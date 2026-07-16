https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/sikayet-uzerine-denetlendi-zincir-markette-son-kullanma-tarihi-gecmis-135-urun-bulundu-1107295944.html
Şikayet üzerine denetlendi: Zincir markette son kullanma tarihi geçmiş 135 ürün bulundu
Şikayet üzerine denetlendi: Zincir markette son kullanma tarihi geçmiş 135 ürün bulundu
Sputnik Türkiye
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir vatandaşın şikayeti üzerine denetlenen zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü tespit edildi... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T10:06+0300
2026-07-16T10:06+0300
2026-07-16T10:06+0300
türki̇ye
market
zincir market
denetim
akdeniz belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/10/1107296570_0:0:1294:727_1920x0_80_0_0_017e80bb416bf6f0bdbea6fdc1a30996.jpg
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir vatandaşın ihbarı üzerine Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi'nde faaliyet gösteren bir zincir market şubesinde denetim gerçekleştirdi.135 tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildiMarketin reyonlarında yapılan incelemelerde, son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü bulundu.Denetim sırasında tespit edilen ürünler, halk sağlığını korumak amacıyla ekipler tarafından toplandı.Markete idari para cezası uygulandıDenetim sonucunda, market hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 lira idari para cezası kesildi.Toplanan tarihi geçmiş gıda ürünleri ise imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/nobetci-noter-uygulamasi-degisiyor-mu-aymden-kritik-iptal-karari-1107294891.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/10/1107296570_0:0:1232:924_1920x0_80_0_0_6dde8c09a1bfe0f7e70a18882b4d2383.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
market, zincir market, denetim, akdeniz belediyesi
market, zincir market, denetim, akdeniz belediyesi
Şikayet üzerine denetlendi: Zincir markette son kullanma tarihi geçmiş 135 ürün bulundu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir vatandaşın şikayeti üzerine denetlenen zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü tespit edildi. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimin ardından markete 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir vatandaşın ihbarı üzerine Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi'nde faaliyet gösteren bir zincir market şubesinde denetim gerçekleştirdi.
135 tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi
Marketin reyonlarında yapılan incelemelerde, son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü bulundu.
Denetim sırasında tespit edilen ürünler, halk sağlığını korumak amacıyla ekipler tarafından toplandı.
Markete idari para cezası uygulandı
Denetim sonucunda, market hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 lira idari para cezası kesildi.
Toplanan tarihi geçmiş gıda ürünleri ise imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.