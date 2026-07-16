https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/sikayet-uzerine-denetlendi-zincir-markette-son-kullanma-tarihi-gecmis-135-urun-bulundu-1107295944.html

Şikayet üzerine denetlendi: Zincir markette son kullanma tarihi geçmiş 135 ürün bulundu

Şikayet üzerine denetlendi: Zincir markette son kullanma tarihi geçmiş 135 ürün bulundu

Sputnik Türkiye

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir vatandaşın şikayeti üzerine denetlenen zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü tespit edildi... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T10:06+0300

2026-07-16T10:06+0300

2026-07-16T10:06+0300

türki̇ye

market

zincir market

denetim

akdeniz belediyesi

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir vatandaşın ihbarı üzerine Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi'nde faaliyet gösteren bir zincir market şubesinde denetim gerçekleştirdi.135 tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildiMarketin reyonlarında yapılan incelemelerde, son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü bulundu.Denetim sırasında tespit edilen ürünler, halk sağlığını korumak amacıyla ekipler tarafından toplandı.Markete idari para cezası uygulandıDenetim sonucunda, market hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 lira idari para cezası kesildi.Toplanan tarihi geçmiş gıda ürünleri ise imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

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market, zincir market, denetim, akdeniz belediyesi