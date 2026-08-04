https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/samil-tayyardan-gozaltina-alinan-tahir-sarikaya-hakkinda-deprem-aciklamasi-1107753817.html
Şamil Tayyar’dan, Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya açıklaması: Konuşursa deprem olur
Şamil Tayyar’dan, Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya açıklaması: Konuşursa deprem olur
Sputnik Türkiye
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı! Şamil Tayyar'dan olay yaratan "Medyada deprem olur" açıklaması geldi. İşte soruşturmanın tüm detayları.
2026-08-04T09:00+0300
2026-08-04T09:00+0300
2026-08-04T09:01+0300
türki̇ye
sarıkaya
i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı
i̇hlas haber ajansı (i̇ha)
şamil tayyar
cem küçük
tahir sarıkaya
tgrt
haberler
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102269/20/1022692018_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_65a58106b76b9a340760e25da71b43d0.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Gazeteci ve televizyon sunucusu Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.Soruşturma dosyasında Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferler tespit edildi. Yapılan incelemelerde söz konusu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı, ayrıca MASAK raporlarında Cem Küçük’e yapılan çok sayıda ve sık aralıklı para transferlerinin yer aldığı öğrenildi.Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak çıkış: 'Medyada deprem olur'Gözaltı haberinin ardından eski AK Parti Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunun dikkatini çeken bir paylaşımda bulundu.Sarıkaya’nın gözaltına alınmasını değerlendiren Tayyar, paylaşımında "Tahir Sarıkaya gözaltına alınmış. Konuşursa medyada deprem olur. İyi de olur." ifadelerine yer verdi. Tayyar, sözlerinin detayına veya Sarıkaya'nın hangi konular hakkında bilgi sahibi olduğuna dair ek bir ayrıntı paylaşmadı.Tahir Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?Gözaltı kararının ardından hayatı merak konusu olan Tahir Sarıkaya, 15 Aralık 1980 tarihinde Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Sarıkaya, meslek hayatına 2004 yılında İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) muhabir olarak başladı ve 2011 yılına kadar TGRT bünyesinde de görev yaptı.2012 yılından itibaren Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Uyan Türkiyem programının sunuculuğunu üstlenen 45 yaşındaki gazeteci, uzun süredir sabah kuşağı programlarıyla tanınıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/izmirde-menderes-belediyesine-rusvet-operasyonu-ilkay-cicek-gozaltina-alindi-1107752192.html
türki̇ye
sarıkaya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102269/20/1022692018_127:0:1024:673_1920x0_80_0_0_1a77ec359ae335424a6ae5153d3956c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sarıkaya, i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı, i̇hlas haber ajansı (i̇ha), şamil tayyar, cem küçük, tahir sarıkaya, tgrt, haberler, türkiye
sarıkaya, i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı, i̇hlas haber ajansı (i̇ha), şamil tayyar, cem küçük, tahir sarıkaya, tgrt, haberler, türkiye
Şamil Tayyar’dan, Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya açıklaması: Konuşursa deprem olur
09:00 04.08.2026 (güncellendi: 09:01 04.08.2026)
AK Partili Şamil Tayyar, Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında, "Konuşursa medyada deprem olur" ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Gazeteci ve televizyon sunucusu Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasında Sarıkaya’nın
hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri
ve transferler tespit edildi. Yapılan incelemelerde söz konusu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına
aktarıldığı, ayrıca MASAK raporlarında Cem Küçük’e
yapılan çok sayıda ve sık aralıklı para transferlerinin yer aldığı öğrenildi.
Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak çıkış: 'Medyada deprem olur'
Gözaltı haberinin ardından eski AK Parti Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunun dikkatini çeken bir paylaşımda bulundu.
Sarıkaya’nın gözaltına alınmasını değerlendiren Tayyar, paylaşımında "Tahir Sarıkaya gözaltına alınmış. Konuşursa medyada deprem olur. İyi de olur."
ifadelerine yer verdi. Tayyar, sözlerinin detayına veya Sarıkaya'nın hangi konular hakkında bilgi sahibi olduğuna dair ek bir ayrıntı paylaşmadı.
Tahir Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Gözaltı kararının ardından hayatı merak konusu olan Tahir Sarıkaya
, 15 Aralık 1980 tarihinde Ankara'nın Şereflikoçhisar
ilçesinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
mezunu olan Sarıkaya, meslek hayatına 2004 yılında İhlas Haber Ajansı'nda
(İHA) muhabir olarak başladı ve 2011 yılına kadar TGRT
bünyesinde de görev yaptı.
2012 yılından itibaren Beyaz TV
ekranlarında yayınlanan Uyan Türkiyem
programının sunuculuğunu üstlenen 45 yaşındaki gazeteci, uzun süredir sabah kuşağı programlarıyla tanınıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen adli soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.