+0300
2026-08-25T14:11+0300
2026-08-25T14:13+0300
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman’ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/gozaltina-alinan-gazeteci-tahir-sarikaya-tutuklandi-1107775324.html
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cem küçük, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
cem küçük, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
Cem Küçük soruşturmasında sıcak gelişme: 3 kişi hakkında yakalama kararı
14:11 25.08.2026 (güncellendi: 14:13 25.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturmasında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında
, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk
hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Tutuklu bulunan Cem Duman’ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.