https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/hijyen-kurallarina-uymayan-firin-kapatildi-sahibi-iki-tane-bocekten-ne-olacak-diyerek-kendini-1108148501.html

Hijyen kurallarına uymayan fırın kapatıldı: Sahibi 'iki tane böcekten ne olacak?' diyerek kendini savundu

Hijyen kurallarına uymayan fırın kapatıldı: Sahibi 'iki tane böcekten ne olacak?' diyerek kendini savundu

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan bir fırın 7 gün süreyle kapatıldı. Denetimlerde fırındaki böcekleri ise fırın sahibi ' iki tane böcekten ne olacak'... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T14:07+0300

2026-08-21T14:07+0300

2026-08-21T14:39+0300

türki̇ye

gaziantep

fırın

denetim

böcek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/15/1108149881_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3124ff029d14d30ee7af15733d003955.jpg

Gaziantep Şahinbey'de denetimlerde bir fırında unların bulunduğu ve hamurların hazırlandığı alanda hamamböceklerine rastlandı. Fırın sahibi ise zabıtaya karşı kendini 'iki tane böcekten ne olacak?' diyerek savundu. Fırın 7 gün süreyle kapatıldı.Böceklerin olduğu alanda ekmek hazırladılar Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla düzenlediği denetimlerde bir fırında hijyen ihlalleri tespit etti.Denetimde, unların bulunduğu ve hamurların hazırlandığı alanda hamam böceklerine rastlandı. Fırın, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 7 gün süreyle kapatıldı. Denetim sırasında çekilen ve basına dağıtılan görüntülerde, işletme sahibinin tespitler sırasında zabıta ekiplerine "İki tane böcekten ne olacak?" şeklindeki sözleri de dikkat çekti.Belediye Başkanı paylaştıŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sosyal medyasından yaptığı paylaşımda denetimde çekilen görüntüleri, "İki böcekten ne olacakmış! Zabıta ekiplerimizin, denetimi sırasında bir fırında tespit ettiği kural ihlaline karşı uyguladığımız cezaya verilen tepki bu! Gıda üretimi yapılan bir yerde hijyen kurallarının ihlal edilmesini normalleştiren bu anlayışın yorumunu size bırakıyoruz." ifadeleriyle paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/sikayet-uzerine-denetlendi-zincir-markette-son-kullanma-tarihi-gecmis-135-urun-bulundu-1107295944.html

türki̇ye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gaziantep, fırın, denetim, böcek