https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/gozaltina-alinan-gazeteci-tahir-sarikaya-tutuklandi-1107775324.html
Gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan Tahir Sarıkaya tutuklandı. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T20:00+0300
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Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada gazeteci Tahir Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının ardından jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Sarıkaya, işlemlerden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.Savcılıkta ifadesi alınan Sarıkaya 'şantaj' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Tahir Sarıkaya, dün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.Aynı soruşturma kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/samil-tayyardan-gozaltina-alinan-tahir-sarikaya-hakkinda-deprem-aciklamasi-1107753817.html
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tahir sarıkaya, cem küçük, cumhuriyet başsavcılığı
tahir sarıkaya, cem küçük, cumhuriyet başsavcılığı
Gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
20:00 04.08.2026 (güncellendi: 20:01 04.08.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan Tahir Sarıkaya tutuklandı.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada gazeteci Tahir Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının ardından jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sarıkaya, işlemlerden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Savcılıkta ifadesi alınan Sarıkaya 'şantaj' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Tahir Sarıkaya, dün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Aynı soruşturma kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.