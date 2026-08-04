https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/samil-tayyardan-gozaltina-alinan-tahir-sarikaya-hakkinda-deprem-aciklamasi-1107753817.html

Şamil Tayyar’dan, Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya açıklaması: Konuşursa deprem olur

Şamil Tayyar’dan, Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya açıklaması: Konuşursa deprem olur

Sputnik Türkiye

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı! Şamil Tayyar'dan olay yaratan "Medyada deprem olur" açıklaması geldi. İşte soruşturmanın tüm detayları.

2026-08-04T09:00+0300

2026-08-04T09:00+0300

2026-08-04T09:01+0300

türki̇ye

sarıkaya

i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı

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şamil tayyar

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Gazeteci ve televizyon sunucusu Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.Soruşturma dosyasında Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferler tespit edildi. Yapılan incelemelerde söz konusu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı, ayrıca MASAK raporlarında Cem Küçük’e yapılan çok sayıda ve sık aralıklı para transferlerinin yer aldığı öğrenildi.Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak çıkış: 'Medyada deprem olur'Gözaltı haberinin ardından eski AK Parti Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunun dikkatini çeken bir paylaşımda bulundu.Sarıkaya’nın gözaltına alınmasını değerlendiren Tayyar, paylaşımında "Tahir Sarıkaya gözaltına alınmış. Konuşursa medyada deprem olur. İyi de olur." ifadelerine yer verdi. Tayyar, sözlerinin detayına veya Sarıkaya'nın hangi konular hakkında bilgi sahibi olduğuna dair ek bir ayrıntı paylaşmadı.Tahir Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?Gözaltı kararının ardından hayatı merak konusu olan Tahir Sarıkaya, 15 Aralık 1980 tarihinde Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Sarıkaya, meslek hayatına 2004 yılında İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) muhabir olarak başladı ve 2011 yılına kadar TGRT bünyesinde de görev yaptı.2012 yılından itibaren Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Uyan Türkiyem programının sunuculuğunu üstlenen 45 yaşındaki gazeteci, uzun süredir sabah kuşağı programlarıyla tanınıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.

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sarıkaya, i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı, i̇hlas haber ajansı (i̇ha), şamil tayyar, cem küçük, tahir sarıkaya, tgrt, haberler, türkiye