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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/hijyen-kurallarina-uymayan-firin-kapatildi-sahibi-iki-tane-bocekten-ne-olacak-diyerek-kendini-1108148501.html
Hijyen kurallarına uymayan fırın kapatıldı: Sahibi 'iki tane böcekten ne olacak?' diyerek kendini savundu
Hijyen kurallarına uymayan fırın kapatıldı: Sahibi 'iki tane böcekten ne olacak?' diyerek kendini savundu
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan bir fırın 7 gün süreyle kapatıldı. Denetimlerde fırındaki böcekleri ise fırın sahibi ' iki tane böcekten ne olacak'... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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fırın
denetim
böcek
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Gaziantep Şahinbey'de denetimlerde bir fırında unların bulunduğu ve hamurların hazırlandığı alanda hamamböceklerine rastlandı. Fırın sahibi ise zabıtaya karşı kendini 'iki tane böcekten ne olacak?' diyerek savundu. Fırın 7 gün süreyle kapatıldı.Böceklerin olduğu alanda ekmek hazırladılar Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla düzenlediği denetimlerde bir fırında hijyen ihlalleri tespit etti.Denetimde, unların bulunduğu ve hamurların hazırlandığı alanda hamam böceklerine rastlandı. Fırın, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 7 gün süreyle kapatıldı. Denetim sırasında çekilen ve basına dağıtılan görüntülerde, işletme sahibinin tespitler sırasında zabıta ekiplerine "İki tane böcekten ne olacak?" şeklindeki sözleri de dikkat çekti.Belediye Başkanı paylaştıŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sosyal medyasından yaptığı paylaşımda denetimde çekilen görüntüleri, "İki böcekten ne olacakmış! Zabıta ekiplerimizin, denetimi sırasında bir fırında tespit ettiği kural ihlaline karşı uyguladığımız cezaya verilen tepki bu! Gıda üretimi yapılan bir yerde hijyen kurallarının ihlal edilmesini normalleştiren bu anlayışın yorumunu size bırakıyoruz." ifadeleriyle paylaştı.
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gaziantep, fırın, denetim, böcek
gaziantep, fırın, denetim, böcek

Hijyen kurallarına uymayan fırın kapatıldı: Sahibi 'iki tane böcekten ne olacak?' diyerek kendini savundu

14:07 21.08.2026 (güncellendi: 14:39 21.08.2026)
© Şahinbey BelediyesiGaziantep
Gaziantep - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© Şahinbey Belediyesi
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Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan bir fırın 7 gün süreyle kapatıldı. Denetimlerde fırındaki böcekleri ise fırın sahibi ' iki tane böcekten ne olacak' diyerek savundu.
Gaziantep Şahinbey'de denetimlerde bir fırında unların bulunduğu ve hamurların hazırlandığı alanda hamamböceklerine rastlandı. Fırın sahibi ise zabıtaya karşı kendini 'iki tane böcekten ne olacak?' diyerek savundu. Fırın 7 gün süreyle kapatıldı.

Böceklerin olduğu alanda ekmek hazırladılar

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla düzenlediği denetimlerde bir fırında hijyen ihlalleri tespit etti.
Denetimde, unların bulunduğu ve hamurların hazırlandığı alanda hamam böceklerine rastlandı. Fırın, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 7 gün süreyle kapatıldı. Denetim sırasında çekilen ve basına dağıtılan görüntülerde, işletme sahibinin tespitler sırasında zabıta ekiplerine "İki tane böcekten ne olacak?" şeklindeki sözleri de dikkat çekti.

Belediye Başkanı paylaştı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sosyal medyasından yaptığı paylaşımda denetimde çekilen görüntüleri, "İki böcekten ne olacakmış! Zabıta ekiplerimizin, denetimi sırasında bir fırında tespit ettiği kural ihlaline karşı uyguladığımız cezaya verilen tepki bu! Gıda üretimi yapılan bir yerde hijyen kurallarının ihlal edilmesini normalleştiren bu anlayışın yorumunu size bırakıyoruz." ifadeleriyle paylaştı.
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